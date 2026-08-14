Getty Images
Traduit par
« Ça ne s’est tout simplement pas produit » : Gary McAllister explique les difficultés de Steven Gerrard à Aston Villa après un début perturbé par les blessures
Le combat de Villa Park
McAllister s’est enfin exprimé sur la période difficile qu’il a traversée avec Gerrard lors de leur passage à Aston Villa. Malgré leur arrivée dans les Midlands avec une excellente réputation après avoir mis fin à la domination du Celtic en Écosse, le duo a eu du mal à reproduire ce succès en Premier League.
Gerrard a été limogé après n’avoir remporté que 13 de ses 40 matches à la tête de l’équipe, un bilan qui contrastait fortement avec l’impact immédiat de son successeur, Unai Emery.
S’exprimant en exclusivité auprès du Daily Star Sport sur les difficultés rencontrées dans les Midlands, McAllister a indiqué que l’effectif avait été plombé par des problèmes de forme physique presque immédiatement après leur arrivée. « Les trois ou quatre recrues qu’ils [Aston Villa] ont faites se sont toutes blessées dans le mois suivant leur arrivée. Mais tout ce que vous avancez comme raison sonne comme une excuse, donc nous avons eu tendance à éviter cela », a expliqué McAllister.
Il a également reconnu la qualité de l’effectif qui est resté, ajoutant : « Cela ne s’est tout simplement pas produit. Le noyau des joueurs utilisés par le nouveau manager était en majorité composé des joueurs de Steven, des joueurs avec lesquels Steven travaillait. »
- Getty Images
La vie après l’Arabie saoudite
Après son départ d'Aston Villa, Gerrard a cherché un nouveau départ en Saudi Pro League avec Al-Ettifaq. C'était un choix lucratif, destiné à relancer sa cote d'entraîneur loin de l'examen intense de l'élite anglaise.
Malheureusement, l'aventure ne s'est pas déroulée comme prévu, et il a quitté le club d'un commun accord en janvier 2025, soit 18 mois entiers avant l'expiration de son contrat. Depuis son retour du Moyen-Orient, le technicien de 46 ans a été associé à plusieurs postes vacants de premier plan, dont un possible retour aux Rangers et même des liens timides avec une prise en main de Liverpool à court terme
Si un retour sur un banc reste une possibilité, Gerrard s'est récemment engagé dans un nouveau rôle important en dehors du coaching. Il a été confirmé que l'ancien capitaine de l'Angleterre mènera la couverture de la Premier League et de la Ligue des champions par TNT Sports cette saison, avec une présence renforcée au sein de leur équipe de diffusion.
McAllister estime que ce choix permettra à Gerrard de se ressourcer après quelques années exigeantes comme entraîneur. « Je suis sûr que si un projet se présente et que c'est le bon type de poste, il sera là », a déclaré McAllister.
Le rêve de Gerrard d’un retour à Anfield
Le lien entre Gerrard et Liverpool reste indéfectible, et l’ancien capitaine n’a jamais caché son désir de servir à nouveau le club un jour. Lors de la période de transition difficile traversée par Liverpool la saison dernière, Gerrard a exprimé sa volonté désintéressée d’aider le club dans n’importe quel rôle nécessaire.
En revenant sur sa relation avec le géant du Merseyside, Gerrard avait auparavant déclaré : « J’ai un lien formidable avec le club, ça a toujours été le cas, et probablement un lien encore plus fort depuis mon départ. Ils ont toujours été incroyables. Dans n’importe quel domaine où je pourrais aider le club, j’essaierais toujours de le faire si je le pouvais. Mais j’imagine que ce que vous voulez savoir, c’est si je veux entraîner Liverpool à un moment de ma vie ? Bien sûr, ce serait un rêve. Est-ce que je serais prêt pour ça tout de suite, pour en prendre les rênes sur une période de temps ? Probablement pas. »
- Getty Images
En attente du bon projet
Pour l’instant, Gerrard semble se contenter de rester en retrait et d’apporter son analyse d’expert. Malgré des liens avec des postes à Burnley et un retour avorté à Ibrox, McAllister insiste sur le fait que son ancien collègue n’est pas pressé de signer le premier contrat qui se présente à lui.
L’objectif est de trouver un projet qui offre les bonnes bases pour réussir, plutôt que de simplement replonger dans le feu de l’action pour le seul motif de retrouver un emploi.
Gerrard lui-même a reconnu qu’il trouvait actuellement un certain épanouissement dans sa vie loin du banc de touche. S’exprimant avant la finale de la Ligue des champions de la saison dernière, il a déclaré à TNT Sports : « Qui sait ? On ne ferme jamais la porte, j’apprécie l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, entraîner est difficile, c’est un défi. J’ai eu de très grandes opportunités et j’en ai beaucoup apprécié. En ce moment, le temps en famille, TNT, faire les petites choses que je fais, voyager, j’apprécie cela. »
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles