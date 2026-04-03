« Ce n'est pas réjouissant ! » Vincent Kompany annonce l'absence d'Harry Kane face au FC Bayern

« Ce n'est pas réjouissant. J'aurais aimé qu'il soit là, mais pour l'instant, ce n'est pas possible », a déclaré vendredi l'entraîneur Vincent Kompany. Il se dit « néanmoins optimiste » pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid mardi.

Kane s’était « bien entraîné » avec l’équipe nationale anglaise jusqu’à dimanche dernier, a rapporté Kompany, puis il a « ressenti une gêne à la cheville à un moment donné ». Mis à part cela, son effectif est « à peu près tel qu’il doit être avant les grands matchs ».

Manuel Neuer, Jamal Musiala, Alphonso Davies, Aleksandar Pavlovic, Hiroki Ito et Jonas Urbig, récemment blessés, sont prêts à jouer, a indiqué Kompany. En ce qui concerne « le temps de jeu », il n’a pas encore pris de décision. « Nous verrons qui pourra débuter. »