Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
imago-sport-1082949730.jpgIcon Sportswire
Thomas Hindle
Traduit par

Cavan Sullivan aurait reçu sa première convocation avec les États-Unis, Christian Pulisic écarté du rassemblement d’automne

États-Unis
C. Sullivan
C. Pulisic

Selon ESPN, la star du Philadelphia Union Cavan Sullivan aurait été convoquée pour la première fois avec l’équipe nationale des États-Unis. Le jeune joueur, qui brille en MLS avec 17 contributions décisives, fait partie de ce qui semble être un groupe très jeune. Christian Pulisic, qui revient d’une blessure à la jambe contractée pendant la Coupe du monde, n’aurait quant à lui pas été appelé.

  • imago-sport-1082753579.jpgIcon Sportswire

    Une première convocation très attendue

    Sullivan fera partie des 26 joueurs retenus par Pochettino pour une série de quatre matches amicaux du 26 septembre au 6 octobre. Le joueur de 16 ans a largement justifié sa présence ces derniers temps, en menant une équipe de Philadelphia Union relancée jusqu’à une place en play-offs. Le Union n’a plus perdu le moindre match de championnat depuis la Coupe du monde. Sullivan fait partie depuis des années du système des équipes nationales de jeunes des États-Unis, avec une première apparition chez les U15. Si Sullivan dispute l’un des quatre matches, il deviendra le deuxième plus jeune joueur à jouer pour les États-Unis, derrière Freddy Adu, qui a débuté en janvier 2006.

    Le jeune joueur a admis plus tôt ce mois-ci qu’il espérait avoir sa chance avec les États-Unis :

    « Je ne suis pas trop focalisé là-dessus. Évidemment, c’est un objectif, et ce serait génial d’être appelé... Je me concentre juste sur le fait de progresser, de m’améliorer semaine après semaine. Je sais que mes performances comptent. Il y a des regards sur toi à chaque match, donc je dois continuer ce week-end, puis le week-end suivant », a déclaré Sullivan à GOAL. « Quand la liste sera choisie, si ça se fait, super. Si ce n’est pas le cas, vous ne verrez rien changer chez moi. »

    • Publicité
  • Pulisic MilanGetty Images

    Pas de convocation pour Pulisic

    Les États-Unis devront toutefois se passer de certains noms importants. Pulisic, la star incontestée des États-Unis, ne fait pas partie des joueurs convoqués, selon Fox Sports. Le milieu offensif a subi une fracture à la jambe lors du huitième de finale de la Coupe du monde des États-Unis face à la Belgique et n'a pas encore retrouvé sa pleine forme. L'Américain n'a joué que deux fois avec Milan cette saison.

  • Mauricio Pochettino(C)Getty Images

    Une chance pour les autres enfants ?

    • VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google

  • Quelques matchs amicaux délicats

    Les États-Unis ont un programme compliqué lors de la première fenêtre internationale de l’année. Ils doivent affronter le Pérou, le Chili, le Mexique et le Canada sur une période de moins de deux semaines. La liste complète sera dévoilée jeudi matin.

Matchs Amicaux
États-Unis crest
États-Unis
E-U
Pérou crest
Pérou
PER