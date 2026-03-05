Getty Images Sport
Chelsea fait une offre surprise de 43 millions de livres sterling pour le joueur de Barcelone qui n'a pas réussi à s'imposer
Les Blues visent « Tigrinho » dans le cadre d'un accord de 50 millions d'euros
Selon Mundo Deportivo, les Blues ont identifié l'homme surnommé « Tigrinho » comme leur cible principale pour le prochain mercato estival. Il semblerait que Chelsea ait déjà officialisé son intérêt en proposant environ 43 millions de livres sterling (58 millions de dollars). Si le passage de l'attaquant en Liga a été largement considéré comme un échec, ses récentes performances dans son pays natal ont ravivé l'espoir qu'il puisse réussir au plus haut niveau européen.
Barcelone s'apprête à recevoir une manne inattendue
La nouvelle de l'intérêt de Chelsea sera une bonne nouvelle pour les comptables du FC Barcelone. Le club catalan a vendu Roque à Palmeiras en février 2025 pour un montant fixe de 25,5 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de variables. Cependant, un élément crucial de l'accord était une clause de revente de 20 %. Si l'intérêt de Chelsea aboutit à un transfert important, le Barça pourrait récupérer une partie significative de son investissement initial.
Il existe toutefois une clause contractuelle spécifique concernant ce pourcentage de revente. Selon certaines informations, si Palmeiras vendait l'attaquant pour moins de 40 millions d'euros, la part de Barcelone serait réduite à seulement 10 %. Étant donné que l'offre initiale de Chelsea s'élève déjà à 50 millions d'euros, le Blaugrana est actuellement en passe de toucher la totalité des 20 %.
Palmeiras tient bon pour en obtenir davantage
Malgré l'attrait d'un profit considérable, Palmeiras serait intransigeant concernant son joueur vedette. BolaVip suggère qu'un départ de Roque serait envisageable si une proposition intéressante était faite, mais l'évaluation actuelle de Chelsea ne répond pas encore aux attentes du club brésilien. Les dirigeants de l'Allianz Parque considèrent que l'offre initiale de 50 millions d'euros est insuffisante pour se séparer d'un joueur qui est devenu essentiel dans leur stratégie offensive.
Roque est en grande forme depuis son retour au Brésil, prouvant que ses difficultés en Espagne étaient peut-être dues à des circonstances particulières plutôt qu'à un manque de qualité. Le jeune attaquant a déjà inscrit cinq buts et délivré une passe décisive en 13 apparitions lors de la saison en cours.
Une deuxième chance en Europe
Pour Roque, un transfert à Stamford Bridge représenterait une chance de se racheter sur la grande scène. Le transfert rêvé du joueur de 21 ans à Barcelone s'est transformé en cauchemar, car il a eu du mal à trouver du temps de jeu, mais son retour à Palmeiras lui a permis de se relancer. La perspective de mener l'attaque d'un géant de la Premier League lui donnerait l'occasion de faire taire ses détracteurs.
Alors que les négociations se poursuivent, tous les regards seront tournés vers Chelsea pour voir si le club est prêt à augmenter son offre afin de satisfaire les exigences de Palmeiras. Avec Barcelone qui observe attentivement depuis les coulisses, cette transaction représente un enchevêtrement complexe d'intérêts financiers et d'ambitions sportives. Si le transfert se concrétise, il marquerait un revirement remarquable pour un joueur que beaucoup avaient déjà rayé de leur liste il y a seulement douze mois.
