Un bon début de saison, embelli par son but au Bernabeu contre le Real Madrid, a une nouvelle fois confirmé l’importance de Carlos Augusto dans le projet de l’Inter. Un rôle central également reconnu par le club lombard, qui selon Il Corriere dello Sport a l’intention de blinder le latéral brésilien : son contrat actuel expire en 2028, mais sa prolongation figure déjà parmi les priorités de la direction.





Le nouveau directeur sportif Baccin est en effet appelé à mettre de l’ordre dans les situations contractuelles de six joueurs de l’effectif. Parmi elles figure aussi celle de Federico Dimarco, dont l’avenir est en évolution. Un signal important est justement arrivé de Madrid, où le directeur sportif de l’Inter a rencontré l’agent du piston.







