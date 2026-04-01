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Chelsea annonce la plus importante perte avant impôts de l'histoire de la Premier League
Des chiffres record à Stamford Bridge
Les comptes financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2025 font état d'une perte colossale de 262,4 millions de livres sterling, un chiffre qui éclipse le précédent record de la Premier League, établi à 197,5 millions de livres sterling par Manchester City en 2011. Cette situation survient à peine 12 mois après que les Blues aient affiché un bénéfice de 128,4 millions de livres sterling, bien que cet excédent ait été largement conditionné par la vente de Chelsea Women à Blueco Midco – une filiale de la société mère du club – pour près de 200 millions de livres sterling.
Les dirigeants du club ont attribué ce ralentissement significatif à une forte hausse des coûts d'exploitation tout au long de la saison 2024-2025. Malgré ce chiffre alarmant, Chelsea a tout de même enregistré un chiffre d'affaires de 490,9 millions de livres sterling, son deuxième plus élevé de tous les temps, grâce aux revenus générés par sa participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA.
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Rester en règle avec le PSR
Point crucial tant pour les supporters que pour l'entraîneur, Chelsea affirme respecter les règles de rentabilité et de viabilité (PSR) de la Premier League. Alors que la réglementation limite généralement les pertes à 105 millions de livres sterling sur une période glissante de trois ans, le club a eu recours à des « ajouts » spécifiques pour rester dans les limites fixées. Les dépenses liées aux projets d'infrastructure, au centre de formation et à l'équipe féminine sont déductibles en vertu des règles actuelles de la ligue.
Il semble que ces déductions autorisées aient permis au club d'échapper au sort d'autres équipes de haut niveau qui ont subi des déductions de points ces dernières saisons. Des sources proches du club restent convaincues que l'activité est désormais « entièrement structurée pour répondre à toutes les exigences réglementaires » à l'avenir, avec des recettes qui devraient dépasser les 700 millions de livres sterling au cours de l'exercice 2025-2026.
Le coût de l'ère Boehly
Depuis que le consortium dirigé par Todd Boehly a succédé à Roman Abramovich à la tête du club à l’été 2022, Chelsea a bouleversé le marché des transferts, dépensant environ 1,5 milliard de livres sterling pour recruter de nouveaux talents. Le club a toutefois mis en avant le succès de ses cessions comme facteur d’équilibre, affirmant que ses ventes de joueurs l’été dernier avaient atteint un niveau record dans l’histoire de la Premier League. Des sources internes ont également souligné que les dépenses liées aux agents se situaient au niveau ou en dessous de la moyenne de la ligue.
Le rapport financier a également fait le point sur l'équipe féminine. Chelsea Football Club Women Ltd a enregistré une perte de 17,1 millions de livres sterling, malgré la popularité croissante de ce sport qui a permis à l'équipe de générer un chiffre d'affaires respectable de 21,3 millions de livres sterling au cours de la même période.
- AFP
Faire face à l'héritage d'Abramovich
Le club doit également faire face aux conséquences de l'ancienne direction. Chelsea s'attend à une sanction financière de la part de la Fédération anglaise de football après avoir reconnu avoir enfreint les règles concernant les paiements versés à des agents sous l'ère Abramovich. Les amendes éventuelles devraient être réglées à l'aide de fonds spécialement mis de côté par le consortium Boehly lors de l'acquisition initiale du club en 2022.
Cette décision fait suite à une récente enquête de la Premier League sur 47,5 millions de livres sterling de paiements non divulgués effectués par l'ancienne direction. Bien que le club ait échappé à une déduction de points le mois dernier, il s'est vu infliger une amende de 10,75 millions de livres sterling et une interdiction de transfert d'un an avec sursis. La ligue a souligné la « coopération » de Chelsea tout au long de l'enquête comme raison de cette sanction sportive relativement clémente, bien que le club reste sous le coup d'une peine avec sursis concernant le respect futur des règles de l'UEFA.