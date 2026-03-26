Chaque championnat a son... Fiorentina : Tottenham, Séville, Wolfsburg et Nice risquent la relégation

Tottenham sortait d'une saison controversée, couronnée par la victoire en Ligue Europa (premier trophée depuis 2008), mais aussi par une triste dix-septième place, l'avant-dernière permettant de se maintenir en Premier League. La direction (dont Paratici, aujourd'hui à la Fiorentina) avait opté pour Thomas Frank, un entraîneur au brillant passé à Brentford.

Le mercato estival avait été intéressant, avec des recrues de l'envergure de Xavi Simons, Kudus, Palhinha et Kolo Muani. Mais dès le début, Frank n'a pas réussi à s'adapter, et l'équipe a abordé le début de l'année 2026 avec peu de certitudes. Ces dernières années, des entraîneurs comme Conte, Mourinho, Espirito Santo et Postecoglou lui-même ont eu beaucoup de mal. Sans aucune victoire depuis le début de l'année, les Spurs ont opté pour Igor Tudor, libre de tout contrat après son limogeage par la Juventus. Le résultat ? Presque que des défaites, l'épisode choquant du remplacement de Kinsky par Vicario après 17 minutes et deux bourdes lors du 5-2 concédé face à l'Atlético Madrid lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions, le 3-0 sanglant infligé par Nottingham Forest lors du face-à-face de la dernière journée avant la trêve.

Comme si cela ne suffisait pas, Tudor a dû faire face au deuil de son père. West Ham, avant-dernier, n'est qu'à un point, 30 contre 29, et la peur grandit de plus en plus chez les Spurs. L'avenir de Tudor est déjà incertain, Sean Dyche, une sorte de Ballardini outre-Manche, aurait déjà été contacté.