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Hakan Calhanoglu Turkiye 2026Getty Images
Gianluca Minchiotti

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Calhanoglu : « C’est terminé. Je présente mes excuses à tout le monde. »

H. Calhanoglu
Turquie
Inter
Coupe du monde

Le milieu de terrain de l’Inter s’exprime après l’élimination de la Turquie de la Coupe du monde.

Hakan Çalhanoğlu, milieu de terrain de l’Inter et de la Turquie, est anéanti après l’élimination de sa sélection de la Coupe du monde au bout de seulement deux matchs : « C’est fini. Je m’excuse auprès de tout le monde. »


« Je suis fier de notre équipe. C’est fini, mais d’autres tournois nous attendent. Nous en avons déjà beaucoup parlé dans les vestiaires », rapporte fcinternews.it. « Je pense qu’au cours de ces deux ou trois dernières années, nous avons énormément progressé et atteint un niveau élevé, mais comme je l’ai dit tout à l’heure, c’était une première expérience pour nous, y compris pour moi. C’était formidable d’être ici, mais nous en voulions davantage. Nous avons tout donné ; il nous a juste manqué un brin de chance, car un seul but aurait peut-être changé la donne. »

  • Le joueur, né en 1997 et sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2027, a conclu : « Ils ont gagné sur un tir. Nous devons désormais regarder devant nous. Je remercie nos supporters et notre pays. Je m’excuse aussi, car ils nous ont soutenus ; quoi qu’il arrive, nous devons continuer et nous relever immédiatement. »

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