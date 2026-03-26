Chaque championnat a son... Fiorentina : Tottenham, Séville, Wolfsburg et Nice risquent la relégation

En Allemagne, c'est Wolfsburg qui risque un effondrement spectaculaire. En réalité, cela fait déjà plusieurs saisons que le club ne parvient pas à se qualifier pour les compétitions européennes, plus précisément depuis la saison 2020/21, sous la houlette de l'actuel entraîneur de Crystal Palace, Oliver Glasner.
Il s'agit de l'équipe qui affiche la cinquième masse salariale de toute la Bundesliga, et qui a dépensé près de 70 millions d'euros lors du mercato estival. L'effectif compte des noms prestigieux, tels qu'Arnold, Erkisen, Majer, Wimmer, Grabara, Koulierakis et Amoura, tous des joueurs clés également dans leurs équipes nationales. Wolfsburg est avant-dernier, à 3 points de la zone de barrages occupée par St. Pauli, 24e.
Pour redresser une saison désastreuse, la direction a fait appel à un vieux loup de mer, Dieter Hecking, troisième entraîneur de la saison après Simonis et Bauer. Hecking avait déjà entraîné Wolfsburg, il y a plus de 10 ans. Il a pris les rênes du club en 2012 et l'a mené à la victoire en Coupe d'Allemagne en 2015, puis en huitièmes de finale de la Ligue des champions l'année suivante, où il s'est incliné face au Real Madrid après avoir été mené au score. Celle-ci reste la plus belle version de Wolfsburg (à l'exception de celle du titre de 2009), avec des talents de l'envergure de Perisic, Schurrle, Luiz Gustavo, Naldo, Max Kruse, mais surtout un jeune Kevin De Bruyne. Le retour de Hecking suffira-t-il à sauver Wolfsburg d'une relégation qui ne s'est pas produite depuis 29 ans ?