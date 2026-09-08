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Adhe Makayasa

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Cauchemar de maillot bizarre ! Middlesbrough fulmine après la bourde de Burnley qui a teint ses maillots blancs en vert

Middlesbrough
Burnley vs Middlesbrough
Burnley
Championship

Middlesbrough est resté furieux après un bizarre incident chimique à Turf Moor qui a fait virer au vert vif son impeccable maillot extérieur blanc. Le club de Championship envisage désormais une plainte officielle auprès de l’EFL et réclame une compensation à Burnley après que des produits de nettoyage industriels ont totalement échoué à retirer la teinture de pelouse persistante.

  • Une erreur chimique ruine le striptease

    Middlesbrough s’est déplacé mercredi dernier pour affronter Burnley en Championship, avec sa tenue extérieure entièrement blanche à Turf Moor. Cependant, au coup de sifflet final du match nul 1-1, l’intégralité de l’équipement des visiteurs avait changé de couleur en raison de taches vert foncé tenaces. Cette décoloration bizarre était due à un produit chimique spécialisé appliqué sur la pelouse par les hôtes pour traiter une infestation de nématodes.

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  • Un proche de Turf Moor réagit

    Le résidu chimique persistant a causé d'importants dégâts sur l'ensemble de l'équipement de match du groupe. Cela est allé bien au-delà des maillots et des shorts, laissant des taches tenaces sur les chaussures des joueuses de champ et sur les gants de la gardienne. Réagissant à cette scène d'après-match extraordinaire à Turf Moor, une source a déclaré au Daily Mail : « Je n'ai jamais rien vu de tel. »

  • Boro envisage une plainte officielle

    À leur retour au Riverside, les intendants du club ont appliqué en urgence un détachant de qualité industrielle pour tenter de nettoyer les maillots, mais même cela n'a pas permis de leur rendre leur couleur d'origine. L'incident a rendu furieux les dirigeants de Middlesbrough, le club envisageant désormais de déposer une plainte officielle auprès de l'EFL. En plus d'exiger des réponses officielles, le club de Teesside réclame également une compensation financière à Burnley pour les dommages causés à son équipement, comme l'a rapporté Sky Sports.

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  • Burnley v Bristol City - Sky Bet Championship 2026/27Getty Images Sport

    Le choc à venir suscite des inquiétudes

    Burnley est confronté à un casse-tête immédiat avant son prochain match à domicile, lorsque le club accueillera Derby County à Turf Moor le 19 septembre. Derby County devrait porter ses couleurs traditionnelles à domicile, avec des maillots blancs et des shorts noirs. Le personnel du stade travaille désormais contre la montre pour neutraliser les résidus chimiques sur la pelouse afin d’éviter que cet embarrassant imbroglio ne se reproduise.

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