Ces 15 nouvelles recrues de l’Eredivisie ont laissé la meilleure impression cette saison

Devenu, à ce jour, le plus jeune joueur de l’histoire de Manchester United à disputer la Ligue Europa, Shola Shoretire confirme son immense talent. Prêté cette saison au PEC Zwolle par le PAOK Salonique, l’ailier de 22 ans a brillé sur le flanc gauche.

Sur l’aile gauche, le créatif Anglais s’est rapidement imposé comme le moteur offensif des Blauwvingers, inscrivant cinq buts et délivrant une passe décisive en huit rencontres de championnat, notamment durant la trêve hivernale. Sa saison s’est toutefois achevée prématurément en mars, victime d’une blessure au genou, privant le club et le joueur d’une fin de parcours prometteuse.