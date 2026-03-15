Cesena, c'est désormais officiel : Ashley Cole est le nouvel entraîneur

Voici le communiqué du club.

« Le Cesena FC annonce avoir confié à Ashley Cole le poste d’entraîneur de l’équipe première. Le nouvel entraîneur du club bianconero a signé un contrat jusqu’au 30 juin 2026, avec une option de prolongation sous certaines conditions.

Né à Londres en 1980, Cole est l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire du football britannique et l’un des joueurs anglais les plus titrés de tous les temps. Au cours des quinze saisons passées entre Arsenal et Chelsea, il a remporté 14 trophées nationaux, dont trois titres de Premier League et sept FA Cup, établissant pour cette dernière compétition un record qui reste à ce jour inégalé. Au niveau européen, en revanche, il a remporté les deux plus grands trophées continentaux, en s'imposant tant en Ligue des champions de l'UEFA qu'en Ligue Europa de l'UEFA, tous deux sous le maillot de Chelsea.

Grâce aux 107 matchs disputés sous les couleurs de l'équipe nationale senior anglaise, Cole est également le septième joueur le plus capé de l'histoire des Three Lions, avec lesquels il a participé à trois Coupes du monde et deux Championnats d'Europe entre 2002 et 2012.

Après des expériences à l'AS Roma et au Los Angeles Galaxy, Cole a pris sa retraite en 2019 et a immédiatement décidé de se lancer dans une carrière d'entraîneur, faisant ses premiers pas au sein du centre de formation de Chelsea.

Ashley Cole, né en 1980, a également joué pour l'Angleterre de 2001 à 2014, totalisant 107 sélections, quatre participations à la Coupe du monde et trois aux Championnats d'Europe. À la fin de sa carrière de joueur, il a commencé celle d'entraîneur, d'abord au sein des équipes de jeunes de Chelsea, puis en rejoignant le staff de l'équipe nationale anglaise. De février 2022 à janvier 2023, il a été assistant technique de Frank Lampard à Everton, avant de le suivre dans ses aventures à Chelsea et à Birmingham City. À Cesena, en Serie B – où les Romagnols occupent actuellement la huitième place, la dernière qualificative pour les barrages –, Cole vivra sa première expérience en tant qu'entraîneur principal : la nomination officielle est attendue dans les prochaines heures.

En 2021, il rejoint le staff technique de l'équipe nationale anglaise des moins de 21 ans, tandis qu'entre 2022 et 2023, il acquiert une expérience importante en tant qu'entraîneur adjoint de Frank Lampard à Everton et à Chelsea, ainsi que de Wayne Rooney à Birmingham City. Par la suite, Cole revient au sein de la Football Association, d'abord en tant qu'assistant de l'entraîneur Lee Carsley, à la tête de l'équipe nationale des moins de 21 ans, puis, entre août et novembre 2024, également en tant qu'entraîneur adjoint de l'équipe nationale senior anglaise.

Le staff technique qui épaulera M. Ashley Cole sera composé de : Jack Mesure (entraîneur adjoint), Giorgio D’Urbano (préparateur physique), Paolo Stringara (collaborateur technique), Nicola Capellini (collaborateur technique) et Federico Agliardi (entraîneur des gardiens).

Toute la famille du Cesena FC est ravie d’accueillir M. Ashley Cole à la tête de la première équipe bianconera et lui adresse, ainsi qu’à ses collaborateurs, les plus chaleureuses bienvenues à Cesena, en leur souhaitant à tous bonne chance pour cette nouvelle aventure.