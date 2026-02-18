« C'est une machine ! » - Luis Diaz est fier d'être le coéquipier de Harry Kane, l'ancienne star de Liverpool soulignant l'incroyable influence de l'attaquant au Bayern Munich

Diaz a rejoint le Bayern en provenance de Liverpool l'été dernier pour un montant estimé à environ 70 millions d'euros, signant un contrat de quatre ans. Prendre la relève des grands noms historiques du Bayern s'accompagne d'une pression financière importante, surtout compte tenu du montant élevé versé à Liverpool. Cependant, Diaz est déterminé à ne pas laisser les chiffres dicter ses performances sur le terrain.

« Le jour de ma signature, un journaliste m'a déjà interrogé sur le montant de mon transfert. Il m'a dit que j'étais l'un des joueurs les plus chers, etc. », a-t-il déclaré. « Je lui ai répondu : si ce club compte sur moi, je vais simplement essayer de répondre sur le terrain. Je n'avais pas l'intention de me mettre la pression à cause de cela ou de me dire que je devais être le meilleur dès maintenant. Non, c'était et c'est toujours l'équipe qui compte. Je voulais y aller étape par étape, d'abord me familiariser avec l'équipe, puis faire mon travail. J'ai fait quelques bons matchs et je dois dire qu'après quelques mois, je me sens beaucoup plus à l'aise. »

La transition n'a pas été sans difficultés, en particulier en dehors du terrain, où le changement culturel entre Merseyside et Munich a posé des défis à sa famille. « Lorsque le Bayern m'a approché, j'ai su dès le premier instant que je voulais choisir ce transfert », a ajouté Diaz. « Cela m'a rempli de fierté, car je connaissais le club depuis longtemps et je savais en gros à quoi m'attendre là-bas. C'était une bonne décision, une décision en faveur d'une équipe incroyable et formidable. Et quand on arrive dans un nouvel endroit, on veut naturellement donner le meilleur de soi-même et se sentir à l'aise là où on est. Être heureux est la chose la plus importante pour un joueur et aussi pour sa famille. C'était exactement la bonne décision de venir ici. Il était clair pour moi que je rencontrerais ici un groupe de footballeurs incroyablement formidable et que je trouverais un club doté d'une infrastructure exceptionnelle, d'un excellent terrain d'entraînement. Je n'avais aucun doute à ce sujet. La chose la plus difficile pour moi et ma famille était et reste certainement la langue... mais je savais que je m'intégrerais très bien ici, que j'apporterais ma contribution au succès de l'équipe, comme je l'avais fait auparavant à Liverpool. Le FC Bayern a donc misé sur moi et j'essaie de rendre cette confiance sur le terrain. »

