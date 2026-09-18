Vous avez plus de 24 ans ?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

Vous n'avez pas l'âge requis pour consulter les contenus liés aux paris. Vous allez être redirigé vers la page d'accueil.

alt
En direct€50
maldini(C)Getty Images
Gianluca Minchiotti
Traduit par

Cagliari, Pisacane : « La Nazionale de Mancini ? Je m’attends à ce que Daniel Maldini en soit »

Cagliari
Serie A

L’entraîneur des Sardes s’exprime à l’approche du match contre l’Udinese : dans ses propos, Maldini et pas seulement...

Fabio Pisacane, entraîneur de Cagliari, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre l’Udinese, comptant pour la cinquième journée de Serie A.


SUR DANIEL MALDINI ET LES PREMIÈRES CONVOCATIONS DE MANCINI AVEC L’ITALIE

« Je m’attends à ce que Maldini y soit aussi. Il mérite cette convocation, je ne pensais pas qu’il était aussi fort. Ceux qui l’ont entraîné me l’avaient décrit comme un joueur au talent cristallin, mais il est aussi autre chose. »


« Ce matin, je l’observais à l’entraînement, poursuit l’entraîneur de Cagliari, comme le rapporte Sportmediaset, et c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire. »

  • SUR MINA

    « Mina va bien, il a une semaine de plus dans les jambes. Deiola et Rodriguez ont bien fait à Bergame et je choisis ce dont l’équipe a besoin. »


    SUR LES BLESSÉS

    « Les habituels Trepy, Idrissi et Felici restent à la maison, et Nzola s’ajoute à eux. »

    • Publicité

    VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

    Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

    Suivez GOAL sur Google
Serie A
Udinese crest
Udinese
UDI
Cagliari crest
Cagliari
CGL