« Ça n'a pas l'air bon ! » La blessure horrible de Silas choque Mayence 05

À la 65e minute, Silas s'est soudainement effondré sur la pelouse, le visage déformé par la douleur, après un duel avec Matus Maly, et s'est tenu le tibia. Ses coéquipiers et les secouristes se sont immédiatement précipités vers lui. « Ça ne semble pas bon. Merde, merde, merde ! », a écrit le compte officiel du club de Bundesliga sur X. Les images suggèrent en effet que Silas a subi une grave blessure à la jambe, peut-être une fracture du tibia et du péroné.

« Je ne peux qu'espérer que ce ne soit pas le cas. Qu'il ait peut-être eu de la chance dans son malheur. On ne souhaite ça à personne », a déclaré Danny da Costa sur RTL+ : « Je lui souhaite bonne chance et j'espère qu'il ne sera pas absent trop longtemps. Je vais lui parler tout de suite pour voir comment il va. »

L'attaquant, qui a rejoint le club de Rhénanie-Palatinat début janvier, n'a pas pu quitter le terrain par ses propres moyens et a dû être évacué sur une civière. Il s'est alors couvert le visage de ses mains.