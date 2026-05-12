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« Ce serait ingrat de se plaindre » : la star du Real Madrid, Kylian Mbappé, explique comment il gère son statut de « célébrité internationale »
Une carrière sous les projecteurs
Pour Mbappé, le passage du statut de jeune prodige à Monaco à celui de véritable phénomène commercial mondial a été aussi rapide que l’un de ses sprints caractéristiques. Menant une vie où il ne peut même pas acheter une baguette sans provoquer une émeute, le Français a dû s’adapter à un monde où chacun de ses gestes est orchestré par ses agents de sécurité et ses conseillers.
Malgré la pression intense et le sentiment de ne plus lui appartenir, l’attaquant du Real Madrid garde les pieds sur terre.
« Je vais essayer d’être positif », a-t-il confié à Vanity Fair. « C’est cool. Bien sûr, c’est dur, parce qu’on a ce sentiment de ne plus s’appartenir, d’appartenir à tout le monde. Mais en même temps, c’est une vie que nous avons choisie. »
« Certes, pas à ce niveau, mais nous avons fait ce choix. Nous nous sommes engagés dans cette voie. Et il est difficile de se focaliser sur le négatif quand des millions et des millions de personnes expriment leur gratitude, leur reconnaissance et leur amour. Se plaindre serait donc un peu ingrat. »
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Naviguer dans les turbulences de Madrid et de Paris
Depuis son arrivée en Espagne, l’attention dont Kylian Mbappé fait l’objet ne cesse de croître, et la presse locale, prompte à le taxer d’individualisme lors de ses passages à vide, n’y est pas étrangère. Interrogé sur sa maturité, l’attaquant admet avoir considérablement évolué depuis ses débuts dans la capitale. « Je n’ai pas toujours très bien géré cette situation, a-t-il reconnu. Je suis devenu célèbre très jeune et je n’avais pas encore la sagesse, l’ouverture d’esprit et l’empathie nécessaires pour me mettre à la place des gens, qui parfois ne me voient qu’une seule fois – ils ne me reverront jamais, sauf à la télévision. J’essaie donc d’avoir un peu plus d’empathie maintenant, même si parfois les gens dépassent les limites. »
Le poids du brassard de capitaine
Capitaine des Bleus, Mbappé n’est plus seulement l’attaquant vedette ; il incarne désormais le visage de la nation. Après son triplé spectaculaire lors de la finale de la Coupe du monde 2022, finalement perdue, le joueur de 27 ans nourrit une détermination sans faille : offrir une troisième étoile au maillot français.
Il ne perçoit pas l’immense attente de ses compatriotes comme un fardeau, mais comme un trait culturel partagé : « Un Français adore se plaindre. Un Français adore être malheureux. On est juste français », a-t-il plaisanté pour évoquer la pression venue de l’Hexagone.
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Prêt à mener la France vers de nouveaux sommets
À l’approche de la Coupe du monde de la FIFA 2026, Kylian Mbappé se dit prêt à endosser de nouveau le rôle de leader de l’équipe de France sur la plus grande scène du football. Il prend très au sérieux sa mission de capitaine : « Il n’y a rien de plus grand que de représenter son pays », a-t-il affirmé.
« On entre dans la galaxie des joueurs internationaux. » Concernant la douloureuse défaite au Qatar, il garde le cap : « Il faut aller de l’avant. On ne peut pas revenir en arrière. Nous devons transformer cette déception en motivation pour changer le cours de l’histoire, atteindre une nouvelle finale, ce qui sera extrêmement difficile, et ramener la troisième étoile. »