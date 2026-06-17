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Jochen Tittmar

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« C’est vraiment, vraiment dur à accepter » : Thomas Müller formule une hypothèse intrigante au sujet de Thomas Tuchel

Coupe du monde
Angleterre
T. Tuchel

Thomas Tuchel, qui s’apprête à faire ses débuts en Coupe du monde à la tête de l’Angleterre, est parfois critiqué. Thomas Müller suggère désormais que l’entraîneur allemand pourrait ne pas être pleinement accepté outre-Manche.

En marge de la rencontre de Coupe du monde entre la France et le Sénégal (3-1), Müller s’est exprimé sur Magenta TV au sujet de la relation entre les supporters anglais et leur sélectionneur allemand : « J’ai l’impression qu’ils gèrent très bien la situation. Peut-être pas tout à fait comme chaque Anglais se l’imagine. Je pense qu’il est très, très difficile pour un Anglais d’accepter qu’un Allemand occupe le poste d’entraîneur. »

  • Müller a révélé qu’au cours de plusieurs échanges avec des interlocuteurs anglais, ces derniers lui ont confié que, pour certains supporters, le trophée de la Coupe du monde, pourtant tant attendu, perdrait de sa valeur parce qu’un Allemand occupe le banc des Three Lions. 

    Sur le plan statistique, toutefois, Tuchel n’a, à ce jour, offert guère de motifs de critique : lors des qualifications, il a mené les Three Lions à la phase finale sans la moindre défaite, affichant un bilan parfait au classement.

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  • England World Cup 2026 Media ActivityGetty Images Sport

    Müller prend la défense du groupe de Tuchel

    Le choix de l’ancien coach du Bayern a provoqué un véritable tollé avant le tournoi. L’absence de stars de premier plan comme Phil Foden ou Trent Alexander-Arnold est perçue comme une surprise. 

    Thomas Müller, pourtant, en connaît les raisons et défend l’approche de son ancien mentor : « De prime abord, cela peut sembler inhabituel. Nous préparons un tournoi, et nous devons tenir compte de ses exigences. Certains joueurs disposeront de peu de temps de jeu, d’autres seront utiles dans des situations spécifiques. »

  • Müller : « Tuchel a tiré les enseignements de l'histoire »

    Selon Müller, l’absence de stars s’explique par les erreurs du passé : les générations précédentes ont échoué pour la même raison. « Les joueurs de la génération précédente l’ont d’ailleurs clairement reconnu eux-mêmes : c’était un problème. Nous ne savions pas nous entendre, nous avions tous un ego démesuré, nous n’étions que des petits chefs », a déclaré le joueur de 37 ans.

    Tuchel en aurait tiré les enseignements et, au moment de constituer le groupe, aurait privilégié la hiérarchie interne plutôt que les ego surdimensionnés. « Je pense qu’il a essayé de sélectionner un groupe dans lequel il pense pouvoir réunir tous les ingrédients nécessaires pour devenir champion du monde, et pas simplement pour faire plaisir aux sponsors en alignant les grandes stars », a expliqué Müller.

  • England MD-1 Training and Press ConferenceGetty Images Sport

    Aperçu de la sélection anglaise

    Section « Équipe »Nom
    GardienJordan Pickford
    GardienDean Henderson
    GardiensJames Trafford
    DéfenseMarc Guehi
    DéfenseDan Burn
    DéfenseEzri Konsa
    DéfenseReece James
    DéfenseNico O’Reilly
    DéfenseJarell Quansah
    DéfenseTino Livramento
    DéfenseJohn Stones
    DéfenseDjed Spence
    Milieu de terrainJude Bellingham
    Milieu de terrainDeclan Rice
    Milieu de terrainKobbie Mainoo
    Milieu de terrainEberechi Eze
    Milieu de terrainMorgan Rogers
    Milieu de terrainJordan Henderson
    Milieu de terrainElliot Anderson
    AttaqueHarry Kane
    AttaqueBukayo Saka
    AttaqueAnthony Gordon
    AttaqueOllie Watkins
    AttaqueMarcus Rashford
    AttaqueNoni Madueke
    AttaqueIvan Toney
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