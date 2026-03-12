Le FSV Mayence 05 a manqué une occasion idéale dans la lutte pour atteindre les quarts de finale de la Coupe d'Europe pour la première fois de son histoire et a en outre perdu un joueur clé pour très longtemps.
« Ça n'a pas l'air bon ! » La blessure horrible de Silas choque Mayence 05
À la 65e minute, Silas s'est soudainement effondré sur la pelouse, le visage déformé par la douleur, après un duel avec Matus Maly, et s'est tenu le tibia. Ses coéquipiers et les secouristes se sont immédiatement précipités vers lui. « Ça ne semble pas bon. Merde, merde, merde ! », a écrit le compte officiel du club de Bundesliga sur X. Les images suggèrent en effet que Silas a subi une grave blessure à la jambe, peut-être une fracture du tibia et du péroné.
« Je ne peux qu'espérer que ce ne soit pas le cas. Qu'il ait peut-être eu de la chance dans son malheur. On ne souhaite ça à personne », a déclaré Danny da Costa sur RTL+ : « Je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il ne sera pas absent trop longtemps. Je vais lui parler tout de suite pour voir comment il va. »
L'attaquant, qui a rejoint le club de Rhénanie-Palatinat début janvier, n'a pas pu quitter le terrain par ses propres moyens et a dû être évacué sur une civière. Il s'est alors couvert le visage de ses mains.
Mayence 05 entre histoire européenne et lutte contre la relégation
L'équipe de l'entraîneur Urs Fischer n'a ensuite pas réussi à marquer lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa Conférence contre le vainqueur de la Coupe tchèque, Sigma Olomouc. Pour se qualifier, elle devra remporter le match retour jeudi prochain à domicile.
Alors que Mayence continue de rêver d'une finale le 27 mai à Leipzig, l'équipe doit d'abord se concentrer sur la lutte contre la relégation en Bundesliga avant son deuxième duel avec Olomouc. Dimanche, le 15e du classement disputera un match décisif à l'extérieur contre son concurrent direct, le Werder Brême.
Privés notamment de Nadiem Amiri, blessé, et de Sheraldo Becker, arrivé cet hiver et non inscrit pour la Ligue Europa Conférence, les joueurs de Mayence ont connu des débuts difficiles, jusqu'à ce que Silas (24e) marque soudainement. Mais le but de l'attaquant a été annulé pour une position de hors-jeu. Vers la fin de la première mi-temps, les joueurs de Rhénanie-Palatinat se sont montrés plus convaincants.
Après la pause, le niveau de jeu est resté modéré, Mayence se créant quelques demi-occasions. Danny da Costa (53e/59e) a d'abord manqué le cadre sur un coup franc, avant de heurter le gardien Jan Koutny de la tête sur un corner. Dans les dernières minutes, Nelson Weiper (78e), qui avait remplacé Silas, a échoué face à Koutny. Peu avant la fin, le gardien du FSV Daniel Batz a sauvé son équipe face à Peter Barath (88e).