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Cavan Sullivan aurait reçu sa première convocation avec les États-Unis, Christian Pulisic écarté du rassemblement d’automne
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Une première convocation très attendue
Sullivan fera partie des 26 joueurs retenus par Pochettino pour une série de quatre matches amicaux du 26 septembre au 6 octobre. Le joueur de 16 ans a largement justifié sa présence ces derniers temps, en menant une équipe de Philadelphia Union relancée jusqu’à une place en play-offs. Le Union n’a plus perdu le moindre match de championnat depuis la Coupe du monde. Sullivan fait partie depuis des années du système des équipes nationales de jeunes des États-Unis, avec une première apparition chez les U15. Si Sullivan dispute l’un des quatre matches, il deviendra le deuxième plus jeune joueur à jouer pour les États-Unis, derrière Freddy Adu, qui a débuté en janvier 2006.
Le jeune joueur a admis plus tôt ce mois-ci qu’il espérait avoir sa chance avec les États-Unis :
« Je ne suis pas trop focalisé là-dessus. Évidemment, c’est un objectif, et ce serait génial d’être appelé... Je me concentre juste sur le fait de progresser, de m’améliorer semaine après semaine. Je sais que mes performances comptent. Il y a des regards sur toi à chaque match, donc je dois continuer ce week-end, puis le week-end suivant », a déclaré Sullivan à GOAL. « Quand la liste sera choisie, si ça se fait, super. Si ce n’est pas le cas, vous ne verrez rien changer chez moi. »
- Getty Images
Pas de convocation pour Pulisic
Les États-Unis devront toutefois se passer de certains noms importants. Pulisic, la star incontestée des États-Unis, ne fait pas partie des joueurs convoqués, selon Fox Sports. Le milieu offensif a subi une fracture à la jambe lors du huitième de finale de la Coupe du monde des États-Unis face à la Belgique et n'a pas encore retrouvé sa pleine forme. L'Américain n'a joué que deux fois avec Milan cette saison.
- (C)Getty Images
Une chance pour les autres enfants ?
Des informations éparses ont indiqué que Mauricio Pochettino convoquera un groupe rajeuni. Les jeunes des New York Red Bulls Julian Hall et Adri Mehmeti ont été associés à de possibles convocations. C’est aussi le cas de Zavier Gozo, Mathis Albert et du coéquipier de Sullivan à l’Union, Neil Pierre.
Quelques matchs amicaux délicats
Les États-Unis ont un programme compliqué lors de la première fenêtre internationale de l’année. Ils doivent affronter le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada sur une période de moins de deux semaines. La liste complète sera dévoilée jeudi matin.
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