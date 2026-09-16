Cavan Sullivan aurait reçu sa première convocation avec les États-Unis, Christian Pulisic écarté du rassemblement d’automne

Sullivan fera partie des 26 joueurs retenus par Pochettino pour une série de quatre matches amicaux du 26 septembre au 6 octobre. Le joueur de 16 ans a largement justifié sa présence ces derniers temps, en menant une équipe de Philadelphia Union relancée jusqu’à une place en play-offs. Le Union n’a plus perdu le moindre match de championnat depuis la Coupe du monde. Sullivan fait partie depuis des années du système des équipes nationales de jeunes des États-Unis, avec une première apparition chez les U15. Si Sullivan dispute l’un des quatre matches, il deviendra le deuxième plus jeune joueur à jouer pour les États-Unis, derrière Freddy Adu, qui a débuté en janvier 2006.

Le jeune joueur a admis plus tôt ce mois-ci qu’il espérait avoir sa chance avec les États-Unis :

« Je ne suis pas trop focalisé là-dessus. Évidemment, c’est un objectif, et ce serait génial d’être appelé... Je me concentre juste sur le fait de progresser, de m’améliorer semaine après semaine. Je sais que mes performances comptent. Il y a des regards sur toi à chaque match, donc je dois continuer ce week-end, puis le week-end suivant », a déclaré Sullivan à GOAL. « Quand la liste sera choisie, si ça se fait, super. Si ce n’est pas le cas, vous ne verrez rien changer chez moi. »