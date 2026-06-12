Il sera difficile de faire pire que Damien Comolli. Pourtant, il y a un an, à son arrivée, on affirmait déjà : « Il sera difficile de faire pire que Giuntoli ». Le dirigeant français a malgré tout réussi cet exploit : la Juventus a manqué la qualification pour la Ligue des champions pour la première fois depuis 2011 (en excluant l’exclusion de 2023, décidée sur tapis vert). C’est désormais au tour de Giovanni Carnevali, dernière trouvaille de John Elkann dans un ballet incessant de dirigeants qui, depuis 2021, a déjà vu défiler Paratici, Arrivabene, Cherubini, Scanavino, Giuntoli, Comolli, Modesto, Ottolini et Chiellini, outre le président Ferrero. Pour Carnevali, la mission de redressement s’annonce ardue, d’autant plus qu’il devra, sur le plan de l’image, se démarquer de l’ombre de Beppe Marotta, président de l’Inter, dont il a été le témoin de mariage.
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Carnevali doit désormais affronter Marotta. Difficile de faire pire que Comolli
COMOLLI, UN VRAI DÉSASTRE
L’aventure de Comolli à la Juventus, qui a duré un an et une semaine, a été désastreuse. Au-delà des résultats sportifs désastreux, le dirigeant français a échoué sur tous les tableaux. Il a manqué son coup sur le marché des transferts, avec des recrutements onéreux et peu productifs comme Openda, David et Zhegrova ; il a tergiversé dans les négociations autour du (non-)renouvellement de Vlahovic ; et il s’est trompé dans ses choix d’entraîneurs. Il a d’abord confirmé Tudor sans réelle conviction, puis a approché Conte et Gasperini, essuyant deux refus, avant de limoger Tudor dès les premiers résultats négatifs et d’accepter, sous l’influence de Chiellini, l’arrivée de Spalletti avec qui le courant n’est jamais passé. La goutte de trop, aux yeux d’Elkann, a été le début très incertain du mercato estival : les refus concernant Alisson et Bernardo Silva, les lenteurs dans les négociations pour Sorloth et l’absence de solutions pour les départs à venir.
Le diplôme de Carnevalí est désormais officiel : l’attaquant italien peut célébrer son titre universitaire avec la même passion qu’il montre sur le terrain.
C’est donc à Carnevali que revient cette mission. Depuis 2014, il a fait du Sassuolo un club référence du calcio. Il connaît le football italien comme sa poche : politique, aspect sportif, mercato, recrutement. Depuis les années 80, lorsqu’il collaborait avec Marotta à Monza, il a gravi tous les échelons. Malgré une allure toujours jeune, il fêtera ses 65 ans en novembre et fait donc figure de dirigeant chevronné, l’un des plus expérimentés du calcio. Reste que diriger à Sassuolo n’est pas la même chose qu’à la Juventus, avec toutes les attentes et les pressions que ce rôle implique. Après des années d’apprentissage, la Juventus représente pour lui un diplôme acquis sur le terrain et l’aboutissement d’une carrière ; il devra désormais faire rayonner la Vieille Dame en Italie et sur la scène internationale. Lors de sa nomination, il a d’ailleurs déclaré : « Nous travaillerons pour que la Juventus soit de plus en plus protagoniste au niveau national et international, dans le respect de l’histoire du Club et des ambitions des supporters bianconeri. »
Le défi lancé à Marotta
Dans l’univers des ultras et de leurs rivalités, Carnevali incarne ce Sassuolo que les supporters adverses ont souvent surnommé « Scansuolo » pour se moquer, que ce soit face à la Juve de Marotta ou à l’Inter de Marotta. Sur le plan politique, dans les batailles au sein de la Ligue de football, la Juventus et l’Inter ont presque toujours la même position, et cela ne changera pas. Sur le plan de l’image, en raison de la rivalité historique entre la Juventus et l’Inter, tant sur le terrain que sur le marché des transferts, Carnevali, tout en préservant une amitié de longue date, devra désormais se démarquer de Marotta, peut-être en défiant dès maintenant les Nerazzurri sur certains dossiers de recrutement.