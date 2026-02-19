« C'était une mauvaise décision » - Ange Postecoglou admet que son poste à Nottingham Forest est arrivé « trop tôt » après son licenciement de Tottenham

Le départ de Postecoglou des Spurs a été particulièrement choquant, survenant quelques semaines seulement après avoir mis fin à 17 ans d'attente pour le club en remportant le trophée de l'Europa League. Malgré ce succès, il s'est retrouvé peu après sur le banc du City Ground, une décision malheureuse qu'il regrette aujourd'hui amèrement. Dans le podcast The Overlap, Postecoglou s'est confié sur l'état émotionnel qui l'a poussé à se précipiter vers un nouveau poste d'entraîneur dans les East Midlands.

« Toute la situation à Forest m'incombait. Je pense qu'il fallait faire attention à ce que l'on souhaitait », a déclaré Postecoglou. « C'était une mauvaise décision de ma part d'accepter ce poste, et je dois en assumer la responsabilité. Il ne sert à rien de blâmer le timing ou les circonstances, je n'aurais jamais dû accepter ce poste. C'était trop tôt après Tottenham. Je suis arrivé à un moment où ils avaient l'habitude de faire les choses d'une certaine manière, et même si j'avais toujours eu l'intention de faire les choses différemment, je dois l'accepter. C'était mon erreur. Ce n'est la faute de personne d'autre.

C'était la première fois que je ne travaillais pas depuis une vingtaine d'années, et j'étais perdu. Pendant l'intersaison, on est généralement très occupé : transferts, pré-saison, on a toujours l'esprit occupé. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas, et je me sentais perdu. »