En marge de la rencontre de Coupe du monde entre la France et le Sénégal (3-1), Müller s’est exprimé sur Magenta TV au sujet de la relation entre les supporters anglais et leur sélectionneur allemand : « J’ai l’impression qu’ils gèrent très bien la situation. Peut-être pas tout à fait comme chaque Anglais se l’imagine. Je pense qu’il est très, très difficile pour un Anglais d’accepter qu’un Allemand occupe le poste d’entraîneur. »
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« C’est vraiment, vraiment dur à accepter » : Thomas Müller formule une hypothèse intrigante au sujet de Thomas Tuchel
Müller a révélé qu’au cours de plusieurs échanges avec des interlocuteurs anglais, ces derniers lui ont confié que, pour certains supporters, le trophée de la Coupe du monde, pourtant tant attendu, perdrait de sa valeur parce qu’un Allemand occupe le banc des Three Lions.
Sur le plan statistique, toutefois, Tuchel n’a, à ce jour, offert guère de motifs de critique : lors des qualifications, il a mené les Three Lions à la phase finale sans la moindre défaite, affichant un bilan parfait au classement.
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Müller prend la défense du groupe de Tuchel
Le choix de l’ancien coach du Bayern a provoqué un véritable tollé avant le tournoi. L’absence de stars de premier plan comme Phil Foden ou Trent Alexander-Arnold est perçue comme une surprise.
Thomas Müller, pourtant, en connaît les raisons et défend l’approche de son ancien mentor : « De prime abord, cela peut sembler inhabituel. Nous préparons un tournoi, et nous devons tenir compte de ses exigences. Certains joueurs disposeront de peu de temps de jeu, d’autres seront utiles dans des situations spécifiques. »
Müller : « Tuchel a tiré les enseignements de l'histoire »
Selon Müller, l’absence de stars s’explique par les erreurs du passé : les générations précédentes ont échoué pour la même raison. « Les joueurs de la génération précédente l’ont d’ailleurs clairement reconnu eux-mêmes : c’était un problème. Nous ne savions pas nous entendre, nous avions tous un ego démesuré, nous n’étions que des petits chefs », a déclaré le joueur de 37 ans.
Tuchel en aurait tiré les enseignements et, au moment de constituer le groupe, aurait privilégié la hiérarchie interne plutôt que les ego surdimensionnés. « Je pense qu’il a essayé de sélectionner un groupe dans lequel il pense pouvoir réunir tous les ingrédients nécessaires pour devenir champion du monde, et pas simplement pour faire plaisir aux sponsors en alignant les grandes stars », a expliqué Müller.
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Aperçu de la sélection anglaise
Section « Équipe » Nom Gardien Jordan Pickford Gardien Dean Henderson Gardiens James Trafford Défense Marc Guehi Défense Dan Burn Défense Ezri Konsa Défense Reece James Défense Nico O’Reilly Défense Jarell Quansah Défense Tino Livramento Défense John Stones Défense Djed Spence Milieu de terrain Jude Bellingham Milieu de terrain Declan Rice Milieu de terrain Kobbie Mainoo Milieu de terrain Eberechi Eze Milieu de terrain Morgan Rogers Milieu de terrain Jordan Henderson Milieu de terrain Elliot Anderson Attaque Harry Kane Attaque Bukayo Saka Attaque Anthony Gordon Attaque Ollie Watkins Attaque Marcus Rashford Attaque Noni Madueke Attaque Ivan Toney