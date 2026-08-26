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Carlos Baleba adresse un adieu émouvant à Brighton après avoir bouclé son transfert à Manchester United
Boucler le transfert à Old Trafford
Baleba a officiellement bouclé son transfert à United. Le milieu de terrain de 22 ans a finalisé son transfert mardi après-midi pour entamer un nouveau chapitre de sa carrière. Peu après l'annonce officielle, Baleba a pris le temps de revenir sur son parcours. Le jeune joueur a publié un élégant message d'adieu à Brighton sur les réseaux sociaux. Accompagné d'une vidéo de ses meilleurs moments, il a partagé sa gratitude pour son passage sur la côte sud.
Un message émouvant à Brighton
Baleba a utilisé Instagram pour exprimer sa profonde reconnaissance envers le club qui l’a amené dans le football anglais. Il a évoqué l’accueil chaleureux qu’il a reçu à son arrivée.
« Je suis arrivé ici à 19 ans avec peu d’anglais et sans savoir ce que ce club allait représenter pour moi, a-t-il écrit. Brighton m’a seulement demandé d’être moi-même. Le staff qui fait si bien tourner le club. Les coéquipiers qui ont pris le temps de me comprendre, sur le terrain comme en dehors. Les soirées à l’Amex, quand j’entendais mon nom venant de cette tribune, m’ont toujours fait me sentir chez moi. »
En embarquant Brighton avec lui
Le milieu de terrain dynamique a clairement indiqué que Brighton occuperait toujours une place importante dans sa carrière. Il a conclu son hommage sur les réseaux sociaux en remerciant tous ceux qui ont contribué à son développement rapide.
« À tous les supporters, au staff et à mes coéquipiers. Vous avez pris soin de moi et pour cela je vous garderai tous près de mon cœur », a déclaré Baleba. « Où que je joue, ce club se reflète dans ma façon de jouer. Bonne chance Brighton. »
- AFP
Une course contre la montre pour ses débuts
Baleba va désormais immédiatement commencer à s’adapter à son nouvel environnement à Manchester. L’effectif accueillera sa dernière recrue alors qu’il intensifie sa préparation en vue des prochaines rencontres. Cependant, les supporters de Manchester United devront peut-être attendre un peu plus longtemps avant de voir leur nouvelle recrue du milieu de terrain à l’œuvre. Reste à voir s’il sera apte à faire ses débuts contre Ipswich ce week-end.
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