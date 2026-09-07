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Al Hilal vs Neom: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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« Ce n'était pas un match difficile » : Galtier révèle les coulisses du choc d'Al-Hilal

Al Hilal vs Neom SC
Al Hilal
Neom SC
Saudi Pro League
C. Galtier
Arabie saoudite
France

L'entraîneur de Neom allège la pression sur ses joueurs et menace les équipes de tête

Le Français Christophe Galtier, entraîneur de Neom, s'est félicité de ce qu'il a qualifié de grande victoire face à Al-Hilal, après que son équipe s'est imposée deux buts à zéro, lundi, sur la pelouse du « Kingdom Arena », dans le cadre du championnat saoudien de Roshn Saudi League.

Il a affirmé que ses joueurs avaient livré une rencontre remarquable sur le plan défensif et avaient fait preuve de la concentration et de l'état d'esprit requis.

Galtier a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous avons réalisé un grand exploit et sommes repartis avec un résultat magnifique. Je suis extrêmement heureux de ce qu'a produit l'équipe. »

Il a insisté : « Nous avons abordé le match avec un bon état d'esprit, et j'ai demandé aux joueurs de compliquer la tâche d'Al-Hilal tout au long de la rencontre. Ce genre de confrontations nécessite un peu de chance, et nous l'avons eue aujourd'hui. J'espère que cette victoire nous donnera un élan supplémentaire et rehaussera nos ambitions dans la période à venir. »

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  • L'arme de NEOM : « La pression était sur Al-Hilal »

    Asharq Al-Awsat a rapporté les propos de l'entraîneur français, qui a affirmé avoir allégé la pression sur ses joueurs, déclarant : « J'avais dit avant le match qu'il ne serait pas difficile, car la pression ne pesait pas sur nous, mais sur Al-Hilal. Nous avons fait preuve d'une grande solidité défensive, et nous avons également su bien gérer les occasions qui se sont présentées à nous. »

    L'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain a révélé que les balles arrêtées et les centres avaient fait l'objet d'une grande attention lors des préparatifs de l'équipe, précisant : « Nous nous sommes beaucoup concentrés sur les balles arrêtées, et nous avons travaillé sur la manière d'en tirer profit. Ce travail ne remonte pas seulement à la saison en cours, il a commencé dès la saison dernière. »

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  • Affronter les équipes de tête ? La situation a désormais changé

    Il a ajouté : « Nous ne parvenions pas à obtenir les résultats escomptés face aux équipes de tête la saison dernière, mais la situation a changé cette saison, car nous disposons désormais d'une équipe plus professionnelle, et les joueurs ont acquis davantage de maturité. »

    Il a poursuivi : « Lorsque vous affrontez une équipe de la stature d'Al-Hilal, qui est considérée comme l'une des plus fortes d'Asie, décrocher la victoire nécessite aussi une part de réussite. »

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    Il a évoqué le rôle de l'entraîneur saoudien Mazen Al-Bulawi au sein de son staff technique, déclarant : « Mazen est un entraîneur doté d'une grande ambition, il travaille avec nous et aide clairement l'équipe, notamment grâce à son expérience dans la gestion des joueurs saoudiens. »


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