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England v Portugal - UEFA Women's Nations League 2024/25 Grp A3 MD5Getty Images Sport
Ameé Ruszkai

Traduit par

Calendrier et résultats de l’Angleterre en 2026 : programme des matches, chaînes TV, diffusions en direct et comment regarder l’Angleterre

Angleterre
World Cup Qualification UEFA
Coupe du monde
WOMEN'S FOOTBALL

Guide complet de l’année de l’Angleterre, avec comment regarder les matchs en direct et plus encore

L'équipe d'Angleterre féminine a abordé 2025 avec un objectif majeur : défendre son titre européen. En battant l'Espagne aux tirs au but en finale du Championnat d'Europe, elle y est parvenue. Rien n'a été facile pour l'Angleterre en Suisse, puisqu'une séance de tirs au but a également été nécessaire pour venir à bout de la Suède en quarts de finale, tandis qu'une prolongation a été indispensable lors de la victoire contre l'Italie en demi-finale. Mais au bout du compte, l'équipe de Sarina Wiegman a une nouvelle fois triomphé, en prenant sa revanche sur l'Espagne après la défaite en finale de la Coupe du monde féminine 2023.

En 2026, l'Angleterre visait de nouveau à faire tomber l'Espagne, cette fois dans son groupe de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027. Seule l'équipe qui terminait en tête du classement se qualifierait automatiquement pour le tournoi au Brésil, les autres devant passer par les barrages. Malheureusement, l'Espagne a pris sa revanche sur l'Angleterre cette fois-ci, envoyant l'équipe de Wiegman en barrages, qui auront lieu dans la seconde moitié de l'année 2026.

GOAL a tout ce qu'il faut savoir sur le calendrier de l'Angleterre, ses matches, ses résultats et les moyens de suivre l'équipe.

  • Quels résultats a obtenus l’Angleterre en 2026 ?

    L’Angleterre a parfaitement lancé sa campagne de qualification pour la Coupe du monde féminine 2027, en remportant ses quatre premiers matches, dont un contre l’Espagne à Wembley, pour s’installer en tête du groupe à deux rencontres de la fin. Cela plaçait l’Angleterre en position idéale pour décrocher l’unique billet qualificatif direct en jeu, puisqu’un simple point lors du déplacement en Espagne, le 5 juin, suffisait pour valider sa place au tournoi au Brésil.

    Malheureusement, rien ne s’est passé comme prévu à Majorque, où l’Angleterre a subi la plus lourde défaite de l’ère Wiegman, ainsi que sa plus large défaite en 17 ans, l’Espagne s’imposant 4-0 pour prendre la tête du groupe de qualification à sa place. L’Angleterre avait alors besoin d’un immense service de la part de l’Islande, qui n’a pas pu le lui rendre, en s’inclinant 6-1 face à l’Espagne, ce qui a rendu la victoire de l’Angleterre contre l’Ukraine sans effet et l’a envoyée en barrages à la place.

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  • Alessia Russo England Women 2026Getty Images

    Quel est le calendrier de l’Angleterre en 2026 ?

    Il y aura deux tours de barrages pour la Coupe du monde, tous deux sous la forme de doubles confrontations. La première aura lieu pendant la trêve internationale d’octobre, avec l’Angleterre opposée à la Grèce, l’équipe actuellement classée 59e mondiale. Ces deux matches constitueront les toutes premières confrontations entre les deux sélections dans le football féminin international.

    En cas de victoire, l’Angleterre se qualifiera pour le deuxième et dernier tour, où la Slovaquie ou l’Ukraine, que l’Angleterre vient de battre à deux reprises, l’attendra. Ces rencontres se joueront lors de la trêve internationale à cheval sur la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre, le tirage au sort étant prévu le 18 juin.

  • Comment regarder l’Angleterre en 2026

    Les droits des matches de l’équipe d’Angleterre féminine ne sont pas les mêmes que ceux de l’équipe masculine, ITV étant le diffuseur de l’Angleterre. Les rencontres sont diffusées en direct sur ses différentes chaînes, souvent sur ITV1 ou ITV4, ainsi que sur ITVX, son service de streaming.

    Si l’Angleterre affronte l’Écosse, le pays de Galles ou l’Irlande du Nord, cela peut toutefois changer. La BBC détient les droits de diffusion des matches des autres nations britanniques et, par conséquent, le déplacement de l’Angleterre à Glasgow pour affronter l’Écosse à la fin de l’année 2023 a été diffusé sur BBC One plutôt que sur ITV à cette occasion.

    Pour les supporters anglais aux États-Unis, fuboTVest la meilleure option pour regarder les matches de l’Angleterre. De manière générale, FOX et FS1 ont diffusé les matches du Championnat d’Europe, tandis que certaines rencontres sont également retransmises sur ESPN.

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  • Classement du groupe de qualification de l’Angleterre pour la Coupe du monde féminine 2027

    Qualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - Groupe A3

    Pos.ÉquipeMJVNDDiff.Pts
    1Espagne6501+1815
    2Angleterre6501+815
    3Islande6204-96
    4Ukraine6006-170

    Les équipes qui termineront aux deuxième, troisième et quatrième places auront toujours une chance de se qualifier pour la Coupe du monde via les barrages, les équipes classées deuxième et troisième étant têtes de série.

  • Calendrier de l’Angleterre en 2026

    DateHeure (Royaume-Uni)MatchCompétitionStade
    3 mars17 hUkraine 1-6 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade Mardan, Antalya
    7 mars12 h 30Angleterre 2-0 IslandeQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesThe City Ground, Nottingham
    14 avril19 hAngleterre 1-0 EspagneQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesWembley Stadium, Londres
    18 avril17 h 30Islande 0-1 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesStade de Laugardalsvollur, Reykjavik
    5 juin20 hEspagne 4-0 AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesEstadi Mallorca Son Moix, Palma
    9 juin20 hAngleterre 3-0 UkraineQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - phase de groupesHill Dickinson Stadium, Liverpool
    9 oct.17 h 30Grèce vs AngleterreQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - barrages, 1er tourPankritio Stadium, Héraklion
    13 oct.19 h 30Angleterre vs GrèceQualifications pour la Coupe du monde féminine 2027 - barrages, 1er tourKing Power Stadium, Leicester

    D'autres rencontres et détails pour 2026 seront communiqués en temps voulu.