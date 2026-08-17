L'équipe d'Angleterre féminine a abordé 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle y est parvenue. Rien n'a été facile pour l'Angleterre en Suisse, puisqu'une séance de tirs au but a également été nécessaire pour venir à bout de la Suède en quarts de finale, tandis qu'une prolongation a été indispensable lors de la victoire contre l'Italie en demi-finale. Mais au bout du compte, l'équipe de Sarina Wiegman a une nouvelle fois triomphé, en prenant sa revanche sur l'Espagne après la défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l'Angleterre visait de nouveau à faire tomber l'Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l'équipe qui terminait en tête du classement se qualifierait automatiquement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement, l'Espagne a pris sa revanche sur l'Angleterre cette fois-ci, envoyant l'équipe de Wiegman en barrages, qui auront lieu dans la seconde moitié de l'année 2026.

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