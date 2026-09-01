Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
Goal.com
En direct€50
Fabio CapelloGetty Images
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Capello : « La Roma, premier rival de l’Inter pour le Scudetto, meilleure que toutes les autres »

Roma
Inter
Serie A

L’ancien sélectionneur parle de la lutte pour le Scudetto

Fabio Capello, ancien entraîneur du Milan, de la Roma, de la Juventus et du Real Madrid, ainsi qu’ancien joueur et actuel consultant, a les idées claires sur les favoris pour le Scudetto : « Je ferais très attention à la Roma comme premier adversaire de l’Inter pour le scudetto », déclare-t-il à la Gazzetta dello Sport.


« Ce que j’ai vu hier à Lecce n’est rien d’autre qu’une confirmation de ce que j’avais souligné. En substance, la Roma s’est remise à jouer comme elle avait terminé la saison dernière : elle a montré qu’elle n’a pas de problèmes d’intégration, elle n’a pas à faire quelque chose de différent. Gasperini connaît parfaitement ses joueurs et les joueurs connaissent parfaitement l’entraîneur », ajoute Capello.


  • Et enfin : « La Roma n’a rien à inventer, tandis que Côme est en construction, comme le sont l’AC Milan et la Juventus. Napoli, ensuite, doit retrouver cet esprit et cette volonté qui avaient caractérisé les équipes jusqu’à l’an dernier. À ce jour, la Roma est comme l’Inter, qui m’a beaucoup plu à Cagliari, a énormément créé. En substance, aussi bien l’Inter que la Roma ont déjà leur feuille de route sans le moindre problème. Et elles sont donc très en avance sur les autres équipes. »


    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Inter crest
Inter
INT
SSC Naples crest
SSC Naples
NAP
Serie A
Roma crest
Roma
ROM
Atalanta Bergame crest
Atalanta Bergame
ATA