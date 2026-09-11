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Gianluca Minchiotti

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Carlos Augusto, de plus en plus important : l’Inter pousse pour une prolongation

Inter
Mercato
C. Augusto

Le Brésilien a bien commencé la saison et pourrait être titulaire contre l’Udinese

Un bon début de saison, embelli par son but au Bernabeu contre le Real Madrid, a une nouvelle fois confirmé l’importance de Carlos Augusto dans le projet de l’Inter. Un rôle central également reconnu par le club lombard, qui selon Il Corriere dello Sport a l’intention de blinder le latéral brésilien : son contrat actuel expire en 2028, mais sa prolongation figure déjà parmi les priorités de la direction.


Le nouveau directeur sportif Baccin est en effet appelé à mettre de l’ordre dans les situations contractuelles de six joueurs de l’effectif. Parmi elles figure aussi celle de Federico Dimarco, dont l’avenir est en évolution. Un signal important est justement arrivé de Madrid, où le directeur sportif de l’Inter a rencontré l’agent du piston.



  • En ce qui concerne Carlos Augusto, en revanche, beaucoup dépendra de la volonté du principal intéressé. Comme le souligne Il Corriere dello Sport, le Brésilien devra se convaincre qu’il peut trouver à l’Inter l’espace et la continuité nécessaires pour être protagoniste. Dans la hiérarchie de Chivu, en effet, le joueur né en 1999 part encore derrière Bastoni et Dimarco, mais ses performances sont en train d’augmenter son poids spécifique au sein de l’équipe. L’Inter est prête à faire sa part aussi sur le plan économique, avec l’intention de revaloriser le salaire du joueur. Les prochaines semaines pourraient donc apporter des nouveautés significatives sur le front de la prolongation.


    Entre-temps, Carlos Augusto pourrait avoir une autre occasion comme titulaire dès lundi contre l’Udinese. Beaucoup dépendra de l’état de Dimarco, qui devrait reprendre l’entraînement avec le groupe entre aujourd’hui et demain.

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