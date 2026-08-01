Concernant la sanction financière infligée, la FA a déclaré que cette décision représentait « une sanction appropriée ». Cette mesure ferme a été prise par l’instance dirigeante du football anglais dans le but de « dissuader tout comportement similaire et de préserver l’intégrité du jeu ».

Par ailleurs, la commission de régulation indépendante a souligné spécifiquement l’auto-signalement effectué par la nouvelle direction de Chelsea, en déclarant : « Si le club n’avait pas porté ces questions à l’attention de la FA, il est peu probable qu’elles auraient été découvertes. »

Le club a ensuite réagi à la conclusion de l’enquête par le biais d’un communiqué officiel : « Maintenant que la procédure de la FA est terminée, toutes les procédures réglementaires visant le club sont closes. »

La direction de Chelsea a conclu son communiqué en exprimant sa gratitude pour le dialogue constructif entretenu tout au long de la procédure : « Nous remercions l’UEFA, la Premier League et la FA pour leurs échanges avec le club tout au long de ces procédures. »