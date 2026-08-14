McAllister s’est enfin exprimé sur la période difficile qu’il a traversée avec Gerrard lors de leur passage à Aston Villa. Malgré leur arrivée dans les Midlands avec une excellente réputation après avoir mis fin à la domination du Celtic en Écosse, le duo a eu du mal à reproduire ce succès en Premier League.

Gerrard a été limogé après n’avoir remporté que 13 de ses 40 matches à la tête de l’équipe, un bilan qui contrastait fortement avec l’impact immédiat de son successeur, Unai Emery.

S’exprimant en exclusivité auprès du Daily Star Sport sur les difficultés rencontrées dans les Midlands, McAllister a indiqué que l’effectif avait été plombé par des problèmes de forme physique presque immédiatement après leur arrivée. « Les trois ou quatre recrues qu’ils [Aston Villa] ont faites se sont toutes blessées dans le mois suivant leur arrivée. Mais tout ce que vous avancez comme raison sonne comme une excuse, donc nous avons eu tendance à éviter cela », a expliqué McAllister.

Il a également reconnu la qualité de l’effectif qui est resté, ajoutant : « Cela ne s’est tout simplement pas produit. Le noyau des joueurs utilisés par le nouveau manager était en majorité composé des joueurs de Steven, des joueurs avec lesquels Steven travaillait. »