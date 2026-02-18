Getty Images Sport
« C'est une machine ! » - Luis Diaz est fier d'être le coéquipier de Harry Kane, l'ancienne star de Liverpool soulignant l'incroyable influence de l'attaquant au Bayern Munich
L'impact de Harry Kane
Depuis qu'il a rejoint le grand club allemand, le joueur de 29 ans s'est montré prolifique, tant en termes de buts que de passes décisives, avec 16 buts à son actif et 11 passes décisives pour l'équipe de Vincent Kompany, en pleine forme en Bundesliga et en Ligue des champions. La clé de son impeccable première saison a été son partenariat avec Kane, le Colombien ayant fourni jusqu'à présent 10 passes décisives à l'Anglais. Au total, Kane a marqué 41 buts en seulement 35 matches toutes compétitions confondues, permettant au géant de la Bundesliga de rester dans la course sur tous les fronts.
L'opportunité de jouer aux côtés de Kane a été une révélation, même s'il avait déjà affronté le capitaine anglais à de nombreuses reprises lors de leur passage commun en Premier League.
« Je suis très fier de jouer dans la même équipe que Harry et Michael [Olise] », a déclaré le Colombien à Sky Sport. « Ils sont vraiment spectaculaires sur le plan technique. Harry, par exemple, fait tout bien. Il m'a beaucoup surpris. Je l'ai vu jouer en Angleterre, car nous avons affronté Tottenham à plusieurs reprises. Mais c'est une chose de le voir dans le camp adverse. C'en est une autre de vraiment partager le vestiaire avec lui et d'être sur le terrain d'entraînement avec lui tous les jours... et de voir comment il travaille pour nous en tant qu'équipe, comment il se déplace, comment il descend profondément, demande le ballon et, bien sûr, comment il marque des buts. C'est une machine. Il fait vraiment tout bien. Je suis très fier de faire partie de cette attaque. »
Éloges pour Michael Olise
Olise, qui connaît une deuxième saison exceptionnelle en Allemagne, a reçu des critiques élogieuses de la part de Diaz pour ses prouesses techniques et son travail défensif. Diaz a expliqué : « Michael vous détruit dans les duels, il est techniquement très doué et fait la différence. C'est un garçon discret. Sur le terrain, il est très communicatif. Il aide beaucoup, il prête attention à de nombreux détails et dit parfois : « Hé, défendons comme ça et comme ça. » Ce sont des détails qui vous font progresser en tant que footballeur et qui contribuent à vous mettre à l'aise. Encore une fois, c'est incroyable de jouer avec de tels joueurs. »
À la hauteur de son prix
Diaz a rejoint le Bayern en provenance de Liverpool l'été dernier pour un montant estimé à environ 70 millions d'euros, signant un contrat de quatre ans. Prendre la relève des grands noms historiques du Bayern s'accompagne d'une pression financière importante, surtout compte tenu du montant élevé versé à Liverpool. Cependant, Diaz est déterminé à ne pas laisser les chiffres dicter ses performances sur le terrain.
« Le jour de ma signature, un journaliste m'a déjà interrogé sur le montant de mon transfert. Il m'a dit que j'étais l'un des joueurs les plus chers, etc. », a-t-il déclaré. « Je lui ai répondu : si ce club compte sur moi, je vais simplement essayer de répondre sur le terrain. Je n'avais pas l'intention de me mettre la pression à cause de cela ou de me dire que je devais être le meilleur dès maintenant. Non, c'était et c'est toujours l'équipe qui compte. Je voulais y aller étape par étape, d'abord me familiariser avec l'équipe, puis faire mon travail. J'ai fait quelques bons matchs et je dois dire qu'après quelques mois, je me sens beaucoup plus à l'aise. »
La transition n'a pas été sans difficultés, en particulier en dehors du terrain, où le changement culturel entre Merseyside et Munich a posé des défis à sa famille. « Lorsque le Bayern m'a approché, j'ai su dès le premier instant que je voulais choisir ce transfert », a ajouté Diaz. « Cela m'a rempli de fierté, car je connaissais le club depuis longtemps et je savais en gros à quoi m'attendre là-bas. C'était une bonne décision, une décision en faveur d'une équipe incroyable et formidable. Et quand on arrive dans un nouvel endroit, on veut naturellement donner le meilleur de soi-même et se sentir à l'aise là où on est. Être heureux est la chose la plus importante pour un joueur et aussi pour sa famille. C'était exactement la bonne décision de venir ici. Il était clair pour moi que je rencontrerais ici un groupe de footballeurs incroyablement formidable et que je trouverais un club doté d'une infrastructure exceptionnelle, d'un excellent terrain d'entraînement. Je n'avais aucun doute à ce sujet. La chose la plus difficile pour moi et ma famille était et reste certainement la langue... mais je savais que je m'intégrerais très bien ici, que j'apporterais ma contribution au succès de l'équipe, comme je l'avais fait auparavant à Liverpool. Le FC Bayern a donc misé sur moi et j'essaie de rendre cette confiance sur le terrain. »
Réflexion sur les rumeurs concernant Wirtz
Malgré le succès de l'équipe actuelle, Diaz a également été interrogé sur la tentative bien connue du club de recruter l'ancienne star du Bayer Leverkusen, Florian Wirtz, qui a finalement rejeté le Bayern pour Liverpool, où il a été très critiqué lors d'une première saison difficile. Abordant la situation avec son humilité habituelle, l'ailier a déclaré : « Florian n'a finalement pas pu venir ici, et il y a sûrement des raisons à cela. Maintenant, je suis ici et je remercie Dieu que cela se soit passé ainsi. J'en suis très heureux et très satisfait. »
Alors que le Bayern est en quête de titres majeurs, l'intégration du Colombien semble se faire sans heurts. Son attitude humble envers son coéquipier « machine » et son propre prix suggèrent un joueur parfaitement en phase avec la philosophie du club. Si l'on en croit sa forme en début de saison, la perte des supporters de Liverpool est un gain pour le Bayern, qui cherche à conquérir une nouvelle fois le continent.
