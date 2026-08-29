Amorim, à la veille du match contre Venise, a été très clair au sujet de l'ancien de Lecce : « Nous savons que Camarda a besoin de temps, mais aussi d’espace. En tant qu’entraîneur, je crois en lui et je veux me retrouver dans une situation où je n’ai pas d’autre option que Camarda, cela m’aidera moi aussi et favorisera sa progression. Quand tu te sens important, c’est plus facile. Il aura du temps de jeu et je crois fermement en lui. Il sera là, il doit savoir qu’il joue à l’AC Milan et qu’il faut gagner, malgré son jeune âge. Il faut du temps, de votre part aussi ».