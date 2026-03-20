Cagliari-Naples, les notes de CM : McTominay, le héros du match. De Bruyne, trop altruiste

Caprile 5,5 : il a maintenu le match en vie en repoussant une frappe de Politano, a réalisé quelques beaux arrêts, mais porte en partie la responsabilité du but encaissé.

Rodriguez 5,5 : quelques bons arrêts, mais il se fait dépasser trop facilement. Peu réactif sur le but adverse.

(à partir de la 39e minute de la deuxième mi-temps, Raterink s.v).

Dossena 6 : avec Mina, il forme un mur pour contenir l'unique attaquant des visiteurs

Mina 6 : comme toujours, il est difficile de passer par son côté. Il neutralise souvent Holjund.

Zé Pedro 5,5 : quelques bonnes interventions défensives, mais on passe trop souvent de son côté. À revoir sur le but.

(à partir de la 28e minute de la deuxième mi-temps, Mendy 6 : il entre en jeu et se montre immédiatement dangereux)

Sulemana 5,5 : trop d'hésitations face à une équipe bien plus technique.

Gaetano 6 : il maintient son milieu de terrain à flot.

Adopo 5 : tente de se montrer, mais est dominé par le milieu de terrain napolitain)

(à partir de la 28e minute de la 2e mi-temps, Deiola 6 : il met de l'ordre dans le secteur)

Palestra 5,5 : pris en tenaille par Conte, ses incursions sont rares.

Folorunsho 5,5 : il y met son habituelle combativité, mais cela ne suffit pas.

(à partir de la 20e minute de la 2e mi-temps, Kilicsoy 5 : son entrée est passée presque inaperçue).

Esposito 6 : les meilleures occasions naissent de ses pieds.

(à partir de la 39e minute de la deuxième mi-temps, Trepy s.v.).





Entraîneur Pisacane 5 : bonne phase défensive, mais pour éviter la relégation, il faut aussi attaquer et essayer de marquer.