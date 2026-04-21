Les déclarations très controversées d’Oliver Kahn ont peut-être constitué le coup de pouce dont Jamal Musiala avait besoin. Revenu de une longue absence suite à une fracture du péroné, puis d’une reprise en demi-teinte, le joueur avait de nouveau été freiné par un problème médical l’empêchant de prendre part aux matchs internationaux de mars.
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« Ce ne serait pas juste » : Vincent Kompany met en garde le FC Bayern malgré un timing parfait
« Il devrait renoncer à participer à la Coupe du monde », a déclaré l’ancien président du FC Bayern il y a onze jours sur Sky. « Si je sens que quelque chose ne va pas dans mon jeu, je dois travailler sur moi-même pour être à nouveau prêt. » Ces propos ont provoqué un tollé général, suivi de nombreuses manifestations de solidarité envers Musiala et d’une réaction sportive impressionnante de la part de l’attaquant de 23 ans.
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FC Bayern : Jamal Musiala a enchaîné trois performances de haut niveau.
Lors de la victoire 5-0 qui a suivi contre le FC St. Pauli, Musiala a retrouvé sa place dans le onze de départ pour la première fois depuis plus d'un mois. Il s'est montré aussi agile que jamais, a inscrit le 101^e but historique de cette saison de Bundesliga et a également délivré une passe décisive.
Lors du spectaculaire match retour des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid, remporté 4-3, il a d’abord obtenu le premier avertissement d’Eduardo Camavinga, avant de le faire exclure d’un dribble audacieux, puis a magnifiquement servi Luis Díaz pour l’égalisation décisive d’une talonnade – tout cela après avoir remplacé Serge Gnabry, qui s’était imposé à son poste de prédilection, celui de milieu offensif central, en l’absence de Musiala.
Trois jours plus tard, Gnabry se déchirait les adducteurs de la cuisse droite à l’entraînement. Le joueur de 30 ans manquera donc la fin de saison avec le Bayern, ainsi que, très probablement, la Coupe du monde avec la Mannschaft, où il est directement en concurrence avec Musiala pour le temps de jeu.
Contre le VfB Stuttgart, il a logiquement repris le poste de Gnabry et, grâce à ses dribbles répétitifs, a ouvert des failles dans la défense adverse ; l’une de ces actions a conduit à l’égalisation de Raphael Guerreiro, portant à quatre son total de points en trois rencontres. À la mi-temps, l’entraîneur Vincent Kompany l’a remplacé pour gérer sa charge de travail. « C’était prévu », a confirmé Musiala.
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FC Bayern : Raphael Guerreiro et Lennart Karl nourrissent également l’espoir
Pour le FC Bayern, l’émergence de Musiala ne pouvait pas mieux tomber, au regard de l’absence de Gnabry. « Il est purement fortuit que la blessure de Serge survienne juste au moment où Jamal revient à son meilleur niveau », avait déclaré Kompany avant même la rencontre face à Stuttgart. Puis, presque incrédule, il avait ajouté : « Nous avons brillé une grande partie de la saison sans Jamal. Mais dès que Serge est absent, nous retrouvons un Jamal en pleine forme. »
Depuis la trêve internationale de mars, alors que le milieu de terrain travaillait individuellement à Munich pour préparer son retour, l’entraîneur sentait « qu’il retrouvait un peu de liberté ». Pour autant, le technicien refuse de mettre toute la pression sur le jeune international : « Je ne peux pas lui mettre toute la pression maintenant. Je ne pense pas que ce soit juste. » Avec 21 participations à des buts, Gnabry est finalement le quatrième meilleur buteur du FC Bayern cette saison, derrière Harry Kane, Luis Díaz et Michael Olise ; il a notamment livré des performances constantes lors des matchs de haut niveau.
D’ailleurs, face à Stuttgart, Kompany n’a pas seulement retenu la performance de Musiala. Raphael Guerreiro s’est également mis en évidence grâce à une solide prestation couronnée d’un but, et se positionne comme une option crédible, en tant que joker, pour animer le milieu offensif lors des demi-finales à venir en Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen et en Ligue des champions face au Paris Saint-Germain. Enfin, Lennart Karl a repris l’entraînement après sa déchirure musculaire et pourrait bientôt faire son retour sur les terrains.
Jamal Musiala : ses statistiques cette saison
Jeux 16 minutes minutes 633 Buts 4 passes décisifs passes décisives 5