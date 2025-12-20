À quelques heures du coup d’envoi de la CAN 2025, l’enjeu ne se limite plus seulement au prestige continental. Derrière la quête du trophée, une récompense financière inédite attise les convoitises et redéfinit les standards du football africain. Dans un contexte de professionnalisation accrue des sélections et de compétitivité renforcée, la CAN s’impose désormais aussi comme un tournoi aux retombées économiques majeures. Une annonce forte, révélée à la veille du tournoi, vient confirmer cette nouvelle dimension de la Coupe d’Afrique des nations.
CAN 2025, énorme jackpot pour le vainqueur
24 nations à l’assaut de la Coupe d’Afrique
À partir de ce dimanche et jusqu’au 18 janvier 2026, la CAN 2025 organisée au Maroc va capter l’attention de tout un continent. Vingt-quatre sélections sont engagées dans cette CAN avec un objectif commun : succéder à la Côte d’Ivoire, sacrée lors de la précédente édition. La route vers la finale de la CAN s’annonce longue, disputée et indécise, tant le niveau global des équipes africaines s’est resserré ces dernières années.
Dans ce contexte, la CAF a choisi d’envoyer un signal fort. À la veille du lancement de la Coupe d’Afrique des Nations, son président Patrice Motsepe a confirmé une revalorisation majeure des dotations financières. Une décision qui place la CAN 2025 dans une nouvelle ère, où la performance sportive s’accompagne désormais d’une récompense économique sans précédent pour le vainqueur.
Un jackpot historique annoncé pour le vainqueur de la CAN
Samedi, Patrice Motsepe a officiellement annoncé une hausse spectaculaire du prize money de la CAN. Le vainqueur de la CAN 2025 empochera 10 millions de dollars, soit environ 8,4 millions d’euros, rapporte RMC Sport. Une augmentation significative par rapport à l’édition précédente, remportée par la Côte d’Ivoire. Le président de la CAF a justifié cette décision par la volonté de valoriser davantage la compétition et ses acteurs, déclarant une “augmentation significative du prize money”.
Lors de la CAN 2024, les Éléphants ivoiriens avaient perçu 7 millions de dollars. Patrice Motsepe a tenu à rappeler l’évolution progressive de cette dotation : « Initialement c’était moins de cinq millions puis nous l’avons augmenté à sept et aujourd’hui c’est dix millions si on gagne. On va continuer à augmenter le prize money ». Un message clair, qui confirme l’ambition de la CAF de faire de la CAN une compétition toujours plus attractive.
La CAN mieux dotée que l’Euro
Cette dotation record place la CAN 2025 à un niveau supérieur à certaines compétitions européennes majeures. À titre de comparaison, le vainqueur de l’Euro 2024, l’Espagne, avait perçu huit millions d’euros après sa victoire en finale face à l’Angleterre à Berlin. Une donnée qui souligne la montée en puissance financière de la CAN, désormais capable de rivaliser avec les plus grandes compétitions continentales.
Pour les sélections engagées dans la CAN, cet enjeu financier constitue une motivation supplémentaire, notamment pour des fédérations dont les ressources restent limitées. La CAN devient ainsi un levier économique stratégique, capable d’influencer durablement le développement du football national dans plusieurs pays africains.
Une progression qui reste loin des standards mondiaux
Si la CAN 2025 franchit un cap important, l’écart reste toutefois considérable avec les compétitions organisées par la FIFA. La Coupe du monde 2026, dont les dotations ont été récemment dévoilées, offre des montants sans commune mesure. Le futur vainqueur du Mondial touchera 50 millions de dollars, soit environ 42,6 millions d’euros, éclipsant largement les gains de la CAN.
Pour autant, la trajectoire suivie par la Confédération Africaine de Football est clairement ascendante. En augmentant régulièrement les récompenses de la CAN, l’instance africaine cherche à renforcer l’attractivité de sa compétition phare et à consolider son poids dans l’écosystème mondial du football. Pour rappel, la CAF a annoncé, samedi, que le Coupe d’Afrique des Nations se jouera désormais tous les quatre ans à partir de 2028.