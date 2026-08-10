Cagliari officialise Kevin Carlos : qui est-il ?

Né en 2001 à Ceuta, Espagnol d’origine nigériane, il a été formé au centre de formation de Huesca, club avec lequel il a fait ses débuts en équipe première en décembre 2020, en Coupe du Roi. Son premier but chez les professionnels est arrivé l’année suivante, toujours dans la compétition nationale. En janvier 2023, il a été prêté au Betis, où il a été intégré à l’équipe réserve, avant de rejoindre en Suisse Yverdon à l’été de la même année. Son expérience helvétique s’est révélée décisive dans sa progression : avec 14 buts, meilleur buteur du championnat lors de la saison 2023/24, Kevin Carlos s’est mis en évidence parmi les jeunes attaquants les plus intéressants de la scène européenne.





À l’été 2024, il a rejoint Bâle, avec lequel il a réalisé le doublé championnat-Coupe nationale avec 14 buts toutes compétitions confondues. Ses performances lui ont valu un transfert en France, à Nice : il y a inscrit son premier but le 2 octobre 2025 lors du match à l’extérieur d’Europa League contre Fenerbahçe.





Du haut de ses 186 centimètres, droitier naturel, Carlos est un avant-centre doté de puissance physique et de la capacité à attaquer la profondeur, en plus d’une excellente technique et de qualités dans le jeu au service de l’équipe. Habile de la tête, sa stature et sa rapidité lui permettent d’être efficace aussi bien dans le duel direct avec les défenseurs que dans les espaces, des caractéristiques qui font de lui un profil complet pour le secteur offensif.



