« Ça y est, ça arrive enfin » - Pep Guardiola révèle son soulagement concernant Rodri et on lui demande si la star de Man City est en train de retrouver son meilleur niveau

Après un match nul 2-2 contre Nottingham Forest, au cours duquel Rodri a inscrit son premier but en Premier League depuis 655 jours, Guardiola s'est montré très élogieux quant aux progrès du milieu de terrain. « Finalement, cela se passe comme nous le souhaitions depuis longtemps, depuis son retour, sans contretemps, avec une régularité dans le jeu, en jouant, jouant et jouant encore », a déclaré le manager de City aux journalistes lors d'une conférence de presse vendredi.

Cependant, Guardiola a rapidement averti que la gestion du temps de jeu de l'Espagnol restait une priorité dans un calendrier chargé. Il a ajouté : « Mais maintenant, nous jouons beaucoup, nous faisons de longs déplacements qui sont fatigants : aller à Madrid, revenir, aller à Londres (pour le prochain match de Premier League contre West Ham), quatre ou cinq heures jusqu'à l'hôtel. Il faut utiliser tout l'effectif, sinon il ne sera pas possible de jouer comme nous le souhaitons. »