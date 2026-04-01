Chelsea annonce la plus importante perte avant impôts de l'histoire de la Premier League

Les comptes financiers pour l'exercice clos le 30 juin 2025 font état d'une perte colossale de 262,4 millions de livres sterling, un chiffre qui éclipse le précédent record de la Premier League, établi à 197,5 millions de livres sterling par Manchester City en 2011. Cette situation survient à peine 12 mois après que les Blues aient affiché un bénéfice de 128,4 millions de livres sterling, bien que cet excédent ait été largement conditionné par la vente de Chelsea Women à Blueco Midco – une filiale de la société mère du club – pour près de 200 millions de livres sterling.

Les dirigeants du club ont attribué ce ralentissement significatif à une forte hausse des coûts d'exploitation tout au long de la saison 2024-2025. Malgré ce chiffre alarmant, Chelsea a tout de même enregistré un chiffre d'affaires de 490,9 millions de livres sterling, son deuxième plus élevé de tous les temps, grâce aux revenus générés par sa participation à la Coupe du monde des clubs de la FIFA.