Cagliari, officiel : Obert prolongé jusqu'en 2030

Le Cagliari Calcio est heureux d'annoncer le renouvellement du contrat d'Adam Obert, qui restera fidèle aux couleurs rouge et bleu jusqu'au 30 juin 2030.

Né en 2002 à Bratislava dans une famille de sportifs, Obert est arrivé en Italie à l'âge de 16 ans dans les équipes juniors de la Sampdoria. De là, il a rejoint le centre de formation de Cagliari, dans une région qui est aujourd'hui devenue sa deuxième maison.

Il fait ses débuts dans l'équipe Primavera rossoblù en août 2021, mais entre immédiatement dans l'orbite de l'équipe première, où il fera ses débuts à 19 ans, le 24 octobre, à Florence. La saison suivante, il contribue au retour rapide de l'équipe dans l'élite : il totalise 33 apparitions et 2 passes décisives, participe aux play-offs et est titulaire lors de la finale décisive et triomphale à Bari.

Il confirme ses qualités en Serie A : il acquiert de plus en plus d'expérience et de confiance en lui, après un parcours dans les sélections nationales juniors, il intègre définitivement l'équipe nationale senior de Slovaquie, avec laquelle il compte déjà 17 matchs, y compris sa participation aux derniers Championnats d'Europe. Avec les Rossoblù, il remporte deux sauvetages, toujours en tant que protagoniste : le 19 janvier 2025, à l'Unipol Domus, lors du 4-1 contre Lecce, il marque également son premier but chez les professionnels.

Gaucher, utilisé à différents postes - défenseur central, latéral dans une défense à quatre et, si nécessaire, également milieu de terrain - grâce à ses compétences techniques et à ses capacités de course, Obert sait se rendre particulièrement utile dans la phase de construction et de poussée, habile à relancer immédiatement l'action, à créer une supériorité numérique, à centrer.

Cette saison, l'entraîneur Pisacane lui a accordé une confiance supplémentaire : jusqu'à présent, il a disputé 26 des 28 matchs du championnat, avec trois passes décisives à son actif.

Au total, 114 matchs sous le maillot rouge et bleu, un avenir à écrire ensemble.

Félicitations, Adam !