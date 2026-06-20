Hakan Çalhanoğlu, milieu de terrain de l’Inter et de la Turquie, est anéanti après l’élimination de sa sélection de la Coupe du monde au bout de seulement deux matchs : « C’est fini. Je m’excuse auprès de tout le monde. »





« Je suis fier de notre équipe. C’est fini, mais d’autres tournois nous attendent. Nous en avons déjà beaucoup parlé dans les vestiaires », rapporte fcinternews.it. « Je pense qu’au cours de ces deux ou trois dernières années, nous avons énormément progressé et atteint un niveau élevé, mais comme je l’ai dit tout à l’heure, c’était une première expérience pour nous, y compris pour moi. C’était formidable d’être ici, mais nous en voulions davantage. Nous avons tout donné ; il nous a juste manqué un brin de chance, car un seul but aurait peut-être changé la donne. »