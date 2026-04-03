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Vincent KompanyGetty Images

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« Ce n'est pas réjouissant ! » Vincent Kompany annonce l'absence d'Harry Kane face au FC Bayern

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V. Kompany
H. Kane

Harry Kane est revenu blessé de son stage en équipe nationale. La star du Bayern manquera au moins un match.

Harry Kane ne sera pas disponible pour le FC Bayern, du moins pour le match de Bundesliga contre le SC Fribourg. 

  • « Ce n'est pas réjouissant. J'aurais aimé qu'il soit là, mais pour l'instant, ce n'est pas possible », a déclaré vendredi l'entraîneur Vincent Kompany. Il se dit « néanmoins optimiste » pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi.

    Kane s’était « bien entraîné » avec l’équipe nationale anglaise jusqu’à dimanche dernier, a rapporté Kompany, puis il a « ressenti une gêne à la cheville à un moment donné ». Mis à part cela, son effectif est « à peu près tel qu’il doit être avant les grands matchs ».

    Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito et Jonas Urbig, récemment blessés, sont prêts à jouer, a indiqué Kompany. En ce qui concerne « le temps de jeu », il n’a pas encore pris de décision. « Nous verrons qui pourra débuter. »

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