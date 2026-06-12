L’aventure de Comolli à la Juventus, qui a duré un an et une semaine, a été désastreuse. Au-delà des résultats sportifs désastreux, le dirigeant français a échoué sur tous les tableaux. Il a manqué son coup sur le marché des transferts, avec des recrutements onéreux et peu productifs comme Openda, David et Zhegrova ; il a tergiversé dans les négociations autour du (non-)renouvellement de Vlahovic ; et il s’est trompé dans ses choix d’entraîneurs. Il a d’abord confirmé Tudor sans réelle conviction, puis a approché Conte et Gasperini, essuyant deux refus, avant de limoger Tudor dès les premiers résultats négatifs et d’accepter, sous l’influence de Chiellini, l’arrivée de Spalletti avec qui le courant n’est jamais passé. La goutte de trop, aux yeux d’Elkann, a été le début très incertain du mercato estival : les refus concernant Alisson et Bernardo Silva, les lenteurs dans les négociations pour Sorloth et l’absence de solutions pour les départs à venir.



