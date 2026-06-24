Les images le démontrent : Henrique apporte beaucoup offensivement. Polyvalent, il peut évoluer aussi bien sur l’aile qu’à l’intérieur, ce qui crée davantage de problèmes à Wijndal. Cette adaptabilité s’explique en partie par son parcours : initialement milieu de terrain, il n’a été reconverti en défenseur que plus tard dans sa carrière. Au début de sa carrière, Henrique évoluait en effet plus souvent au milieu de terrain. Il est donc habitué aux situations où il se trouve dans l’axe du terrain et où il peut également se montrer à l’aise avec le ballon.

Toutefois, en raison du style de jeu de Monaco, il évolue souvent un peu plus bas sur le terrain, tandis que l’arrière gauche de l’Ajax joue lui aussi beaucoup à l’intérieur, mais plus haut, dans la moitié adverse. C’est d’ailleurs pour cette raison que Zinchenko a été recruté l’hiver dernier. Il devra s’y habituer, d’autant que l’arrière gauche amstellodamois est souvent contraint de se positionner dans l’axe.

Mika Godts, l’ailier gauche titulaire, aime se mettre en position de un contre un et reste donc sur l’extérieur pour lancer ses actions. Henrique devra donc s’adapter et jouer davantage dans l’axe. Ses qualités techniques, forgées au fil de son parcours, lui permettront sans doute de s’acquitter de cette tâche, même si ce n’est pas dans cette position qu’il exprime pleinement son potentiel. À suivre.

Le nouvel entraîneur, Míchel, est lui aussi un adepte du « latéral inversé ». La saison passée, c’est souvent le latéral droit Arnau Martínez qui occupait cette position. À l’Ajax, aligner un latéral gauche dans ce rôle paraît plus pertinent pour libérer Godts et le mettre dans les meilleures conditions.