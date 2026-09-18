Fabio Pisacane, entraîneur de Cagliari, s’est exprimé en conférence de presse à la veille du match contre l’Udinese, comptant pour la cinquième journée de Serie A.





SUR DANIEL MALDINI ET LES PREMIÈRES CONVOCATIONS DE MANCINI AVEC L’ITALIE

« Je m’attends à ce que Maldini y soit aussi. Il mérite cette convocation, je ne pensais pas qu’il était aussi fort. Ceux qui l’ont entraîné me l’avaient décrit comme un joueur au talent cristallin, mais il est aussi autre chose. »





« Ce matin, je l’observais à l’entraînement, poursuit l’entraîneur de Cagliari, comme le rapporte Sportmediaset, et c’est vraiment quelque chose d’extraordinaire. »