Ces 15 footballeurs néerlandais sont libres de tout contrat cet été

Selon Transfermarkt, le Rotterdamois Doekhi est le joueur le plus coté de cette liste : 13 millions d'euros. Ce défenseur, qui se distingue par sa puissance physique, a disputé pas moins de 137 matchs officiels sous les couleurs de l'Union Berlin au cours des quatre dernières saisons, dont plusieurs en Ligue des champions. Selon certaines informations, cet ancien international junior pourrait s'engager dans plusieurs championnats de premier plan.