Cagliari-Naples, les notes de CM : McTominay, le héros du match. De Bruyne, trop altruiste

Naples s'impose 1-0 à l'extérieur face à Cagliari.
Voici toutes les notes attribuées pour ce match.
Naples s'impose 1-0 à l'extérieur face à Cagliari.
Voici toutes les notes attribuées pour ce match.
Caprile 5,5 : il a maintenu le match en vie en repoussant une frappe de Politano, a réalisé quelques beaux arrêts, mais porte en partie la responsabilité du but encaissé.
Rodriguez 5,5 : quelques bons arrêts, mais il se fait dépasser trop facilement. Peu réactif sur le but adverse.
(à partir de la 39e minute de la deuxième mi-temps, Raterink s.v).
Dossena 6 : avec Mina, il forme un mur pour contenir l'unique attaquant des visiteurs
Mina 6 : comme toujours, il est difficile de passer par son côté. Il neutralise souvent Holjund.
Zé Pedro 5,5 : quelques bonnes interventions défensives, mais on passe trop souvent de son côté. À revoir sur le but.
(à partir de la 28e minute de la deuxième mi-temps, Mendy 6 : il entre en jeu et se montre immédiatement dangereux)
Sulemana 5,5 : trop d'hésitations face à une équipe bien plus technique.
Gaetano 6 : il maintient son milieu de terrain à flot.
Adopo 5 : tente de se montrer, mais est dominé par le milieu de terrain napolitain)
(à partir de la 28e minute de la 2e mi-temps, Deiola 6 : il met de l'ordre dans le secteur)
Palestra 5,5 : pris en tenaille par Conte, ses incursions sont rares.
Folorunsho 5,5 : il y met son habituelle combativité, mais cela ne suffit pas.
(à partir de la 20e minute de la 2e mi-temps, Kilicsoy 5 : son entrée est passée presque inaperçue).
Esposito 6 : les meilleures occasions naissent de ses pieds.
(à partir de la 39e minute de la deuxième mi-temps, Trepy s.v.).
Entraîneur Pisacane 5 : bonne phase défensive, mais pour éviter la relégation, il faut aussi attaquer et essayer de marquer.
Milinkovic-Savic 6 : sa prestation se limite à quelques sorties en avant. Un simple spectateur.
Olivera 6 : avec Gutierrez, il neutralise Palestra mais peine davantage que son coéquipier.
Buongiorno 6 : il s'impose physiquement quand il le faut.
Beukema 6,5 : attentif, il limite les incursions de ses adversaires. Imbattable aujourd'hui.
Gutierrez 6,5 : excellent en couverture sur Palestra.
Lobotka 5,5 : il n'arrive pas à faire tourner l'équipe comme il sait le faire. Il rate trop de passes et se laisse déstabiliser par un carton jaune reçu trop tôt.
(à partir de la 10e minute de la deuxième mi-temps, Alisson Santos 5,5 : il entre en jeu, réalise quelques slaloms puis disparaît)
Gilmour 6,5 : propre et précis. Aujourd’hui, c’est lui le métronome du milieu de terrain azzurro.
(à partir de la 31e minute de la deuxième mi-temps, Anguissa s.v).
Politano 6,5 : quelques belles incursions dans la surface adverse. Il ne marque pas uniquement grâce à Caprile.
(à partir de la 31e minute de la deuxième mi-temps, Spinazzola 6,5 : en fin de match, il sauve une situation vraiment dangereuse)
De Bruyne 6,5 : match en demi-teinte, même s’il pèche trop souvent par excès d’altruisme.
McTominay 6,5 : il marque presque par hasard le but de l'avantage, puis joue avec intelligence.
Hojlund 5,5 : excellent dans ses combinaisons avec ses coéquipiers, mais jamais dangereux face à Caprile. Il gâche ses seules occasions.
Entraîneur Conte 6 : il ramène trois points importants pour la course à la Ligue des champions, même si le match aurait dû être scellé pour ne pas prendre de risques.