Ce serait une sacrée surprise : Luka Modric pourrait être sur le point de revenir au Real Madrid

Ce scénario n’est pas nouveau pour le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions. Toni Kroos, partenaire de longue date de Modrić au milieu de terrain, avait récemment rejeté une proposition similaire.

Selon le rapport, les jours du technicien sur le terrain sont comptés : son contrat à l’AC Milan expire fin juin et, bien qu’il dispose d’une clause de prolongation automatique d’un an, il devrait, d’après Tuttosport, laisser celle-ci s’échapper.

Selon Tuttosport, les événements de ces derniers jours ont été déterminants : battu à domicile par Cagliari, Milan a manqué la qualification pour la prochaine Ligue des champions, puis le club a limogé l’entraîneur Massimiliano Allegri, le directeur sportif Igli Tare, le directeur technique Geoffrey Moncada et le directeur général Giorgio Furlani.