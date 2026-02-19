IMAGO
« C'était une mauvaise décision » - Ange Postecoglou admet que son poste à Nottingham Forest est arrivé « trop tôt » après son licenciement de Tottenham
Postecoglou regrette son retour précipité
Le départ de Postecoglou des Spurs a été particulièrement choquant, survenant quelques semaines seulement après avoir mis fin à 17 ans d'attente pour le club en remportant le trophée de l'Europa League. Malgré ce succès, il s'est retrouvé peu après sur le banc du City Ground, une décision malheureuse qu'il regrette aujourd'hui amèrement. Dans le podcast The Overlap, Postecoglou s'est confié sur l'état émotionnel qui l'a poussé à se précipiter vers un nouveau poste d'entraîneur dans les East Midlands.
« Toute la situation à Forest m'incombait. Je pense qu'il fallait faire attention à ce que l'on souhaitait », a déclaré Postecoglou. « C'était une mauvaise décision de ma part d'accepter ce poste, et je dois en assumer la responsabilité. Il ne sert à rien de blâmer le timing ou les circonstances, je n'aurais jamais dû accepter ce poste. C'était trop tôt après Tottenham. Je suis arrivé à un moment où ils avaient l'habitude de faire les choses d'une certaine manière, et même si j'avais toujours eu l'intention de faire les choses différemment, je dois l'accepter. C'était mon erreur. Ce n'est la faute de personne d'autre.
C'était la première fois que je ne travaillais pas depuis une vingtaine d'années, et j'étais perdu. Pendant l'intersaison, on est généralement très occupé : transferts, pré-saison, on a toujours l'esprit occupé. Cette fois-ci, ce n'était pas le cas, et je me sentais perdu. »
Un choc culturel au City Ground
Le bref mandat de Postecoglou, qui n'a duré que huit matchs, a été marqué par un manque de connexion avec l'équipe et la hiérarchie. Depuis, Forest est devenu une porte tournante pour les entraîneurs, Vitor Pereira ayant récemment succédé à Sean Dyche pour devenir le quatrième entraîneur permanent du club au cours d'une campagne chaotique, un record en Premier League. Postecoglou a très vite senti qu'il n'était pas à sa place dans l'environnement spécifique que Marinakis avait créé au sein du club.
« En général, quand vous arrivez dans un club, ils veulent du changement. Mais en réalité, je ne pense pas qu'ils voulaient vraiment ce que j'avais à offrir », a-t-il déclaré. « Je ne pense même pas qu'ils voulaient m'interviewer. Il a dû se passer quelque chose en coulisses, car après la saison précédente, il était impossible qu'ils viennent me chercher normalement. Vous n'entrez donc pas dans un environnement normal où tout le monde veut du changement. J'ai vu un groupe de joueurs et je me suis dit que je pouvais rapidement renverser la situation. Mais stratégiquement, cela n'allait jamais vraiment fonctionner. Lorsque nous avons commencé à disputer des matchs de compétition, nous n'avons jamais réussi à nous imposer. Il n'est pas étonnant que les supporters ne se soient jamais attachés à moi. Même les joueurs étaient un peu distants. »
La demande de résultats immédiats
L'Australien a finalement été limogé seulement 19 minutes après avoir subi une défaite contre Chelsea, la quatrième consécutive de son équipe. Réfléchissant à la nature impulsive de la direction de Forest, Postecoglou a reconnu l'atmosphère sous pression qui règne sous Marinakis. « Le propriétaire veut juste gagner, peu importe comment. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais sans lui, le club ne serait probablement même pas en Premier League. Mais il veut des résultats immédiats », a ajouté l'Australien, qui n'a remporté aucune victoire à ce poste.
Il a comparé cette situation à la patience dont il avait bénéficié lors de son passage plus fructueux dans le nord de Londres, où le fait d'avoir traversé des tempêtes avait permis de progresser. « Mais chaque entraîneur doit traverser une période difficile. C'est ainsi que l'on apprend à connaître les gens : les joueurs, le personnel, les supporters. Il faut traverser cette épreuve. Chez les Spurs, c'est ce que nous avons fait. Nous avons traversé une période difficile et nous en avons récolté les fruits. Après cela, j'avais ces joueurs dans la paume de ma main », a expliqué Postecoglou.
Leçons apprises à la dure
Au final, Postecoglou estime que son désir de faire ses preuves a rapidement pris le pas sur la nécessité de faire preuve de diligence raisonnable. Le coach chevronné a admis qu'il aurait dû examiner de plus près les problèmes structurels avant de signer. Il a conclu : « En fin de compte, je dois assumer mes responsabilités. J'ai pris une décision en me basant sur le fait que je ne travaillais pas et que je voyais un groupe de joueurs que je pensais pouvoir améliorer. Cela m'a aveuglé sur la réalité : cela n'allait jamais fonctionner à long terme. Même si j'avais gagné quelques matchs, cela n'aurait pas duré. »
Il a ajouté : « Avec le recul, je ne sais pas à quoi je pensais. J'aurais dû avoir des discussions plus approfondies avant d'accepter le poste. Mais j'ai toujours été du genre à dire : « Laissez-moi entrer et je vous montrerai. » Avec Forest qui végète actuellement à seulement trois points au-dessus de la zone de relégation, l'instabilité managériale continue de hanter le City Ground, tandis que Postecoglou doit réfléchir à une rare tache sur son CV d'entraîneur.
