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Mohamed Saeed

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Calendrier des matchs de la Coupe du monde 2026… et les chaînes qui les diffusent

Etats-Unis
Paraguay
Coupe du monde
Australie
Brésil
Maroc
Haïti
Écosse
Qatar
Suisse
Canada
Mexico
Afrique du Sud
Corée du Sud
Allemagne
Curacao
Côte d'Ivoire
Ecuador
Pays-Bas
Japon
Tunisie
Belgique
Egypte
Nouvelle-Zélande
Iran
Espagne
Cap-Vert
Arabie Saoudite
Uruguay
France
Sénégal
Norvège
Argentine
Algérie
Jordanie
Autriche
Angleterre
Croatie
Ghana
Panama
Portugal
Ouzbékistan
Colombie
É.-U.
Paraguay
Australie
Brésil
Maroc
Haïti
Écosse
Qatar
Suisse
Canada
Mexique
Afrique du Sud
Corée du Sud
Allemagne
Curaçao
Côte d’Ivoire
Équateur
Pays-Bas
Japon
Tunisie
Belgique
Égypte
Nouvelle-Zélande
Iran
Espagne
Cap-Vert
Arabie saoudite
Uruguay
France
Sénégal
Norvège
Argentine
Algérie
Jordanie
Autriche
Angleterre
Croatie
Ghana
Panama
Portugal
Ouzbékistan
Colombie

Découvrez les dates de la Coupe du monde 2026, le calendrier des matchs, le classement des groupes, les résultats et toutes les chaînes qui retransmettent la compétition...

À l'approche de la Coupe du monde 2026, les regards des amateurs de football du monde entier se tournent vers le plus grand et le plus suivi des tournois de l'histoire du sport, pour sa 23e édition, unique et exceptionnelle.

Cette édition revêt un caractère exceptionnel pour plusieurs raisons, la première étant qu'elle se déroule pour la première fois dans trois pays : les États-Unis, le Canada et le Mexique, incarnant ainsi l'esprit de coopération et élargissant la base de supporters sur le continent américain.

L'édition 2026 marquera également un autre événement historique, puisque le nombre de sélections participantes passera à 48 pour la première fois depuis le lancement de la compétition en 1930, offrant ainsi davantage d'opportunités aux nations émergentes et renforçant l'intensité de la compétition et le suspense.

Cette expansion reflète la volonté de la Fédération internationale de football (FIFA) de renforcer l'inclusivité du sport et de permettre à davantage de populations de vivre l'expérience de la Coupe du monde de près.

Les préparatifs battent leur plein dans les villes hôtes, où les stades et les infrastructures sont mis en place pour accueillir des millions de supporters venus du monde entier. Avec des prévisions d'une augmentation record des audiences télévisées et de la fréquentation des stades, la Coupe du monde 2026 devrait être un événement sportif et culturel qui laissera une empreinte inoubliable dans l'histoire du football mondial.

Dans les lignes qui suivent, Koora présente le calendrier des matchs, les résultats et le classement des groupes de la Coupe du monde 2026, ainsi que les chaînes qui diffuseront la compétition.

  • Quand aura lieu la Coupe du monde 2026 ?

    La Coupe du monde 2026 débutera le 11 juin 2026, avec une cérémonie d'ouverture au Mexique marquée par un match opposant le Mexique à l'Afrique du Sud dans le cadre du groupe A.

    La phase de groupes se poursuivra jusqu'au 28 juin 2026, puis les phases à élimination directe débuteront et se poursuivront jusqu'au 19 juillet 2026, la finale devant se dérouler aux États-Unis.

     Le tournoiOuvertureLa finale
    L'événementCoupe du monde 2026

    11 juin 2026

    19 juillet 2026

    Lieu

    (États-Unis - Mexique - Canada)

    Mexique

    États-Unis

    • Publicité

  • Quelles chaînes diffuseront la Coupe du monde 2026 ?

    Le groupe qatari beIN SPORTS détient les droits exclusifs de diffusion des matchs de la Coupe du monde 2026 au Moyen-Orient, où les chaînes beIN SPORTS HD et beIN SPORTS MAX seront dédiées à la retransmission de tous les matchs du tournoi.

    Les amateurs de streaming en direct peuvent suivre les matchs via les applications TOD TV et beIN Connect.

    Regardez la diffusion en direct partout dans le monde avec Nord VPN.Abonnez-vous dès maintenant !

    Le tournoiDateChaînes de diffusionDiffusion en ligne
    Coupe du monde 202611 juin - 19 juillet 2026beIN Sports

    beIN connect

    TOD

  • Quel sera le format de la Coupe du monde 2026 ?

    En raison de l'élargissement considérable de la Coupe du monde 2026 et de la participation de 48 équipes pour la première fois, contre 36 lors des dernières éditions, la Fédération internationale de football (FIFA) a décidé de porter le nombre de groupes à 12, répartis entre les trois pays hôtes de la compétition.

    Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les huit meilleures équipes classées troisièmes, se qualifient directement pour les 16es de finale, qui marquent le début du système à élimination directe et se poursuivent jusqu'à la finale pour déterminer le champion.

    Ce changement reflète la volonté de la FIFA de rendre la compétition plus inclusive et plus compétitive, en permettant à des millions de supporters à travers le monde de suivre de nouvelles équipes sur la scène internationale, et porte le nombre de matches à 104, contre 64 lors des éditions précédentes, ce qui renforce les attentes selon lesquelles l'édition 2026 sera la plus importante et la plus passionnante de l'histoire de la Coupe du monde.

  • Calendrier des matchs du Groupe A de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Mexique - Afrique du SudJeudi 11 juin 2026
    23h00 (heure d'Égypte), 00h00 (heure des Émirats)    		-Azteca
    Corée du Sud - République tchèqueVendredi 12 juin 2026
    06h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 07h00 aux Émirats arabes unis    		-Akron
    2République tchèque - Afrique du Sud Jeudi 18 juin 2026
    20h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 21h00 aux Émirats arabes unis    		-Mercedes-Benz
    Mexique - Corée du SudVendredi 19 juin 2026
    05h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 06h00 aux Émirats arabes unis    		-Akron
    3Mexique - République tchèqueJeudi 25 juin 2026
    05h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 06h00 aux Émirats arabes unis    		-Guadalajara
    Afrique du Sud - Corée du SudJeudi 25 juin 2026
    05h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 06h00 aux Émirats arabes unis    		- BBVA

  • Classement du Groupe A - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Mexique00000000
    2Corée du Sud00000000
    3Afrique du Sud00000000
    4République tchèque00000000

  • Calendrier des matchs du groupe B de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Canada - Bosnie-HerzégovineVendredi 12 juin 20262
    23h00 (Égypte et Arabie saoudite), 00h00 (Émirats arabes unis)    		-BMO Field
    Suisse - QatarSamedi 13 juin 2026,
    23 h 00 (Égypte et Arabie saoudite), 00 h 00 (Émirats arabes unis)    		-Levis
    2Bosnie-Herzégovine - SuisseMercredi 17 juin 2026
    23h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 00h00 aux Émirats arabes unis    		-Sofia
    Canada - QatarVendredi 19 juin 2026
    02h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 03h00 aux Émirats arabes unis    		-BC Plus
    3Suisse - Canada Mardi 24 juin 2026
    23h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 00h00 aux Émirats arabes unis    		-BC Plus 
    Qatar - Bosnie-HerzégovineMercredi 24 juin 2026
    23h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 00h00 aux Émirats arabes unis    		-Lumen Field 

  • Classement du groupe B - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Canada00000000
    2Suisse00000000
    3Qatar00000000
    4Bosnie-Herzégovine00000000

  • Calendrier des matchs du groupe 3 de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Brésil - MarocDimanche 14 juin 2026
    02h00 (Égypte et Arabie saoudite), 03h00 (Émirats arabes unis)    		-MetLife 
    Haïti - ÉcosseDimanche 14 juin 2026
    05h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 06h00 aux Émirats arabes unis    		-Gillette  
    2Écosse - MarocSamedi 20 juin 2026
    02h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 03h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade Gillette 
    Brésil - HaïtiSamedi 20 juin 2026
    05h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 06h00 aux Émirats arabes unis    		-Lincoln Financial Field 
    3Écosse - BrésilJeudi 25 juin 2026,
    02h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 03h02 aux Émirats arabes unis    		-Stade Hard Rock 
    Maroc - HaïtiJeudi 25 juin 2026
    02h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 03h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade Mercedes-Benz 

  • Classement du Groupe C - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Brésil00000000
    2Maroc00000000
    3Écosse00000000
    4Haïti00000000

  • Calendrier des matchs du groupe D de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe match RésultatStade
    1États-Unis - ParaguaySamedi 13 juin 2026
    05h00 (Égypte et Arabie saoudite), 06h00 (Émirats arabes unis)    		-Stade Sophie
    1Australie - TurquieDimanche 14 juin 2026
    08h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 09h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade BC Place
    2États-Unis - AustralieVendredi 19 juin 2026
    23h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 00h00 aux Émirats arabes unis    		-Lumen Field
    2Turquie - ParaguaySamedi 20 juin 2026
    08h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 09h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade de Levai
    3Turquie - États-UnisVendredi 24 juin 2026
    06h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 07h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade Sofi
    3Paraguay - AustralieVendredi 24 juin 2026
    06h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 07h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade Levi

  • Classement du Groupe D - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1États-Unis00000000
    2Paraguay00000000
    3Australie00000000
    4Turquie00000000

  • Calendrier des matchs du groupe 5 de la Coupe du monde 2026

    Le match Le matchDateRésultatStade
    1Allemagne - CuraçaoDimanche 14 juin 2026
    21h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 22h00 aux Émirats arabes unis    		-NRG
    Côte d'Ivoire - ÉquateurLundi 15 juin 2026
    03h00 Égypte et Arabie saoudite, 04h00 Émirats arabes unis    		 NRG
    2Allemagne - Côte d'IvoireDimanche 21 juin 2026
    00h00 (Égypte et Arabie saoudite), 01h00 (Émirats arabes unis)    		-BMO Field
    Équateur - CuraçaoDimanche 21 juin 2026
    04h00 (Égypte et Arabie saoudite), 05h00 (Émirats arabes unis)    		 Arrohed
    3Équateur - AllemagneVendredi 24 juin 2026
    00h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 01h00 aux Émirats arabes unis    		-MetLife
    Curaçao - Côte d'IvoireVendredi 24 juin 2026
    00h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 01h00 aux Émirats arabes unis    		 Lincoln Financial Field

  • Classement du groupe 5 - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Allemagne00000000
    2Curaçao00000000
    3Côte d'Ivoire00000000
    4Équateur00000000

  • Calendrier des matchs du groupe F de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Pays-Bas - JaponLundi 15 juin 2026
    00h00 (Égypte et Arabie saoudite), 01h00 (Émirats arabes unis)    		-Stade AT&T 
    Tunisie - SuèdeLundi 15 juin 2026,
    06h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 07h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade BBVI 
    2Pays-Bas - SuèdeSamedi 20 juin 2026
    21h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 22h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade AT&T 
    Tunisie - JaponDimanche 21 juin 2026
    08h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 09h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade BBVI 
    3Tunisie - Pays-BasVendredi 24 juin 2026
    03h00 (Égypte et Arabie saoudite), 04h00 (Émirats arabes unis)    		-Stade Arrowhead 
    Japon - SuèdeVendredi 24 juin 2026
    03h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 04h00 aux Émirats arabes unis    		-Stade AT&T 

  • Classement du groupe F - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Pays-Bas00000000
    2Japon00000000
    3Suède00000000
    4Tunisie00000000

  • Calendrier des matchs du groupe 7 de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Belgique - ÉgypteLundi 15 juin 2026
    23h00 (Égypte et Arabie saoudite), 00h00 (Émirats arabes unis)    		-Lumen Field
    Iran - Nouvelle-ZélandeMardi 16 juin 2026
    05h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 06h00 aux Émirats arabes unis    		-Sophie
    2Égypte - Nouvelle-ZélandeLundi 22 juin 2026
    05h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 06h00 aux Émirats arabes unis    		-BC Plus
    Belgique - IranDimanche 21 juin 2026
    00h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 01h00 aux Émirats arabes unis    		-Sophie
    3Égypte - IranSamedi 25 juin 2026
    07h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 08h00 aux Émirats arabes unis    		-Lumen Field
      Belgique - Nouvelle-ZélandeSamedi 25 juin 2026
    07h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 08h00 aux Émirats arabes unis    		-BC Plus

  • Classement du groupe 7 - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Belgique00000000
    2Égypte00000000
    3Iran00000000
    4Nouvelle-Zélande00000000

  • Calendrier des matchs du groupe 8 de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Espagne - Cap-Vert Lundi 15 juin 2026
    20h00 (Égypte et Arabie saoudite), 21h00 (Émirats arabes unis)     		-Stade Mercedes-Benz
    Arabie saoudite - UruguayMardi 16 juin 2026
    02h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 03h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade Hard Rock 
    2Espagne - Arabie saouditeDimanche 21 juin 2026
    20h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 21h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade Mercedes-Benz 
    Uruguay - Cap-VertLundi 22 juin 2026
    02h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 03h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade Hard Rock 
    3Cap-Vert - Arabie saouditeSamedi 25 juin 2026
    04h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 05h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade NRG 
    Uruguay - EspagneSamedi 25 juin 2026
    04h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 05h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade d'Akron 

  • Classement du groupe 8 - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Espagne00000000
    2Cap-Vert 00000000
    3Arabie saoudite00000000
    4Uruguay00000000

  • Calendrier des matchs du groupe 9 de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1France - SénégalMardi 16 juin 2026
    23h00 Égypte et Arabie saoudite, 00h00 Émirats arabes unis    		-MetLife
    Norvège - IrakMercredi 17 juin 2026
    02h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 03h00 aux Émirats arabes unis    		 Gillette, Foxborough
    2France - IrakMardi 23 juin 2026
    01h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 02h00 aux Émirats arabes unis    		-Lincoln Financial Field
    Norvège - SénégalMardi 23 juin 2026
    04h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 05h00 aux Émirats arabes unis    		 MetLife
    3Norvège - FranceVendredi 24 juin 2026
    23h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 00h00 aux Émirats arabes unis    		-Gillette
    Sénégal - IrakVendredi 24 juin 2026
    23h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 00h00 aux Émirats arabes unis    		-BMO Field 

  • Classement du groupe 9 - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1France00000000
    2Norvège00000000
    3Sénégal00000000
    4Irak00000000

  • Calendrier des matchs du groupe 10 de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Autriche - JordanieMercredi 17 juin 2026
    02h00 (Arabie saoudite), 03h00 (Émirats arabes unis)    		 Levi
    Argentine - Algérie Mercredi 17 juin 2026
    05h00 en Arabie saoudite, 06h00 aux Émirats arabes unis    		-Arrohed
    2Autriche - ArgentineLundi 22 juin 2026
    21h00 en Arabie saoudite, 22h00 aux Émirats arabes unis    		-AT&T
    Jordanie - AlgérieMardi 23 juin 2026
    07h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 08h00 aux Émirats arabes unis    		-Levi
    3Jordanie - ArgentineDimanche 28 juin 2026,
    06h00 en Arabie saoudite, 07h00 aux Émirats arabes unis    		-AT&T
    Algérie - AutricheDimanche 28 juin 2026,
    06h00 en Arabie saoudite, 07h00 aux Émirats arabes unis    		-Arhed

  • Classement du groupe 10 - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Argentine 00000000
    2Autriche 00000000
    3Algérie 00000000
    4Jordanie 00000000

  • Calendrier des matchs du groupe 11 de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Portugal - République démocratique du Congo Mercredi 17 juin 2026
    21h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 22h00 aux Émirats     		-Stade NRG
    Ouzbékistan - ColombieJeudi 18 juin 2026
    06h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 07h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade Azteca
    2Portugal - OuzbékistanMardi 23 juin 2026
    21h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 22h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade NRG 
    Colombie - République démocratique du CongoMercredi 24 juin 2026
    06h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 07h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade Akron 
    3Colombie - PortugalDimanche 28 juin 2026,
    03h30 du matin (Égypte et Arabie saoudite), 04h30 du matin (Émirats arabes unis)     		-Stade Hard Rock 
    République démocratique du Congo - OuzbékistanDimanche 28 juin 2026,
    3 h 30 du matin en Égypte et en Arabie saoudite, 4 h 30 du matin aux Émirats arabes unis     		-Stade Mercedes-Benz 

  • Classement du groupe 11 - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Portugal00000000
    2Colombie00000000
    3Ouzbékistan 00000000
    4République démocratique du Congo00000000

  • Calendrier des matchs du groupe 12 de la Coupe du monde 2026

    Le matchLe matchDateRésultatStade
    1Angleterre - Croatie Jeudi 18 juin 2026
    00h00 (Égypte et Arabie saoudite) 01h00 (Émirats arabes unis)     		-Stade AT&T 
    Ghana - PanamaJeudi 18 juin 2026
    03h00 Égypte et Arabie saoudite, 04h00 Émirats     		-Stade BMO Field 
    2Angleterre - GhanaMercredi 24 juin 2026
    00h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 01h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade Gillette 
    Panama - CroatieMercredi 24 juin 2026
    03h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 04h00 aux Émirats arabes unis     		-Stade BMO Field 
    3Panama - AngleterreDimanche 28 juin 2026,
    01h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 02h00 du matin aux Émirats     		-Stade MetLife 
    Croatie - GhanaDimanche 28 juin 2026,
    01h00 en Égypte et en Arabie saoudite, 02h00 aux Émirats     		-Stade Lincoln Financial Field 

  • Classement du groupe 12 - Coupe du monde 2026

    Le centreÉquipe nationaleMatchsButsPoints
    JouéesVictoiresMatch nulDéfaitecontrecontreDifférence
    1Angleterre00000000
    2Croatie00000000
    3Ghana00000000
    4Panama00000000

  • Calendrier de la Coupe du monde 2026 - Seizièmes de finale

    Numérodu matchDateRésultatStade
    1Deuxième du groupe A - Deuxième du groupe BDimanche 28 juin 2026
    22h00 (Arabie saoudite), 23h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Soufi
    2Premier du groupe 3 - Deuxième du groupe 6Lundi 29 juin 2026
    20h00 en Arabie saoudite, 21h00 aux Émirats arabes unis    		 Stade NRG
    3Tête de série du groupe 5 - Troisième du groupe 1/2/3/4/6Lundi 29 juin 2026
    23h30 (Arabie saoudite), 00h30 (Émirats arabes unis)    		 Stade Gillette
    4Premier du groupe 6 - Deuxième du groupe 3Mardi 30 juin 2026
    04h00 (Arabie saoudite), 05h30 (Émirats arabes unis)    		 Stade BBVA
    5Deuxième du groupe 5 - Deuxième du groupe 9Mardi 30 juin 2026
    20h00 (Arabie saoudite), 21h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade des Dallas Cowboys
    6Premier du groupe 9 - Troisième du groupe 3/4/6/7/8Mercredi 1er juillet 2026
    00h00 (heure saoudienne), 01h00 (heure des Émirats)    		 Stade MetLife
    7Le premier du groupe 1 - Le troisième du groupe 3/5/6/8/9Mercredi 1er juillet 2026
    04h00 (heure saoudienne), 05h00 (heure des Émirats)    		 Stade Azteca
    8Premier du groupe 12 - Troisième du groupe 5/8/9/10/11Mercredi 1er juillet 2026
    19h00 (Arabie saoudite), 20h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Mercedes-Benz
    10Premier du groupe 7 - Troisième du groupe 1/5/8/9/10Mercredi 1er juillet 2026
    23h00 (Arabie saoudite), 00h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Lumen Field
    9Premier du groupe 4 - Troisième du groupe 2/5/6/7/8Jeudi 2 juillet 2026
    03h00 (Arabie saoudite), 04h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade de Livai
    12Premier du groupe 8 - Deuxième du groupe 10Jeudi 2 juillet 2026
    22h00 (heure saoudienne), 23h00 (heure des Émirats)    		 Stade Soufi
    11Deuxième du groupe 11 - Deuxième du groupe 12Vendredi 3 juillet 2026
    02h00 (heure saoudienne), 03h00 (heure des Émirats)    		 Stade BMO Field
    13Premier du groupe 2 - Troisième du groupe 5/6/7/9/10Vendredi 3 juillet 2026
    06h00 (heure saoudienne), 07h00 (heure des Émirats)    		 BC Place
    14Deuxième du groupe 4 - Deuxième du groupe 7Vendredi 3 juillet 2026
    21h00 (Arabie saoudite), 22h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade des Dallas Cowboys
    15Premier du groupe 10 - Deuxième du groupe 8Samedi 4 juillet 2026
    01h00 (heure saoudienne), 02h00 (heure des Émirats)    		 Stade Hard Rock
    16Tête de série du groupe 11 - Troisième du groupe 4/5/9/10/12Samedi 4 juillet 2026
    04h30 (Arabie saoudite), 05h30 (Émirats arabes unis)    		 Stade Arrowhead

  • Calendrier des matchs de la Coupe du monde 2026 - Huitièmes de finale

    Numérodu matchDateRésultatStade
    1Vainqueur du match 1 - Vainqueur du match 4Samedi 4 juillet 2026
    20h00 (Arabie saoudite), 21h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade NRG
    2Vainqueur du match 3 - Vainqueur du match 6Dimanche 5 juillet 2026
    00h00 (Arabie saoudite), 01h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Lincoln Financial Field
    3Vainqueur du match 11 - Vainqueur du match 12Dimanche 5 juillet 2026
    23h00 (heure saoudienne), 00h00 (heure des Émirats)    		 Stade MetLife
    4Vainqueur du match 9 - Vainqueur du match 10Lundi 6 juillet 2026
    03h00 (Arabie saoudite), 04h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Azteca
    5Vainqueur du match 2 - Vainqueur du match 5Lundi 6 juillet 2026
    22h00 (Arabie saoudite), 23h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade des Dallas Cowboys
    6Vainqueur du match 7 - Vainqueur du match 8Mardi 7 juillet 2026
    03h00 (heure de l'Arabie saoudite), 04h00 (heure des Émirats arabes unis)    		 Stade Lumen Field
    7Vainqueur du match 15 - Vainqueur du match 14Mardi 7 juillet 2026
    19h00 (Arabie saoudite), 20h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Mercedes-Benz
    8Vainqueur du match 13 - Vainqueur du match 16Mardi 7 juillet 2026
    23h00 (Arabie saoudite), 00h00 (Émirats arabes unis)    		 BC Place

  • Calendrier de la Coupe du monde 2026 - Quarts de finale

    Numérodu matchDateRésultatStade
    1Vainqueur des huitièmes de finale 1 - Vainqueur des huitièmes de finale 2Jeudi 9 juillet 2026
    23h00 (Arabie saoudite), 00h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Gillette
    2Vainqueur des huitièmes de finale 5 - Vainqueur des huitièmes de finale 6Vendredi 10 juillet 2026
    22h00 (Arabie saoudite), 23h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Soufi
    3Vainqueur des huitièmes de finale 3 - Vainqueur des huitièmes de finale 4Samedi 11 juillet 2026
    00h00 (Arabie saoudite), 01h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Hard Rock
    4Vainqueur des huitièmes de finale 7 - Vainqueur des huitièmes de finale 8Samedi 11 juillet 2026
    04h00 (Arabie saoudite), 05h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Arrowhead

  • Calendrier de la Coupe du monde 2026 - Demi-finales

    Le matchDateRésultatStade
    Vainqueur du quart de finale 1 - Vainqueur du quart de finale 2Mardi 14 juillet 2026
    22h00 (Arabie saoudite), 23h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade des Dallas Cowboys
    Vainqueur du quart de finale 3 - Vainqueur du quart de finale 4Mercredi 15 juillet 2026
    22h00 (Arabie saoudite), 23h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Mercedes-Benz

  • Match pour la troisième et la quatrième place

    Le matchDateRésultatStade
    Les perdants des demi-finalesDimanche 19 juillet 2026
    00h00 (Arabie saoudite), 01h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade Hard Rock

  • Date de la finale de la Coupe du monde 2026

    Le matchDateRésultatStade
    Finale de la Coupe du monde 2026Dimanche 19 juillet 2026
    22h00 (Arabie saoudite), 23h00 (Émirats arabes unis)    		 Stade MetLife

  • Le palmarès historique de la Coupe du monde

    Depuis le lancement de la Coupe du monde en 1930, seules huit équipes ont réussi à monter sur la plus haute marche du podium pour remporter le titre le plus prestigieux du football. La sélection brésilienne reste en tête avec cinq titres historiques (1958, 1962, 1970, 1994, 2002), offrant au monde des noms immortels tels que Pelé, Romário et Ronaldo.

    Viennent ensuite les équipes d'Italie et d'Allemagne, avec quatre titres chacune, l'Allemagne en ayant remporté trois sous le nom d'« Allemagne de l'Ouest » avant d'ajouter un quatrième titre après la réunification en 2014. Quant à l'Argentine, elle a consolidé sa place avec trois sacres, dont la dernière lors de l'édition 2022 sous la houlette de Lionel Messi.

    Dans la liste des champions, on retrouve également l’Uruguay, qui a ouvert le bal en remportant le titre en 1930 avant d’en ajouter un deuxième en 1950, ainsi que la France, qui a été sacrée deux fois (1998 et 2018). L'Angleterre et l'Espagne se sont quant à elles contentées d'un seul titre, respectivement en 1966 et en 2010, et le rêve d'un nouveau sacre reste d'actualité aujourd'hui.

    AnnéePays hôteVainqueurRésultat de la finaleFinaliste
    1930UruguayUruguay4-2Argentine
    1934ItalieItalie2-1 après prolongationTchécoslovaquie
    1938FranceItalie4-2Hongrie
    1950BrésilUruguay2-1Brésil
    1954SuisseAllemagne de l'Ouest3-2Hongrie
    1958SuèdeBrésil5-2Suède
    1962ChiliBrésil3-1Tchécoslovaquie
    1966AngleterreAngleterre4-2 « prolongations »Allemagne de l'Ouest
    1970MexiqueBrésil4-1Italie
    1974Allemagne de l'OuestAllemagne de l'Ouest2-1Pays-Bas
    1978ArgentineArgentine3-1 « prolongations »Pays-Bas
    1982EspagneItalie3-1Allemagne de l'Ouest
    1986MexiqueArgentine3-2Allemagne de l'Ouest
    1990ItalieAllemagne de l'Ouest1-0Argentine
    1994États-UnisBrésil0-0 « 3-2 aux tirs au but »Italie
    1998FranceFrance3-0Brésil
    2002Corée du Sud et JaponBrésil2-0Allemagne
    2006AllemagneItalie1-1 « 5-3 »France
    2010Afrique du SudEspagne1-0 « prolongations »Pays-Bas
    2014BrésilAllemagne1-0 « prolongations »Argentine
    2018RussieFrance4-1Croatie
    2022QatarArgentine3-3 (4-2) aux tirs au butFrance