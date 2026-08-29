Une tentative concrète, à quelques jours de la fin du mercato. Un coup de téléphone, pour tâter le terrain, comprendre, réfléchir, avec l’objectif de renforcer l’attaque. Hier, Cagliari a appelé l’AC Milan pour demander Francesco Camarda. Il n’y a pas eu de véritable offre de transfert, on n’a pas parlé d’un prêt sec ou avec option d’achat parce que l’AC Milan a remercié et dit non. Dans les plans du club, il n’y a aucun départ de l’attaquant formé à la maison : sauf surprise, Camarda ne partira pas.
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Cagliari frappe à la porte de l’AC Milan : Francesco Camarda a été demandé
Camarda, doublure de Ramos
Après le départ de Sebastiano Esposito vers Sassuolo, sous la forme d’un prêt payant avec option d’achat fixée à 11 millions, Cagliari recherche un nouvel avant-centre, qui puisse s’ajouter à Gennaro Borrelli et Kevin Carlos. Camarda plaît à Pisacane, il a des caractéristiques que les deux attaquants de l’effectif n’ont pas, mais il n’y a pas eu d’ouverture de la part du Milan, même pas un « on verra le dernier jour du mercato ». L’idée est d’utiliser le joueur né en 2008 comme doublure de Gonçalo Ramos, au moins jusqu’en janvier. C’est à ce moment-là qu’un point sera fait avec lui et son entourage.
LA PRISE DE POSITION D’AMORIM
Amorim, à la veille du match contre Venise, a été très clair au sujet de l'ancien de Lecce : « Nous savons que Camarda a besoin de temps, mais aussi d’espace. En tant qu’entraîneur, je crois en lui et je veux me retrouver dans une situation où je n’ai pas d’autre option que Camarda, cela m’aidera moi aussi et favorisera sa progression. Quand tu te sens important, c’est plus facile. Il aura du temps de jeu et je crois fermement en lui. Il sera là, il doit savoir qu’il joue à l’AC Milan et qu’il faut gagner, malgré son jeune âge. Il faut du temps, de votre part aussi ».
À la recherche de son premier but avec l’AC Milan
Auteur d’une bonne présaison, avec un doublé à Celtic Park, Camarda est toujours à la recherche de son premier but officiel avec l’équipe première de l’AC Milan, avec laquelle il a disputé 16 matches. L’an dernier, en prêt à Lecce, il a cumulé 23 apparitions et un but, contre Bologne. Une blessure à l’épaule, qui l’a contraint à se faire opérer fin janvier, a pesé sur les premiers mois de 2026. Après l’avoir évalué ces dernières semaines, Amorim l’a définitivement promu en équipe première. Tandis que Kostic, autre jeune attaquant, a été envoyé jouer au Sparta Rotterdam.
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