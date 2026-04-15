Le Français a poussé un cri de douleur lors de la première mi-temps de la défaite 0-2 contre le PSG. L’attaquant de 23 ans a dû être évacué sur civière, et la gravité de la blessure s’est rapidement confirmée.

Selon L’Équipe, les craintes de Liverpool et du joueur se sont confirmées : Ekitike a déchiré son tendon d’Achille. Ce coup dur l’écarte non seulement de la Coupe du monde avec les Bleus, mais aussi d’une grande partie de la saison prochaine.

Outre cette tuile, les Reds ont été éliminés de la Ligue des champions sur un score cumulé de 4-0.