Chelsea fait une offre surprise de 43 millions de livres sterling pour le joueur de Barcelone qui n'a pas réussi à s'imposer

La nouvelle de l'intérêt de Chelsea sera une bonne nouvelle pour les comptables du FC Barcelone. Le club catalan a vendu Roque à Palmeiras en février 2025 pour un montant fixe de 25,5 millions d'euros, plus 5 millions d'euros de variables. Cependant, un élément crucial de l'accord était une clause de revente de 20 %. Si l'intérêt de Chelsea aboutit à un transfert important, le Barça pourrait récupérer une partie significative de son investissement initial.

Il existe toutefois une clause contractuelle spécifique concernant ce pourcentage de revente. Selon certaines informations, si Palmeiras vendait l'attaquant pour moins de 40 millions d'euros, la part de Barcelone serait réduite à seulement 10 %. Étant donné que l'offre initiale de Chelsea s'élève déjà à 50 millions d'euros, le Blaugrana est actuellement en passe de toucher la totalité des 20 %.