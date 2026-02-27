« Ce n'est pas le moment » - Deco révèle une mise à jour énigmatique sur la poursuite de Julian Alvarez par Barcelone

Sur le terrain, Barcelone fait face à un défi de taille après avoir subi une lourde défaite 4-0 contre l'Atlético Madrid lors du match aller de la demi-finale de la Copa del Rey. Cependant, Deco reste optimiste quant à leurs chances de réussir un incroyable retour lors du match retour la semaine prochaine.

« Il y a des raisons d'y croire. C'est difficile. Nous devons accepter que 4-0, c'est dur. Nous ne nous y attendions pas. Cette équipe a déjà montré qu'elle pouvait surmonter des moments difficiles. Nous n'en sommes qu'à la moitié du match », a-t-il ajouté avant d'évoquer les éventuelles rencontres en Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain ou Newcastle United.

« Ce sont deux équipes différentes », a-t-il déclaré. « Le PSG est une grande équipe, avec des joueurs de très haut niveau, qui pratiquent un beau football... ils ont de grandes qualités. Mais chaque équipe a ses propres défis et ses propres forces. Nous ne pouvons pas choisir. Mais nous pouvons nous battre pour passer ce tour. »