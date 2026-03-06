Getty Images Sport
« Ça y est, ça arrive enfin » - Pep Guardiola révèle son soulagement concernant Rodri et on lui demande si la star de Man City est en train de retrouver son meilleur niveau
Le long chemin du retour de Rodri
Le parcours de Rodri vers le sommet n'a pas été simple. Après avoir subi une grave rupture du ligament croisé antérieur en septembre 2024, son retour lors de la saison 2025-2026 a été gâché par un nouveau revers physique lors de la Coupe du monde des clubs de la FIFA aux États-Unis. Pendant son absence fin 2025, Guardiola a été contraint de s'appuyer fortement sur Nico Gonzalez pour combler le vide, Rodri étant confronté à des problèmes récurrents qui rendaient son intégration dans l'équipe pour le moins irrégulière.
Guardiola salue la régularité tant attendue de Rodri
Après un match nul 2-2 contre Nottingham Forest, au cours duquel Rodri a inscrit son premier but en Premier League depuis 655 jours, Guardiola s'est montré très élogieux quant aux progrès du milieu de terrain. « Finalement, cela se passe comme nous le souhaitions depuis longtemps, depuis son retour, sans contretemps, avec une régularité dans le jeu, en jouant, jouant et jouant encore », a déclaré le manager de City aux journalistes lors d'une conférence de presse vendredi.
Cependant, Guardiola a rapidement averti que la gestion du temps de jeu de l'Espagnol restait une priorité dans un calendrier chargé. Il a ajouté : « Mais maintenant, nous jouons beaucoup, nous faisons de longs déplacements qui sont fatigants : aller à Madrid, revenir, aller à Londres (pour le prochain match de Premier League contre West Ham), quatre ou cinq heures jusqu'à l'hôtel. Il faut utiliser tout l'effectif, sinon il ne sera pas possible de jouer comme nous le souhaitons. »
Des nuages de transfert planent sur l'Etihad
Malgré les bonnes nouvelles sur le terrain, l'avenir à long terme de Rodri reste un sujet de discussion important à Manchester. Avec seulement 18 mois restants sur son contrat actuel et aucune prolongation signée au-delà de 2027, la menace d'un départ se fait de plus en plus pressante. Alors que les dirigeants de City devraient faire pression pour un renouvellement maintenant que le joueur a prouvé sa forme physique, des informations suggèrent que les négociations contractuelles ne sont pas en cours entre le club et le joueur de 29 ans.
L'intérêt manifesté par le Real Madrid ne fait qu'attiser les rumeurs. Né dans la capitale espagnole, Rodri est depuis longtemps pressenti pour rejoindre le Santiago Bernabeu. L'expert en transferts Fabrizio Romano a récemment indiqué que le milieu de terrain réfléchissait sérieusement à son avenir dans le cadre de la restructuration de l'effectif de City. Si le joueur se laisse séduire par l'appel des Merengues, City pourrait se sentir obligé de le vendre cet été afin d'éviter le risque de perdre gratuitement sa superstar à l'expiration de son contrat.
Elliot Anderson devrait rejoindre City
Guardiola s'est montré réaliste quant au délai nécessaire au rétablissement complet de Rodri, admettant que les supporters pourraient ne pas voir le joueur à son meilleur niveau avant la saison 2026-27. Les conséquences physiques d'une interruption de neuf mois ne sont pas faciles à ignorer. Par conséquent, le club cherche déjà à renforcer son milieu de terrain, l'international anglais Elliot Anderson, de Nottingham Forest, étant considéré comme la priorité du City pour le mercato estival.
En effet, certaines informations vont même jusqu'à suggérer que le transfert d'Anderson à City est déjà pratiquement conclu, même s'il devrait coûter environ 90 millions de livres sterling.
