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Cancelo attend une démarche sans précédent dans l'histoire de Barcelone

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J. Cancelo
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Le Portugais João Cancelo, latéral du club saoudien d'Al-Hilal, déploie de grands efforts pour concrétiser son ambition de faire son retour sous les couleurs du Barça.

Les dernières heures semblent rapprocher Cancelo d'un retour au Barça, ce qui ferait de lui, dans le même temps, un joueur singulier au sein du club et dans le football en général.

Le journal Mundo Deportivo écrit : « Ce sera la troisième période de Cancelo sous le maillot du Barça, sachant qu'il a été contraint cet été de reprendre temporairement les entraînements de son club, Al-Hilal. »

Le Barça a connu le retour de plusieurs joueurs de renom qui avaient quitté le club avant d'y revenir par la suite, mais ceux-ci n'y sont revenus qu'en deux périodes.

Parmi les exemples, on peut citer Hristo Stoichkov, qui a rejoint Parme en 1995 avant de revenir au Barça en 1996, ainsi que, ces dernières années, Dani Alves, qui a résilié son contrat avec São Paulo et a disputé la seconde partie de la saison 2021-2022 au Barça.

De longues années se sont également écoulées depuis le cas d'Iván de la Peña, parti à la Lazio en 1998 avant de revenir au Barça en prêt lors de la saison 2000-2001.

Il y a aussi les cas de joueurs issus de l'académie du club, partis durant leur formation vers d'autres clubs avant de revenir dans leur première maison, le Barça, en tant que joueurs professionnels. Certains sont revenus gratuitement, comme Eric Garcia ; d'autres sont revenus par le biais d'une option de rachat, comme Gerard Piqué et Jordi Alba ; d'autres ont été recrutés à leur valeur marchande, comme Dani Olmo ; et un autre encore dont le retour a représenté une somme importante, comme Gerard López.

Dans d'autres clubs, il existe des joueurs connus qui ont passé trois périodes au sein de leur équipe. Parmi les cas inhabituels figurent Carlos Tévez avec Boca Juniors, Adriano Leite avec Flamengo et Nuri Şahin avec le Borussia Dortmund.

  • FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Le transfert au Barça lors de la saison 2023-2024

    Par conséquent, Cancelo constituerait un cas rare s'il menait à terme sa troisième période avec le Barça, même si son retour cette fois serait, très probablement, le premier au cours duquel il appartiendrait entièrement au club.

    La première fois, l'arrière international portugais était arrivé au Barça sous forme de prêt en provenance de Manchester City.

    En septembre 2023, après la dégradation de la bonne relation qui l'unissait initialement à Pep Guardiola, Cancelo avait rejoint l'équipe de l'entraîneur Xavi Hernández, et devait occuper le poste d'arrière droit.

    Il a passé la saison convenue, affichant des niveaux remarquables aux côtés de quelques erreurs grossières, mais il a laissé, dans l'ensemble, une bonne impression au Barça avant que sa première période sous le maillot du club ne prenne fin.

    Au cours de la saison 2023-2024, le Portugais a disputé 42 matches, dont 32 en Liga et 10 en Ligue des champions, inscrivant 4 buts et délivrant 5 passes décisives, qu'il ait évolué du côté gauche ou droit de la ligne défensive.

    À l'été de cette année-là, précisément en août 2024, Cancelo est passé de Manchester City à Al-Hilal (Arabie saoudite) contre 25 millions d'euros, et le Barça n'était pas en position de prolonger sa présence.

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    Le retour à Barcelone lors de la saison 2025-2026

    Lors du mercato hivernal de la saison 2025-2026, il a eu l'opportunité de revenir au Barça, une nouvelle fois sous forme de prêt.

    Cette fois-ci, c'est Al-Hilal qui allait prêter le joueur, lequel avait de nouveau retrouvé une bonne relation avec l'entraîneur du Barça, cette fois avec Flick.

    Cancelo a de nouveau été présenté en janvier 2026 en tant que joueur du Barça jusqu'à la fin de la saison 2025-2026.

    Au total, Cancelo a disputé, lors de la seconde moitié de la saison passée avec le Barça, 23 matchs, dont 16 en Liga, 4 en Ligue des champions et 3 en Coupe du Roi.

    Durant cette période, il a contribué en inscrivant deux buts et en délivrant trois passes décisives en Liga, en plus d'une passe décisive en Coupe du Roi.

    Aujourd'hui, à 32 ans, Cancelo souhaite revenir au Barça, cette fois en tant que joueur de l'équipe de manière définitive et à part entière, pour ce club auquel il n'a cessé d'envoyer des signaux confirmant à quel point il y est attaché.

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