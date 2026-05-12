« Ce serait ingrat de se plaindre » : la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, explique comment il gère son statut de « célébrité internationale »

Pour Mbappé, le passage du statut de jeune prodige à Monaco à celui de véritable phénomène commercial mondial a été aussi rapide que l’un de ses sprints caractéristiques. Menant une vie où il ne peut même pas acheter une baguette sans provoquer une émeute, le Français a dû s’adapter à un monde où chacun de ses gestes est orchestré par ses agents de sécurité et ses conseillers.

Malgré la pression intense et le sentiment de ne plus lui appartenir, l’attaquant du Real Madrid garde les pieds sur terre.

« Je vais essayer d’être positif », a-t-il confié à Vanity Fair. « C’est cool. Bien sûr, c’est dur, parce qu’on a ce sentiment de ne plus s’appartenir, d’appartenir à tout le monde. Mais en même temps, c’est une vie que nous avons choisie. »

« Certes, pas à ce niveau, mais nous avons fait ce choix. Nous nous sommes engagés dans cette voie. Et il est difficile de se focaliser sur le négatif quand des millions et des millions de personnes expriment leur gratitude, leur reconnaissance et leur amour. Se plaindre serait donc un peu ingrat. »