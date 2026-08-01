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Chelsea écope d’une amende de 10 M£ pour 74 infractions financières, la FA écartant un retrait de points
Les Blues écopent d’une sanction financière
Chelsea a été condamné à une amende de 10 M£ et à une interdiction avec sursis d’enregistrer des joueurs pendant deux périodes de transfert pour avoir enfreint les règles relatives aux paiements aux agents. La nouvelle direction du club, menée par Todd Boehly et Clearlake Capital, s’est auto-dénoncée pour 74 infractions aux règles de la FA, parmi lesquelles 47 M£ de paiements non divulgués à des agents non enregistrés entre 2011 et 2018. La FA a confirmé qu’un retrait de six points avec sursis a désormais été annulé en appel, l’intégralité de la sanction financière devant être réaffectée par l’instance dirigeante au soutien du football amateur.
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L’instance dirigeante détaille sa décision
Concernant la sanction financière infligée, la FA a déclaré que cette décision représentait « une sanction appropriée ». Cette mesure ferme a été prise par l’instance dirigeante du football anglais dans le but de « dissuader tout comportement similaire et de préserver l’intégrité du jeu ».
Par ailleurs, la commission de régulation indépendante a souligné spécifiquement l’auto-signalement effectué par la nouvelle direction de Chelsea, en déclarant : « Si le club n’avait pas porté ces questions à l’attention de la FA, il est peu probable qu’elles auraient été découvertes. »
Le club a ensuite réagi à la conclusion de l’enquête par le biais d’un communiqué officiel : « Maintenant que la procédure de la FA est terminée, toutes les procédures réglementaires visant le club sont closes. »
La direction de Chelsea a conclu son communiqué en exprimant sa gratitude pour le dialogue constructif entretenu tout au long de la procédure : « Nous remercions l’UEFA, la Premier League et la FA pour leurs échanges avec le club tout au long de ces procédures. »
L’héritage de l’ère Abramovich
Toute cette série d’infractions remonte à l’ère Abramovich, qui a été sanctionné par le gouvernement britannique en mars 2022 en raison de liens présumés avec le président russe Vladimir Poutine. Les 2,5 milliards de livres sterling issus de la vente de Chelsea restent gelés sur un compte bancaire au Royaume-Uni en raison de différends persistants concernant la répartition des fonds d’aide humanitaire. Cette affaire judiciaire portant sur des infractions liées aux paiements d’agents marque le dernier chapitre des diverses enquêtes réglementaires qui ont assombri l’héritage de l’homme d’affaires russe à Stamford Bridge.
- AFP
L’attention se porte sur le terrain
Cette décision apporte une sécurité juridique très attendue à la direction de Chelsea, qui peut ainsi se concentrer sur la stabilité de l’effectif sous la propriété de Boehly, sans la menace d’un retrait de points. Sous la direction de Xabi Alonso, Chelsea lancera sa campagne de Premier League 2026-2027 par un déplacement sur la pelouse de Fulham le 24 août.
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