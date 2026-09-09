Sur les écrans de Sky Sport, après Real Madrid-Inter 2-1 lors de la première journée de la phase de championnat de la Ligue des champions, un petit échange entre Fabio Capello et Beppe Bergomi est diffusé au moment des commentaires, eux qui ont des points de vue différents sur l’interprétation du match par l’Inter. Voici leur échange, comme rapporté par FcInter1908.
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Capello et Bergomi, quel duel sur l’Inter : « Revois le match ! »
Bergomi : « Le Real Madrid avait des absences et a effectué ses changements tardivement, mais dans les renversements de jeu, l’Inter en a énormément profité en première période. Je veux souligner la prestation de Diouf : enfin, l’Inter a un joueur capable de faire des différences en un contre un s’il poursuit cette progression. Il a été très bon. Et Carlos Augusto est aussi arrivé plusieurs fois jusqu’à la ligne de fond. Le Real ne concédait rien dans l’axe puis défendait sur les centres : l’Inter a cherché à faire son match, mais elle devait mieux faire dans la finition et dans la gestion. »
Capello : « Beppe, eh non... Ils n’ont pas fait de renversements de jeu alors qu’il y avait l’espace pour les faire et aller rapidement centrer près de la surface de réparation. »
Bergomi : « Ils en ont fait énormément, mister. »
Capello : « Non, revois le match, Beppe. »
Bergomi : « Eh, je l’ai vu... »
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