La saison 2025/26 de l’Eredivisie VriendenLoterij s’achève, il est donc l’heure de dresser le bilan. L’été dernier, puis lors du mercato d’hiver, les formations néerlandaises se sont une nouvelle fois illustrées par leur dynamisme sur le marché des transferts. Quels sont donc les nouveaux venus, inconnus ou presque avant le coup d’envoi de l’exercice, qui se sont imposés comme de véritables atouts pour le championnat ? Comme en milieu de saison, Voetbalzone dévoile son équipe type des quinze meilleures recrues.
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Ces 15 nouvelles recrues de l’Eredivisie ont laissé la meilleure impression cette saison
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15. Shola Shoretire (PEC Zwolle)
Devenu, à ce jour, le plus jeune joueur de l’histoire de Manchester United à disputer la Ligue Europa, Shola Shoretire confirme son immense talent. Prêté cette saison au PEC Zwolle par le PAOK Salonique, l’ailier de 22 ans a brillé sur le flanc gauche.
Sur l’aile gauche, le créatif Anglais s’est rapidement imposé comme le moteur offensif des Blauwvingers, inscrivant cinq buts et délivrant une passe décisive en huit rencontres de championnat, notamment durant la trêve hivernale. Sa saison s’est toutefois achevée prématurément en mars, victime d’une blessure au genou, privant le club et le joueur d’une fin de parcours prometteuse.
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14. Artem Stepanov (FC Utrecht)
L’hiver dernier, le FC Utrecht cherchait encore un avant-centre et l’a trouvé en la personne d’Artem Stepanov, prêté par le FC Nuremberg. Un pari osé, car, lors de la première partie de saison, l’Ukrainien n’avait marqué qu’un but et délivré une seule passe décisive en quatorze matchs avec le club allemand.
Mais le pari s’est révélé payant : l’avant-centre s’est rapidement imposé dans le onze de base des Domstedelingen, s’est parfaitement adapté au système de jeu et a inscrit quatre buts en treize rencontres. De quoi inciter Utrecht à prolonger la location du droitier auprès du Bayer Leverkusen pour la saison prochaine.
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13. Noé Lebreton (NEC)
Le NEC a été l'une des révélations de l'Eredivisie cette saison ; c'est pourquoi plusieurs joueurs de l'équipe de Nimègue figurent logiquement dans cette sélection. Le premier est Noé Lebreton, recruté fin août pour 1,3 million d'euros en provenance du SM Caen.
Le milieu de terrain français de 22 ans a connu un début d’adaptation délicat, mais il s’est progressivement imposé comme un titulaire indiscutable lors de la seconde partie de saison, d’abord en soutien de l’attaquant Bryan Linssen, puis sur le côté gauche après la blessure de Basar Önal. Cette belle progression, couronnée par deux nouveaux buts dimanche, n’a pas échappé aux observateurs français : fin mars, il a honoré sa première sélection avec les Espoirs tricolores.
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12. Maas Willemsen (SC Heerenveen)
L’été dernier, lorsque De Graafschap a annoncé le départ libre de Maas Willemsen, plusieurs clubs, dont Feyenoord, Go Ahead Eagles et Sparta Rotterdam, se sont positionnés. C’est finalement le SC Heerenveen qui a enrôlé le défenseur central, alors âgé de 23 ans.
Les Frisons ne le regrettent pas : le défenseur central s’est rapidement imposé dans le onze de base et est devenu incontournable, contribuant par son calme et sa solidité à la qualification du club pour les barrages d’accès à la coupe d’Europe.
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11. Cédric Hatenboer (Telstar)
Cédric Hatenboer s’est révélé lors de la saison 2024-2025 sous les couleurs d’Excelsior, en Keuken Kampioen Divisie. Plusieurs grands clubs néerlandais s’intéressaient à lui, mais le milieu de terrain a choisi de rejoindre le RSC Anderlecht. Pour l’instant, cette expérience n’a pas encore été couronnée de succès.
Prêté cet hiver par le club belge à Telstar, il pourrait être recruté définitivement cet été pour environ deux millions d’euros. Ses performances convaincantes à Velsen-Zuid ont attiré l’attention dans l’Eredivisie : fin avril, De Telegraaf indiquait qu’il était suivi par « pratiquement toute la moitié gauche du classement de l’Eredivisie ».
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10. Nick Verschuren (FC Volendam)
Bien qu’il n’ait pas encore porté le maillot de l’Ajax en match officiel, Nick Verschuren a profité de son prêt au FC Volendam pour se distinguer lors de sa première saison en Eredivisie. À 21 ans, le défenseur s’est imposé comme un véritable pilier de la défense volendamaise, au point que ses débuts avec l’Ajax 1 semblent désormais imminents.
Déjà, en avril, l’analyste d’ESPN Bram van Polen avait salué les performances du jeune homme, estimant qu’il surpassait même le défenseur ajacide Josip Sutalo dans le jeu défensif. « On a déjà salué ses performances, mais il est un véritable chien quand il s’agit de se jeter sur les ballons. Il est parfois un peu aveugle et il se couche vite au sol, mais il se projette vraiment partout. Et il lit bien le jeu », a analysé Van Polen.
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9. Paul Wanner (PSV)
Parti au Bayer Leverkusen l’an dernier, Malik Tillman a été rapidement remplacé par Paul Wanner, recruté 15 millions d’euros auprès du Bayern Munich. L’international autrichien savait qu’il devait endosser un rôle important.
S’il n’est pas encore le nouveau Tillman, Wanner (20 ans) a tout de même réussi une première saison prometteuse : en 32 matchs officiels, il a inscrit cinq buts et délivré quatre passes décisives. De quoi espérer le voir marquer davantage le jeu des Eindhovenois la saison prochaine.
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8. Patrick Brouwer (Telstar)
Le Telstar a assuré son maintien en Eredivisie le week-end dernier, et Patrick Brouwer y a grandement contribué. Le club de Velsen-Zuid avait pris un risque l’été dernier en recrutant ce milieu de terrain, alors en provenance du club amateur des Quick Boys.
À 25 ans, le milieu de terrain a disputé 33 matchs toutes compétitions confondues, inscrit 9 buts et délivré 7 passes décisives, s’imposant comme le meilleur buteur de l’équipe d’Anthony Correia.
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7. Koen Kostons (PEC Zwolle)
L'an dernier, le PEC Zwolle cherchait un nouvel attaquant. Dylan Vente, prêté par Hibernian la saison précédente, venait de quitter le club. Ses statistiques – treize buts en trente matchs d'Eredivisie – imposaient aux Zwollois de trouver un remplaçant à la hauteur.
Mais le club a réalisé un coup de maître en recrutant Koen Kostons (26 ans) pour seulement 100 000 euros en provenance du SC Paderborn. L’attaquant a immédiatement pris les clés de l’attaque, terminant meilleur buteur du club avec onze réalisations en Eredivisie, auxquelles s’ajoutent six passes décisives. Un bilan qui fait de lui l’une des bonnes affaires de la saison dans le championnat néerlandais.
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6. Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord)
L’été dernier, le Feyenoord a mis le prix pour s’offrir le successeur désigné de Dávid Hancko : Tsuyoshi Watanabe a été recruté auprès de l’AA Gand pour huit millions d’euros. Près d’un an plus tard, de nombreux supporters du club de Rotterdam estiment que c’était un excellent investissement.
Le défenseur central de 29 ans s’est imposé comme un titulaire indiscutable au sein de la défense du club rotterdamois. Son calme et sa solidité ont grandement contribué à la deuxième place conquise par l’équipe de Robin van Persie en Eredivisie, synonyme de qualification directe pour la phase de groupes de la Ligue des champions.
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5. Sondre Ørjasæter (FC Twente)
Recruté l’été dernier en provenance du Sarpsborg 08 pour cinq millions d’euros, Sondre Ørjasæter a immédiatement répondu aux attentes.
Le Norvégien s’est rapidement imposé comme titulaire au Grolsch Veste, apportant créativité et passes décisives à son équipe. Il a d’ailleurs ouvert son compteur but lors des deux premiers tours de la Coupe KNVB Eurojackpot, mais en Eredivisie, le public a dû patienter jusqu’au 1ᵉʳ mars et la réception de Feyenoord pour voir Ørjasæter trouver le chemin des filets. Au terme de son exercice inaugural, l’international norvégien totalisait cinq réalisations et huit passes décisives toutes compétitions confondues.
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4. Ángel Alarcón (FC Utrecht)
Outre Stepanov, le FC Utrecht a également recruté Ángel Alarcón en prêt l’hiver dernier, et ce fut encore un coup gagnant. L’ailier prêté par le FC Porto s’est révélé très dangereux grâce à sa créativité et à sa vitesse. En treize matchs officiels, Alarcón (22 ans) a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives.
En mars, le capitaine Mike van der Hoorn saluait déjà son impact sur ESPN : « Il nous a un peu aidés à sortir de la crise. Il possède des qualités exceptionnelles. C’est tout simplement un joueur hors du commun et ça aide. » Alarcón devrait retourner au Portugal cet été, mais Utrecht détient une option d’achat pour le conserver définitivement.
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3. Dies Janse (FC Groningen)
Dies Janse se distingue depuis longtemps comme l’un des grands talents issus du centre de formation de l’Ajax. Le défenseur de vingt ans, qui n’a pas encore réussi à s’imposer durablement dans l’équipe première amstellodamoise, a été prêté l’été dernier. Selon son agent, pas moins de 25 clubs s’intéressaient alors à ce natif de Zélande.
Il a opté pour le FC Groningen, où sa progression a été fulgurante : 32 matchs officiels au compteur, des débuts avec lesJong Oranje fin mars, et une maturité qui le destine à une place de titulaire à un échelon supérieur la saison prochaine.
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2. Jordan Bos (Feyenoord)
Recruté l’été dernier au KVC Westerlo, Jordan Bos a brillé lors de sa première saison au Feyenoord.
Principalement aligné comme arrière gauche, il a aussi souvent évolué au poste d’ailier gauche. Son total de onze passes décisives, plus proche de celui d’un avant que d’un défenseur, témoigne de son impact offensif. Il a par ailleurs inscrit quatre buts.
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1. Darko Nejasmic (NEC)
La recrue phare de l’Eredivisie cette saison est sans aucun doute Darko Nejasmic. Le NEC a recruté le Croate de 27 ans l’été dernier, libre, en provenance du Sharjah FC (Émirats arabes unis). À Nimègue, il s’est rapidement imposé dans le onze de départ, poussant même Dirk Proper, un pur produit du club, sur le banc.
Le droitier, auteur de quatre buts et d’une passe décisive cette saison, a apporté l’équilibre nécessaire au milieu de terrain du NEC, dont le jeu offensif est orchestré par Dick Schreuder. Associé au créateur Kodai Sano, il a formé un duo solide et a largement contribué à la belle troisième place des Néerlandais.