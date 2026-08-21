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Yael Trepy CagliariGetty
Gianluca Minchiotti

Traduit par

Cagliari, bulletin sur l’état de Trepy : il a quitté les soins intensifs

Cagliari
Y. Trepy
Serie A

Le joueur de Cagliari poursuit son hospitalisation après l’accident à la piscine

Comme l’indique le site officiel de Cagliari, voici le bulletin médical diffusé par l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari à 11 heures ce vendredi 21 août, avec une mise à jour sur l’état du joueur rossoblù Yael Trepy.


« L’évolution clinique de Yael Trepy se poursuit positivement, transféré hier du service de thérapie intensive des urgences de l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari vers le service de pneumologie des cliniques universitaires de viale San Pietro, dirigé par le professeur Pietro Pirina, où il poursuivra ses soins et le suivi de son état respiratoire.


Ce transfert a été rendu possible grâce à l’évolution positive de l’état clinique du jeune joueur, qui n’a plus besoin d’une assistance intensive.


  • « Le patient a conservé un état clinique stable, sans nécessité d’une assistance intensive supplémentaire, explique Stefania Milia, directrice de l’unité de soins intensifs d’urgence du Santissima Annunziata. Au cours de la journée d’hier, il a commencé la mobilisation avec le kinésithérapeute et, dans l’après-midi, il a été transféré de l’unité de soins intensifs d’urgence au service de pneumologie pour la poursuite des soins ».


    Avant de quitter le service, Trepy a tenu à adresser un geste de remerciement à l’équipe des soins intensifs qui l’a assisté pendant les jours les plus délicats de son hospitalisation : il a offert au personnel soignant des maillots de Cagliari Calcio personnalisés avec le nom « Yael ».


    Un geste simple mais significatif, par lequel le jeune footballeur et tout Cagliari Calcio ont voulu exprimer personnellement leur gratitude aux médecins, aux infirmiers et à tous les professionnels qui l’ont accompagné depuis le moment de son hospitalisation jusqu’à son transfert en pneumologie.


    La prise en charge se poursuivra désormais dans le service dirigé par le professeur Pirina, où l’état respiratoire sera notamment surveillé et où le rétablissement clinique du patient sera achevé. »


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