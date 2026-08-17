L'équipe d'Angleterre féminine abordait 2025 avec un grand objectif : défendre son titre européen. En battant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle y est parvenue. Rien n'a été facile pour l'Angleterre en Suisse, puisqu'une séance de tirs au but a également été nécessaire pour battre la Suède en quarts de finale, tandis qu'une prolongation a été indispensable lors de la victoire contre l'Italie en demi-finale. Mais au bout du compte, l'équipe de Sarina Wiegman a une nouvelle fois triomphé, prenant sa revanche sur l'Espagne après la défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l'Angleterre voulait de nouveau faire tomber l'Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l'équipe qui terminait en tête du classement se qualifiait automatiquement pour le tournoi au Brésil, tandis qu'un passage par les barrages attendait les autres. Malheureusement, l'Espagne a pris sa revanche sur l'Angleterre cette fois-ci, condamnant l'équipe de Wiegman aux barrages, qui auront lieu durant la seconde moitié de l'année 2026.

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