Plusieurs footballeurs néerlandais se retrouvent sans club cet été et peuvent donc être recrutés gratuitement. Des internationaux expérimentés aux joueurs toujours capables de séduire l’Eredivisie ou l’étranger : Voetbalzone vous présente les profils les plus intéressants !
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Ces 15 footballeurs néerlandais sont libres de tout contrat cet été
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Danilho Doekhi, 28 ans
Selon Transfermarkt, le Rotterdamois Doekhi est le joueur le plus coté de cette liste : 13 millions d'euros. Ce défenseur, qui se distingue par sa puissance physique, a disputé pas moins de 137 matchs officiels sous les couleurs de l'Union Berlin au cours des quatre dernières saisons, dont plusieurs en Ligue des champions. Selon certaines informations, cet ancien international junior pourrait s'engager dans plusieurs championnats de premier plan.
- AFP
Vincent Janssen, 32 ans
Après 173 matchs, 64 buts et 27 passes décisives sous les couleurs du Royal Antwerp, Janssen est libre de tout contrat. L’international, qui compte 22 sélections, était présent mardi lors du match Pays-Bas - Maroc, la rencontre de Coupe du monde se déroulant dans le stade de son ancien club, le CF Monterrey. Il sera intéressant de suivre la prochaine destination de cet aventurier.
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Tyrell Malacia, 26 ans
Malacia, qui était annoncé il y a quelques années comme un futur participant à la Coupe du monde, a quitté Manchester United après quatre saisons. Son retour temporaire au PSV n’a pas été très spectaculaire, mais ce latéral gauche travailleur a encore de belles années devant lui. Quel club osera donc miser sur l’ancien joueur du Feyenoord ?
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Myron Boadu, 25 ans
L’Amsterdamois Boadu poursuit ses entraînements au PSV en attendant de trouver un nouveau club. La saison passée, l’attaquant, auteur d’une sélection en équipe nationale, a inscrit trois buts en dix-sept matchs sous le maillot du champion d’Eindhoven. Va-t-il parapher un nouveau contrat en Eredivisie ou ajouter un nouveau pays à son parcours ? Nous suivons le dossier de près.
Georginio Wijnaldum (35 ans)
Après trois saisons convaincantes sous les couleurs d’Al-Ettifaq, Wijnaldum nourrit l’ambition de retrouver l’Europe. Le milieu de terrain, auteur de 96 sélections avec les Pays-Bas, publie régulièrement sur Instagram des images qui attestent de sa condition physique optimale. Un constat s’impose : Gini n’a pas fini de faire parler de lui.
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Kingsley Ehizibue, 31 ans
Même si Ehizibue n'est pas le footballeur le plus connu aux Pays-Bas, il totalise déjà plusieurs centaines de matchs en Allemagne et en Italie. Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Mounir Boualin, le défenseur latéral pourrait faire son retour en Eredivisie, mais il suscite également l'intérêt de la Liga et de la Serie A.
- AFP
Hans Hateboer, 32 ans
International à treize reprises, Hateboer a passé les dix dernières années à l’Atalanta, au Stade Rennais et à l’Olympique Lyonnais. Un retour au FC Groningen, le club de sa ville natale, s’apparente à un choix aussi romantique que judicieux. Son expérience pourrait être un atout précieux pour le groupe jeune de Dick Lukkien.
- Getty Images Sport
Joël Veltman (34 ans)
L'Ajax va-t-il de nouveau compter sur Veltman ? La question devrait agiter les prochaines semaines. Le défenseur, 28 fois international, a encore été régulièrement aligné avec Brighton & Hove Albion la saison passée. La direction du club pourrait ainsi privilégier l'expérience, après le départ de plusieurs cadres de la Johan Cruijff ArenA.
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Beau Reus, 24 ans
Après un championnat sans défaite avec le SK Beveren, Reus a l’embarras du choix. Le gardien d’Alkmaar peut s’engager en Belgique, en Allemagne, en Angleterre, aux Pays-Bas ou en Italie. Plusieurs médias internationaux estiment que Werder Brême est en pole position pour obtenir sa signature.
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Daley Blind (36 ans)
Le paragraphe sur Veltman pourrait être recopié tel quel pour Blind. Grâce à ses bons rapports avec Míchel, le retour de cette icône du club semble déjà acquis. Pourtant, son père a récemment quitté l’Ajax dans des circonstances tendues. Reste à savoir de quel côté la pièce va tomber.
- AFP
Bart Schenkeveld, 34 ans
En 2025, Schenkeveld était encore le capitaine du Panathinaïkos. Entre-temps, il a déjà tourné la page de son aventure lucrative à Al-Khaleej, en Saudi Pro League. Ce défenseur expérimenté pourrait encore apporter beaucoup à plusieurs clubs de l’Eredivisie, mais la question est de savoir s’il envisage réellement un retour aux Pays-Bas.
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Mark Diemers, 32 ans
Hans Kraay junior est toujours furieux que le SC Cambuur n'ait pas réussi à prolonger le contrat de Diemers, qui arrive à échéance. Plusieurs clubs néerlandais souhaitent désormais recruter le milieu de terrain, mais il reste à voir s'ils pourront répondre à ses attentes.
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Luuk de Jong, 35 ans
L'un des meilleurs buteurs que les Pays-Bas aient jamais connus n'a toujours pas été présenté par son nouveau club. De Jong aurait pu choisir de prolonger son contrat avec le FC Porto, mais il ne l'a pas fait. Il exclut tout retour en Eredivisie, mais ce goaltjesdief pourrait bien se lancer dans une nouvelle aventure à l'étranger.
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Jasper Cillessen (37 ans)
NEC et Cillessen n’ont pas trouvé d’accord pour prolonger le contrat du gardien à Nimègue cet été. Le portier, qui compte 65 sélections avec les Pays-Bas, explore désormais d’autres options pour la suite de sa carrière. Aucune avancée n’a été enregistrée pour le moment.
Daley Sinkgraven (30 ans)
La situation de Sinkgraven reste floue. Si son contrat avec le Fortuna Sittard a officiellement pris fin, le latéral gauche participe néanmoins aux premières séances d’entraînement du club limbourgeois. En convalescence après une grave blessure au genou, le joueur originaire d’Assen dispose toutefois d’un potentiel suffisant pour retrouver le niveau de l’Eredivisie.
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