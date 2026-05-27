Selon le journal sportif italien Tuttosport, l’actuel capitaine de l’équipe nationale croate aurait déjà été informé « indirectement » qu’une nouvelle ère pourrait s’ouvrir pour lui sur ses anciennes terres.
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Ce serait une sacrée surprise : Luka Modric pourrait être sur le point de revenir au Real Madrid
Selon les informations les plus récentes, Luka Modric serait sur le point de s’engager au sein du grand club espagnol pour occuper « un poste de direction ou une fonction en lien étroit avec le domaine sportif sous la houlette de José Mourinho ».
Sous la houlette de l’entraîneur portugais, le milieu de terrain avait fait ses premiers pas au Bernabéu ; il pourrait bientôt le retrouver comme supérieur hiérarchique direct ou comme partenaire au sein de l’encadrement technique.
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Kroos a rejeté l’offre du Real
Ce scénario n’est pas nouveau pour le club le plus titré de l’histoire de la Ligue des champions. Toni Kroos, partenaire de longue date de Modrić au milieu de terrain, avait récemment rejeté une proposition similaire.
Selon le rapport, les jours du technicien sur le terrain sont comptés : son contrat à l’AC Milan expire fin juin et, bien qu’il dispose d’une clause de prolongation automatique d’un an, il devrait, d’après Tuttosport, laisser celle-ci s’échapper.
Selon Tuttosport, les événements de ces derniers jours ont été déterminants : battu à domicile par Cagliari, Milan a manqué la qualification pour la prochaine Ligue des champions, puis le club a limogé l’entraîneur Massimiliano Allegri, le directeur sportif Igli Tare, le directeur technique Geoffrey Moncada et le directeur général Giorgio Furlani.
Une retraite méritée pour Modric ?
Au contraire, tous les indicateurs suggèrent qu’il s’apprête à clore sa carrière en apothéose : le milieu de terrain, fort de 196 sélections, devrait hang up his boots après la prochaine Coupe du monde, mettant fin à une trajectoire exceptionnelle.
Son indifférence à l’égard des sirènes financières atteste du caractère du lauréat du Ballon d’Or 2018. Les ponts avec la Major League Soccer américaine ou la Saudi Pro League, régulièrement évoqués par les rumeurs, ne devraient donc pas être des options pour Modric.