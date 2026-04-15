L’attaquant de Liverpool Hugo Ekitiké a dû quitter ses partenaires mardi soir, après seulement une demi-heure de jeu lors de la rencontre de Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain (défaite 0-2), en raison d’une blessure apparemment grave. Selon L'Équipe, il souffre d'une rupture du tendon d'Achille et devrait être absent plus de neuf mois, ce qui met fin à sa saison.
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Cauchemar pour Liverpool et les Bleus : Hugo Ekitiké absent jusqu’en 2024
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Le Français a poussé un cri de douleur lors de la première mi-temps de la défaite 0-2 contre le PSG. L’attaquant de 23 ans a dû être évacué sur civière, et la gravité de la blessure s’est rapidement confirmée.
Selon L’Équipe, les craintes de Liverpool et du joueur se sont confirmées : Ekitike a déchiré son tendon d’Achille. Ce coup dur l’écarte non seulement de la Coupe du monde avec les Bleus, mais aussi d’une grande partie de la saison prochaine.
Outre cette tuile, les Reds ont été éliminés de la Ligue des champions sur un score cumulé de 4-0.
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Après la rencontre, l’entraîneur Arne Slot est apparu inquiet, reconnaissant que les premiers éléments n’auguraient rien de bon pour son équipe, déjà éliminée de la scène européenne et désormais privée de son avant-centre. « Ça ne s'annonce pas bien, on l'a tous vu. Il est rentré chez lui en deuxième mi-temps, on ne l'a pas encore revu. Personne ne veut se blesser, surtout pas en ce moment », a déclaré l'entraîneur principal.
Cette blessure met prématurément fin à la saison de débuts remarqués de l’ancien attaquant de l’Eintracht Francfort. Ekitiké a inscrit 17 buts et délivré 6 passes décisives en 45 matches toutes compétitions confondues. Son absence laisse un grand vide dans l’effectif du champion en titre.
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Liverpool doit réagir pour aborder sereinement une fin de saison décisive. Actuellement cinquièmes de Premier League avec 52 points, les Reds veulent à tout prix assurer leur qualification pour la prochaine Ligue des champions. Chelsea, qui totalise 48 unités, reste toutefois collé aux talons de l’équipe de Slot.
Avec le forfait de l’international français, Liverpool misera sur Cody Gakpo et Mohamed Salah pour relancer une attaque en berne. Bonne nouvelle toutefois : Alexander Isak, de retour de blessure, réintègre le groupe.