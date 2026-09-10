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« C’était un rêve pour moi » : Rowe vise une convocation avec l’Angleterre après avoir bouclé son transfert à l’Atalanta
Le rêve de toute une vie en équipe nationale
Rowe a bouclé un transfert très médiatisé de Bologne à l’Atalanta à la fin du mercato estival, dans le cadre d’un accord estimé à 40 millions d’euros. Lors de sa conférence de presse de présentation jeudi, l’ailier a clairement indiqué que s’imposer en sélection nationale était sa principale motivation. Interrogé sur la possibilité d’une convocation internationale, Rowe a répondu : « À 100 %. C’est un rêve que j’ai depuis tout petit. Il faut franchir les bonnes étapes dans sa carrière pour atteindre ces objectifs. L’Atalanta est un club qui a connu beaucoup de succès dans les compétitions européennes ces dernières années et cela a aussi rendu ma décision de venir ici très facile. »
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Tracer sa propre voie
L’Atalanta a rapidement bouclé l’arrivée de Rowe, avec l’objectif de reconstruire son attaque après le départ d’Ademola Lookman vers l’Atletico Madrid. Bien qu’il ait demandé conseil à l’international nigérian, l’attaquant a pris ses distances avec les comparaisons directes.
Il a expliqué : « En ce qui concerne Lookman, je pense que c’est un grand joueur et je l’ai vu en vacances cet été, et nous avons un peu discuté. Il n’a dit que du bien du club, ce qui m’a donné encore plus de motivation avant que les choses ne commencent à se concrétiser. J’étais vraiment confiant avant même cela. Sur le terrain, il a ses propres qualités, j’ai mes propres qualités, nous sommes des joueurs différents, des personnes différentes, donc j’ai hâte d’apporter mes propres qualités et ma contribution à l’équipe pour nous aider à atteindre nos objectifs cette saison. »
Sous les ordres de Maurizio Sarri
Au-delà de ses ambitions internationales, Rowe a souligné l’influence de l’entraîneur principal Maurizio Sarri comme un facteur majeur dans sa décision de rejoindre Bergame. L’ailier a refusé d’entrer dans les discussions concernant les rumeurs de conflits de personnalité lors de son départ de Bologne, préférant plutôt se tourner vers l’avenir.
Il a déclaré : « Sarri est un grand entraîneur. Il a beaucoup d’expérience et de respect dans le football, il a accompli beaucoup de choses. Ses idées sont également excellentes, donc je crois que je peux faire de bonnes choses sous son influence. J’ai donc hâte de voir ce qui peut se passer cette saison et à l’avenir. »
- AFP
Quelle suite pour Rowe ?
L’attaquant va désormais se concentrer sur son intégration dans le système tactique de Sarri à l’Atalanta avant les prochains matches de Serie A et de Ligue des champions. Si Rowe parvient à retrouver sa forme précédente et à enchaîner des performances régulières sur la scène européenne, son rêve d’enfance de décrocher une première sélection chez les A avec l’Angleterre pourrait bientôt devenir réalité.
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