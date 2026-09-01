Fabio Capello, ancien entraîneur du Milan, de la Roma, de la Juventus et du Real Madrid, ainsi qu’ancien joueur et actuel consultant, a les idées claires sur les favoris pour le Scudetto : « Je ferais très attention à la Roma comme premier adversaire de l’Inter pour le scudetto », déclare-t-il à la Gazzetta dello Sport.





« Ce que j’ai vu hier à Lecce n’est rien d’autre qu’une confirmation de ce que j’avais souligné. En substance, la Roma s’est remise à jouer comme elle avait terminé la saison dernière : elle a montré qu’elle n’a pas de problèmes d’intégration, elle n’a pas à faire quelque chose de différent. Gasperini connaît parfaitement ses joueurs et les joueurs connaissent parfaitement l’entraîneur », ajoute Capello.



