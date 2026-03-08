La loyauté de Robertson envers son club s'est finalement avérée être le facteur déterminant qui l'a poussé à rester. « Il y avait manifestement de l'intérêt - des discussions ont eu lieu avec les deux clubs », a-t-il déclaré. « Mais j'ai pris la décision de rester. Nous sommes restés à Liverpool et c'était la décision qui avait été prise. Je n'ai jamais manqué d'engagement. Je suis engagé envers Liverpool depuis maintenant huit ans et demi ou neuf ans, et je le resterai jusqu'à ce que l'on n'ait plus besoin de moi. Cela a toujours été mon état d'esprit. Ce club m'a tout donné et je lui ai tout donné. »

La saison actuelle n'a pas été sans difficultés pour l'Écossais, qui a vu sa place de titulaire incontestée menacée après l'arrivée de Milos Kerkez cet été. Sous la houlette d'Arne Slot, le jeune Kerkez a souvent été préféré, ce qui a soulevé des questions quant à l'adéquation à long terme de Robertson avec le système du Néerlandais.

« Nous avons eu une relation fantastique, j'espère donc que cela continuera. Il y a eu les événements de janvier, mais c'est du passé maintenant », a expliqué Robertson. « Nous allons de l'avant et, comme je l'ai dit, je n'ai jamais cessé de me concentrer sur mon rôle d'aide aux coéquipiers sur le terrain et à l'entraînement. Quoi qu'il se soit passé en coulisses, tout ce que je peux dire, c'est que je suis resté concentré sur le football. »