« Ce n'est pas le moment » - Deco révèle une mise à jour énigmatique sur la poursuite de Julian Alvarez par Barcelone
Pas de négociations pour Julian Alvarez
Le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a apporté des précisions concernant les rumeurs d'intérêt du club pour l'attaquant de l'Atlético Madrid, Alvarez. Bien que la star argentine soit admirée au Camp Nou, Deco a clairement indiqué que les négociations officielles n'avaient pas encore commencé. « Nous n'avons discuté avec aucun club ni aucun joueur », a-t-il déclaré, selon Marca. « Ce n'est pas le moment de le faire, même si nous les apprécions beaucoup. Nous discuterons le moment venu. Nous sommes en février. Il y a beaucoup de joueurs qui nous plaisent. Nous verrons bien. Nous avons deux attaquants. Ce n'est pas le moment de prendre des décisions. »
Gérer la blessure de De Jong
Loin du marché des transferts, Deco a évoqué la récente blessure de Frenkie de Jong, qui devra rester sur la touche pendant un mois après avoir quitté un entraînement cette semaine. L'absence du Néerlandais est un coup dur pour l'entraîneur Hansi Flick. « Aujourd'hui, c'était une surprise », a déclaré Deco. « Nous nous sommes entraînés dur et bien. Ce n'est pas le moment de se blesser, et il est à un niveau élevé. Nous n'aimons pas que les joueurs se blessent, et il voulait être là à ce stade de la saison. Nous avons surmonté toutes sortes de blessures, et maintenant nous devons en surmonter une de plus. »
Espoir pour le retour et la Ligue des champions
Sur le terrain, Barcelone fait face à un défi de taille après avoir subi une lourde défaite 4-0 contre l'Atlético Madrid lors du match aller de la demi-finale de la Copa del Rey. Cependant, Deco reste optimiste quant à leurs chances de réussir un incroyable retour lors du match retour la semaine prochaine.
« Il y a des raisons d'y croire. C'est difficile. Nous devons accepter que 4-0, c'est dur. Nous ne nous y attendions pas. Cette équipe a déjà montré qu'elle pouvait surmonter des moments difficiles. Nous n'en sommes qu'à la moitié du match », a-t-il ajouté avant d'évoquer les éventuelles rencontres en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain ou Newcastle United.
« Ce sont deux équipes différentes », a-t-il déclaré. « Le PSG est une grande équipe, avec des joueurs de très haut niveau, qui pratiquent un beau football... ils ont de grandes qualités. Mais chaque équipe a ses propres défis et ses propres forces. Nous ne pouvons pas choisir. Mais nous pouvons nous battre pour passer ce tour. »
Quelle est la prochaine étape pour Barcelone ?
La route qui attend l'équipe de Hansi Flick s'annonce semée d'embûches. Barcelone occupe actuellement la tête du classement de la Liga avec 61 points, avec une avance minime d'un point sur le Real Madrid. Pour conserver cette avance, les Blaugrana devront disputer une série de matchs cruciaux contre Villarreal ce week-end, puis contre l'Athletic Club, Séville et Rayo Vallecano tout au long du mois de mars.
La priorité immédiate est toutefois le match retour de la demi-finale de la Copa del Rey contre l'Atlético le 3 mars. L'équipe doit relever un défi de taille pour renverser un déficit de 4-0 et s'assurer une place en finale. Au-delà du championnat national, la scène européenne attend le Barça, qui découvrira vendredi, lors du tirage au sort, s'il affrontera Newcastle ou le PSG au prochain tour.
