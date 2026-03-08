Getty Images Sport
« C'était la décision » - Andy Robertson révèle qui a annulé son transfert proposé de Liverpool à Tottenham
Robertson était une cible surprise pour les Spurs.
Le joueur de 31 ans est apparu comme une cible surprise pour les Spurs fin janvier, laissant entrevoir la possibilité qu'il mette fin à son illustre carrière chez les Reds. Alors que le club était apparemment disposé à respecter les souhaits de Robertson compte tenu de ses services légendaires, une blessure de Joe Gomez a compliqué davantage la situation défensive, la décision finale revenant donc au joueur lui-même. Après avoir marqué lors de la victoire 3-1 contre les Wolves en FA Cup, Robertson a confirmé qu'il était celui qui avait mis fin à l'accord, choisissant la loyauté envers le club qui avait transformé sa carrière plutôt qu'un transfert lucratif vers la capitale.
L'appel à rester à Anfield
La loyauté de Robertson envers son club s'est finalement avérée être le facteur déterminant qui l'a poussé à rester. « Il y avait manifestement de l'intérêt - des discussions ont eu lieu avec les deux clubs », a-t-il déclaré. « Mais j'ai pris la décision de rester. Nous sommes restés à Liverpool et c'était la décision qui avait été prise. Je n'ai jamais manqué d'engagement. Je suis engagé envers Liverpool depuis maintenant huit ans et demi ou neuf ans, et je le resterai jusqu'à ce que l'on n'ait plus besoin de moi. Cela a toujours été mon état d'esprit. Ce club m'a tout donné et je lui ai tout donné. »
La saison actuelle n'a pas été sans difficultés pour l'Écossais, qui a vu sa place de titulaire incontestée menacée après l'arrivée de Milos Kerkez cet été. Sous la houlette d'Arne Slot, le jeune Kerkez a souvent été préféré, ce qui a soulevé des questions quant à l'adéquation à long terme de Robertson avec le système du Néerlandais.
« Nous avons eu une relation fantastique, j'espère donc que cela continuera. Il y a eu les événements de janvier, mais c'est du passé maintenant », a expliqué Robertson. « Nous allons de l'avant et, comme je l'ai dit, je n'ai jamais cessé de me concentrer sur mon rôle d'aide aux coéquipiers sur le terrain et à l'entraînement. Quoi qu'il se soit passé en coulisses, tout ce que je peux dire, c'est que je suis resté concentré sur le football. »
Respecter la hiérarchie de Liverpool
Alors que la fin de la saison approche, les supporters de Liverpool seront encouragés par l'engagement d'un joueur qui a remporté tous les trophées majeurs disponibles pendant son séjour au club. Pour l'instant, les rumeurs concernant Tottenham sont définitivement derrière lui, car l'Écossais se concentre sur l'ajout de nouvelles médailles à son palmarès.
« Ils m'ont aidé à devenir qui je suis, donc à cet égard, nous avons eu une relation fantastique », a ajouté Robertson. « Je pense que par respect pour eux, et ils m'ont respecté, les discussions se dérouleront en interne. Quand une décision sera prise, et que nous arriverons au moment où il ne me restera plus que trois mois de contrat, cela vous sera annoncé. »
Négociations contractuelles et projets d'avenir
La possibilité d'un transfert gratuit à la fin de la saison reste envisageable, mais Robertson laisse entendre qu'il est disposé à prolonger son contrat. Il a souligné le respect mutuel qui existe entre lui et la direction du club, précisant que toute information importante concernant son avenir à Anfield serait traitée avec la plus grande discrétion professionnelle. « J'ai toujours dit que [les discussions] resteraient entre moi et le club. Je ne pense pas que cela se jouera en public. Ce n'est pas le genre de chose qui se fait. J'ai une relation extraordinaire avec Richard Hughes, Mike Gordon et Michael Edwards. J'ai toujours eu de bonnes relations avec ces personnes, et ce sont elles qui m'ont fait venir dans ce club », a déclaré le défenseur lorsqu'on l'a interrogé sur son contrat qui arrive à expiration.
