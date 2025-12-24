Calendrier des matchs de la Coupe du monde 2026… et les chaînes qui les diffusent

À l'approche de la Coupe du monde 2026, les regards des amateurs de football du monde entier se tournent vers le plus grand et le plus suivi des tournois de l'histoire du sport, pour sa 23e édition, unique et exceptionnelle.

Cette édition revêt un caractère exceptionnel pour plusieurs raisons, la première étant qu'elle se déroule pour la première fois dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique, incarnant ainsi l'esprit de coopération et élargissant la base de supporters sur le continent américain.

L'édition 2026 marquera également un autre événement historique, puisque le nombre de sélections participantes passera à 48 pour la première fois depuis le lancement de la compétition en 1930, offrant ainsi davantage d'opportunités aux nations émergentes et renforçant l'intensité de la compétition et le suspense.

Cette expansion reflète la volonté de la Fédération internationale de football (FIFA) de renforcer l'inclusivité du sport et de permettre à davantage de populations de vivre l'expérience de la Coupe du monde de près.

Les préparatifs battent leur plein dans les villes hôtes, où les stades et les infrastructures sont mis en place pour accueillir des millions de supporters venus du monde entier. Avec des prévisions d'une augmentation record des audiences télévisées et de la fréquentation des stades, la Coupe du monde 2026 devrait être un événement sportif et culturel qui laissera une empreinte inoubliable dans l'histoire du football mondial.

Dans les lignes qui suivent, Koora présente le calendrier des matchs, les résultats et le classement des groupes de la Coupe du monde 2026, ainsi que les chaînes qui diffuseront la compétition.