Comme l’indique le site officiel de Cagliari, voici le bulletin médical diffusé par l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari à 11 heures ce vendredi 21 août, avec une mise à jour sur l’état du joueur rossoblù Yael Trepy.





« L’évolution clinique de Yael Trepy se poursuit positivement, transféré hier du service de thérapie intensive des urgences de l’hôpital Santissima Annunziata de Sassari vers le service de pneumologie des cliniques universitaires de viale San Pietro, dirigé par le professeur Pietro Pirina, où il poursuivra ses soins et le suivi de son état respiratoire.





Ce transfert a été rendu possible grâce à l’évolution positive de l’état clinique du jeune joueur, qui n’a plus besoin d’une assistance intensive.



