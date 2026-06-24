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Caio HenriqueVoetbalzone
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Caio Henrique est-il la solution au casse-tête défensif de l’Ajax ?

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Ajax
C. Henrique

Caio Henrique pourrait bientôt devenir le nouveau latéral gauche de l’Ajax. Les deux clubs ont trouvé un accord, mais le joueur et le club néerlandais sont encore en pourparlers. La négociation s’avère complexe, toutefois les Amstellodamois restent confiants quant à une issue positive. Selon certaines sources, le Brésilien de 28 ans serait estimé à neuf millions d’euros.

Mais qui est donc Henrique, et pourquoi l’Ajax voit-il en lui le latéral gauche idéal ? Voetbalzone a analysé ses images et ses statistiques. Verdict : si le transfert se concrétise, le club ajacide s’offrira un joueur au potentiel offensif intéressant, doté d’une belle technique de frappe et de la profondeur nécessaire. Reste toutefois à convaincre sur le plan défensif, où subsistent quelques interrogations.

  • Owen WijndalIMAGO

    Le casse-tête amstellodamois

    Depuis plusieurs semaines, le directeur technique Jordi Cruijff savait qu’il devait trouver un nouvel arrière gauche. Le départ de Jorrel Hato vers Chelsea, alors que le poste disposait déjà d’un effectif limité, a transformé ce dossier en casse-tête.

    Les Amstellodamois ont donc entamé la saison sans solution fraîche sur le flanc gauche. Owen Wijndal s’est vu accorder une nouvelle chance, tandis que le Brésilien Lucas Rosa assurait l’intérim. Oleksandr Zinchenko a été recruté cet hiver pour résoudre ce casse-tête et renforcer le milieu défensif, mais une grave blessure au genou lors de son premier match a rapidement enterré ce plan.

    Au final, Wijndal a disputé 27 matchs avant de perdre sa place de titulaire. En fin de saison, Rosa a occupé le couloir gauche et a plutôt convaincu. Reste que ses performances ne semblent pas encore répondre aux exigences de Cruijff et de son staff.


    • Publicité
  • Caio HenriqueImago

    L'ange gardien ?

    Tout au long de la saison, et surtout à son issue, la plupart des supporters de l’Ajax estimaient qu’il fallait recruter un nouvel arrière gauche. Johan Cruijff semble désormais avoir entendu ces demandes. Il ne reste plus qu’à attendre l’officialisation du transfert. Mais qui est donc ce Brésilien expérimenté ?

    Né à Santos, le latéral a d’abord émergé dans le club formateur de Pelé et Neymar avant d’être recruté par l’Atlético de Madrid. Il n’y a cependant jamais réussi à s’imposer.

    Prêté à plusieurs reprises au Paraná, au Fluminense puis au Grêmio, il ne s’impose pas. Sa carrière prend un nouveau tournant lorsque l’AS Monaco lui offre sa chance.

    Arrivé à Monaco durant l’été 2020 contre environ huit millions d’euros, il n’avait disputé qu’un seul match officiel avec l’Atlético. Le coup de poker s’est révélé payant : en 211 rencontres sous le maillot rouge et blanc, il a offert 41 passes décisives, tout en inscrivant seulement trois buts.

    Il a fait ses débuts en sélection en septembre 2023, puis n’a plus été convoqué jusqu’à la fin de l’année civile. Il a donc pris part aux qualifications pour la Coupe du monde et à plusieurs matchs amicaux. Longtemps en lice pour le Mondial, il a finalement été écarté par le sélectionneur Carlo Ancelotti après une blessure en mars.


  • Quel type de joueur est-il sur le plan offensif ?

    Les statistiques ne révèlent pas tout, mais elles esquissent avec précision le profil d’un joueur ; commençons donc par les analyser.

    En examinant les chiffres de Ligue 1 de l’exercice précédent, un point ressort immédiatement : Henrique se distingue par sa capacité à créer des occasions. Avec 3,86 passes décisives attendues, 21 occasions créées – dont sept situations de frappe très favorables – et 22 centres réussis, il se montre régulièrement dangereux dans le camp adverse. Des chiffres qui le placent au-dessus de la moyenne des joueurs occupant le même poste en Ligue 1.

    Pourtant, la saison écoulée n’a pas été sa meilleure. Le Brésilien avait affiché des chiffres encore plus impressionnants en 2021/22 et 2022/23. Ces deux dernières années, il demeure une menace offensive, mais il génère nettement moins d’occasions. À titre de comparaison, il avait créé 43 occasions en 2021/22 et même 52 en 2022/23.

  • Les images le démontrent : Henrique apporte beaucoup offensivement. Polyvalent, il peut évoluer aussi bien sur l’aile qu’à l’intérieur, ce qui crée davantage de problèmes à Wijndal. Cette adaptabilité s’explique en partie par son parcours : initialement milieu de terrain, il n’a été reconverti en défenseur que plus tard dans sa carrière. Au début de sa carrière, Henrique évoluait en effet plus souvent au milieu de terrain. Il est donc habitué aux situations où il se trouve dans l’axe du terrain et où il peut également se montrer à l’aise avec le ballon.

    Toutefois, en raison du style de jeu de Monaco, il évolue souvent un peu plus bas sur le terrain, tandis que l’arrière gauche de l’Ajax joue lui aussi beaucoup à l’intérieur, mais plus haut, dans la moitié adverse. C’est d’ailleurs pour cette raison que Zinchenko a été recruté l’hiver dernier. Il devra s’y habituer, d’autant que l’arrière gauche amstellodamois est souvent contraint de se positionner dans l’axe.

    Mika Godts, l’ailier gauche titulaire, aime se mettre en position de un contre un et reste donc sur l’extérieur pour lancer ses actions. Henrique devra donc s’adapter et jouer davantage dans l’axe. Ses qualités techniques, forgées au fil de son parcours, lui permettront sans doute de s’acquitter de cette tâche, même si ce n’est pas dans cette position qu’il exprime pleinement son potentiel. À suivre.

    Le nouvel entraîneur, Míchel, est lui aussi un adepte du « latéral inversé ». La saison passée, c’est souvent le latéral droit Arnau Martínez qui occupait cette position. À l’Ajax, aligner un latéral gauche dans ce rôle paraît plus pertinent pour libérer Godts et le mettre dans les meilleures conditions.

    Míchel GironaZiggo Sport

  • Malgré une pointe de vitesse limitée, Henrique se révèle souvent dangereux grâce à ses appels de balle en profondeur parfaitement dosés. Le Brésilien se montre constamment mobile, que ce soit pour recevoir lui-même le ballon ou pour ouvrir des espaces à ses coéquipiers, comme le montrent clairement les exemples ci-dessous. Il surgit aussi régulièrement devant le but sur les centres venus de l’autre côté, même si son instinct de finisseur et sa puissance aérienne restent en deçà de ceux d’un Denzel Dumfries.

    Caio HenriqueYoutube: MonacoCaio HenriqueYoutube: Ligue 1

    Son atout majeur réside dans sa technique de frappe. Doté d’un bon pied gauche, il l’emploie avec régularité. Nombre de ses passes décisives et des occasions qu’il crée naissent d’un centre anticipé, placé avec précision derrière la défense, offrant à ses coéquipiers la possibilité de se montrer dangereux, que ce soit au sol ou dans les airs.

    Enfin, il est souvent impliqué dans les variantes de corners : il les frappe lui-même ou est recherché sur des corners courts, avant d’envoyer le ballon avec précision derrière la défense.

  • Et en défense, alors ?

    Créer des occasions, délivrer de beaux centres et apporter de la profondeur sont certes des atouts pour un arrière, mais sa mission première reste d’empêcher l’adversaire de marquer. Comment Henrique se comporte-t-il dans ce domaine ?

    Sans surprise, ses statistiques défensives déçoivent par rapport à ses chiffres offensifs : presque toutes ses moyennes sur 90 minutes sont inférieures à celles des autres arrières latéraux de Ligue 1. Les exercices précédents montrent des indicateurs légèrement plus favorables, sans pour autant lui permettre d’atteindre la moyenne du championnat en termes d’actions défensives, d’interceptions, de tacles réussis et de tirs bloqués. De plus, il ne remporte que 53,7 % de ses duels au sol et 36,8 % de ses duels aériens (données Opta), des taux nettement inférieurs à la moyenne.

    Il se montre également vulnérable dans son positionnement. Sa carte thermique le montre : il passe une grande partie de son temps dans le camp adverse, ce qui laisse souvent de larges espaces dans son dos. Pour corriger cela, il faut savoir lire rapidement les situations défensives et choisir le bon positionnement. Or, il ne peut pas toujours compenser les erreurs de ses coéquipiers, car il manque de vitesse de pointe. Ces lacunes se traduisent parfois par une certaine désinvolture, comme sur le but concédé face au PSG en Ligue des champions : il ne suit pas le rebond d’Achraf Hakimi et offre à Khvicha Kvaratskhelia l’occasion de redonner l’avantage aux Parisiens.

    Caio HenriqueZiggo SportCaio HenriqueZiggo Sport


  • FBL-EUR-C1-MONACO-JUVENTUSAFP

    Conclusion

    Henrique possède des atouts marqués : un centre précis, une bonne technique de frappe et une forte propension à se projeter vers l’avant. Il peut se révéler décisif dans la dernière phase de construction et dispose du bagage technique pour s’imposer dans l’axe du terrain, bien qu’il n’y soit pas encore totalement rodé.

    Pourtant, comme tout joueur, Henrique présente des points faibles. Pour un arrière latéral moderne, il manque de la vitesse nécessaire, n’a jamais joué en tant qu’arrière « inversé » et n’est ni un véritable récupérateur de ballon ni un défenseur impitoyable, des qualités qui ont parfois fait défaut à l’Ajax ces dernières années.

    Reste à savoir s’il représente la solution idéale ou simplement le moindre mal. Quoi qu’il en soit, l’Ajax s’offre un arrière expérimenté et techniquement doué, capable d’apporter un soulagement temporaire à ce casse-tête. Suffira-t-il pour faire la différence dans les grands rendez-vous ? La réponse viendra sur le terrain, dès la saison prochaine.