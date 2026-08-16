Le Portugais João Cancelo, latéral du club saoudien d'Al-Hilal, déploie de grands efforts pour concrétiser son ambition de faire son retour sous les couleurs du Barça.

Les dernières heures semblent rapprocher Cancelo d'un retour au Barça, ce qui ferait de lui, dans le même temps, un joueur singulier au sein du club et dans le football en général.

Le journal Mundo Deportivo écrit : « Ce sera la troisième période de Cancelo sous le maillot du Barça, sachant qu'il a été contraint cet été de reprendre temporairement les entraînements de son club, Al-Hilal. »

Le Barça a connu le retour de plusieurs joueurs de renom qui avaient quitté le club avant d'y revenir par la suite, mais ceux-ci n'y sont revenus qu'en deux périodes.

Parmi les exemples, on peut citer Hristo Stoichkov, qui a rejoint Parme en 1995 avant de revenir au Barça en 1996, ainsi que, ces dernières années, Dani Alves, qui a résilié son contrat avec São Paulo et a disputé la seconde partie de la saison 2021-2022 au Barça.

De longues années se sont également écoulées depuis le cas d'Iván de la Peña, parti à la Lazio en 1998 avant de revenir au Barça en prêt lors de la saison 2000-2001.

Il y a aussi les cas de joueurs issus de l'académie du club, partis durant leur formation vers d'autres clubs avant de revenir dans leur première maison, le Barça, en tant que joueurs professionnels. Certains sont revenus gratuitement, comme Eric Garcia ; d'autres sont revenus par le biais d'une option de rachat, comme Gerard Piqué et Jordi Alba ; d'autres ont été recrutés à leur valeur marchande, comme Dani Olmo ; et un autre encore dont le retour a représenté une somme importante, comme Gerard López.

Dans d'autres clubs, il existe des joueurs connus qui ont passé trois périodes au sein de leur équipe. Parmi les cas inhabituels figurent Carlos Tévez avec Boca Juniors, Adriano Leite avec Flamengo et Nuri Şahin avec le Borussia Dortmund.