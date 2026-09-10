L’Atalanta a rapidement bouclé l’arrivée de Rowe, avec l’objectif de reconstruire son attaque après le départ d’Ademola Lookman vers l’Atletico Madrid. Bien qu’il ait demandé conseil à l’international nigérian, l’attaquant a pris ses distances avec les comparaisons directes.

Il a expliqué : « En ce qui concerne Lookman, je pense que c’est un grand joueur et je l’ai vu en vacances cet été, et nous avons un peu discuté. Il n’a dit que du bien du club, ce qui m’a donné encore plus de motivation avant que les choses ne commencent à se concrétiser. J’étais vraiment confiant avant même cela. Sur le terrain, il a ses propres qualités, j’ai mes propres qualités, nous sommes des joueurs différents, des personnes différentes, donc j’ai hâte d’apporter mes propres qualités et ma contribution à l’équipe pour nous aider à atteindre nos objectifs cette saison. »