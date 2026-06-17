« C’est vraiment, vraiment dur à accepter » : Thomas Müller formule une hypothèse intrigante au sujet de Thomas Tuchel

Müller a révélé qu’au cours de plusieurs échanges avec des interlocuteurs anglais, ces derniers lui ont confié que, pour certains supporters, le trophée de la Coupe du monde, pourtant tant attendu, perdrait de sa valeur parce qu’un Allemand occupe le banc des Three Lions.

Sur le plan statistique, toutefois, Tuchel n’a, à ce jour, offert guère de motifs de critique : lors des qualifications, il a mené les Three Lions à la phase finale sans la moindre défaite, affichant un bilan parfait au classement.