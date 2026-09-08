À leur retour au Riverside, les intendants du club ont appliqué en urgence un détachant de qualité industrielle pour tenter de nettoyer les maillots, mais même cela n'a pas permis de leur rendre leur couleur d'origine. L'incident a rendu furieux les dirigeants de Middlesbrough, le club envisageant désormais de déposer une plainte officielle auprès de l'EFL. En plus d'exiger des réponses officielles, le club de Teesside réclame également une compensation financière à Burnley pour les dommages causés à son équipement, comme l'a rapporté Sky Sports.