Capello et Bergomi, quel duel sur l’Inter : « Revois le match ! »

Bergomi : « Le Real Madrid avait des absences et a effectué ses changements tardivement, mais dans les renversements de jeu, l’Inter en a énormément profité en première période. Je veux souligner la prestation de Diouf : enfin, l’Inter a un joueur capable de faire des différences en un contre un s’il poursuit cette progression. Il a été très bon. Et Carlos Augusto est aussi arrivé plusieurs fois jusqu’à la ligne de fond. Le Real ne concédait rien dans l’axe puis défendait sur les centres : l’Inter a cherché à faire son match, mais elle devait mieux faire dans la finition et dans la gestion. »





Capello : « Beppe, eh non... Ils n’ont pas fait de renversements de jeu alors qu’il y avait l’espace pour les faire et aller rapidement centrer près de la surface de réparation. »





Bergomi : « Ils en ont fait énormément, mister. »





Capello : « Non, revois le match, Beppe. »





Bergomi : « Eh, je l’ai vu... »



