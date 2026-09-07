Le Français Christophe Galtier, entraîneur de Neom, s'est félicité de ce qu'il a qualifié de grande victoire face à Al-Hilal, après que son équipe s'est imposée deux buts à zéro, lundi, sur la pelouse du « Kingdom Arena », dans le cadre du championnat saoudien de Roshn Saudi League.

Il a affirmé que ses joueurs avaient livré une rencontre remarquable sur le plan défensif et avaient fait preuve de la concentration et de l'état d'esprit requis.

Galtier a déclaré lors de la conférence de presse d'après-match : « Nous avons réalisé un grand exploit et sommes repartis avec un résultat magnifique. Je suis extrêmement heureux de ce qu'a produit l'équipe. »

Il a insisté : « Nous avons abordé le match avec un bon état d'esprit, et j'ai demandé aux joueurs de compliquer la tâche d'Al-Hilal tout au long de la rencontre. Ce genre de confrontations nécessite un peu de chance, et nous l'avons eue aujourd'hui. J'espère que cette victoire nous donnera un élan supplémentaire et rehaussera nos ambitions dans la période à venir. »

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