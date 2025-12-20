CAN 2025, énorme jackpot pour le vainqueur

À partir de ce dimanche et jusqu’au 18 janvier 2026, la CAN 2025 organisée au Maroc va capter l’attention de tout un continent. Vingt-quatre sélections sont engagées dans cette CAN avec un objectif commun : succéder à la Côte d’Ivoire, sacrée lors de la précédente édition. La route vers la finale de la CAN s’annonce longue, disputée et indécise, tant le niveau global des équipes africaines s’est resserré ces dernières années.

Dans ce contexte, la CAF a choisi d’envoyer un signal fort. À la veille du lancement de la Coupe d’Afrique des Nations, son président Patrice Motsepe a confirmé une revalorisation majeure des dotations financières. Une décision qui place la CAN 2025 dans une nouvelle ère, où la performance sportive s’accompagne désormais d’une récompense économique sans précédent pour le vainqueur.