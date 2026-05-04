Samedi, Niko Kovac a accordé une interview au Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le technicien du Borussia Dortmund y répond principalement à ses détracteurs. Âgé de 54 ans, il y défend son style de jeu, rejette les critiques sur la gestion des jeunes talents et réclame davantage de temps.
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C’est un mariage de raison ! Le principal problème entre le « nouveau BVB » et Niko Kovac
Kovac n’a rien laissé au hasard. Il a soigneusement orchestré cette interview, y compris les sujets abordés, et ce, au moment même où l’entraîneur vient de qualifier prématurément le BVB pour la Ligue des champions et où le club se dirige vers le titre de vice-champion. Pas besoin d’être un fin stratège des médias pour le comprendre.
Kovac est parfaitement fondé à exprimer son point de vue et à répondre aux critiques qui le poursuivent depuis son arrivée, il y a quinze mois, et non pas seulement en fin de saison. Son argumentation se tient.
Car les faits lui donnent raison : à son arrivée, le club pointait à la onzième place, à quatre longueurs du top 4. Il a non seulement décroché le précieux sésame pour la C1, mais il a aussi, cette saison, imposé une trajectoire régulière et une solidité défensive rare en Bundesliga. Rappelons-le, cette progression est incontestable.
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Kovac et le BVB : « Nous en sommes totalement convaincus »
Si Niko Kovac passe à l’offensive, c’est aussi parce qu’un vent de renouveau souffle sur Dortmund depuis l’arrivée d’Ole Book au poste de directeur sportif. Le technicien croate sait que cette nomination, ainsi que le concept d’un « nouveau BVB » promu par le directeur général Carsten Cramer, sont perçus par l’opinion publique comme contraires à sa propre philosophie footballistique.
Avant la défaite 0-1 dimanche contre Gladbach, Book a été interrogé sur DAZN pour savoir s’il ne souhaitait pas saisir cette occasion pour mettre de côté les débats sur l’avenir de Kovac. « Je m’en sers volontiers », a répondu Book avant d’ajouter : « Nous en sommes totalement convaincus. Nous savons exactement quand il a pris les rênes et ce qu’il a accompli. En interne, nous en sommes pleinement conscients : nous connaissons notre total de points et la qualité de notre jeu. »
Book a ajouté que le club entendait s’appuyer sur ces « très bonnes bases » pour la nouvelle année, tout en étant conscient des axes d’amélioration. L’objectif est d’atteindre une plus grande polyvalence, et la progression de l’équipe doit « s’appuyer sur les points forts de cette saison ». Quelques heures plus tard, le quotidien Ruhr Nachrichten révélait que le BVB souhaitait prolonger le contrat de Kovac dans les plus brefs délais.
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Le dossier de l'entraîneur s'avère épineux pour le BVB
La question récurrente de l’entraîneur constitue un casse-tête pour les dirigeants du BVB. Licencier prématurément un entraîneur dont le contrat vient d’être prolongé et qui a permis d’atteindre deux fois de suite l’objectif principal de la saison surprendrait et n’est pas sans risques. Entamer une troisième saison avec Kovac, continuer à pratiquer un football extrêmement pragmatique et finir peut-être à nouveau loin du titre viendrait rapidement contredire le slogan du « nouveau BVB ».
« L’essentiel est que nous apprenions à très bien nous connaître, que je fasse encore mieux connaissance avec l’entraîneur et que nous discutions longuement du jeu dans ses moindres détails. Si nous parvenons ensuite à définir une idée très claire, nous pourrons recruter les joueurs qui correspondent exactement à ce profil. C’est du moins ainsi que je vois toujours la tâche », a déclaré Book. « Je perçois clairement une idée au Borussia Dortmund, que nous allons continuer à développer. C’est le cas dans tous les clubs lorsqu’un nouvel entraîneur ou un nouveau directeur sportif arrive : on veut apporter de nouvelles idées et montrer quelque chose de différent, dès lors que cela sert la réussite sportive. »
Assis sur le banc du BVB pour cinq matchs, Book a vu trois défaites concédées après des prestations très faibles. À Stuttgart, Dortmund n’a guère été meilleur, mais a finalement gagné dans les derniers instants. Si l’on peut comprendre que l’équipe soit à bout de souffle, le niveau de jeu affiché après une semaine complète d’entraînement est loin de la « très bonne base » qu’il espérait.
Niko Kovac : son bilan en tant qu’entraîneur du BVB
Matchs officiels Victoires Matchs nuls Défaites Différence de buts Moyenne de points 70 41 13 16 146:88 1,94
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Quelle solution commune Kovac et Book ont-ils finalement adoptée ?
Reste à comprendre comment Book, qui a brillé au SV Elversberg grâce à ses idées novatrices et à ses transferts ciblés, s’accordera avec le pragmatique défensif Kovac, et sur quelle approche ces deux profils opposés pourront s’entendre. Sur le papier, imaginer un compromis semble peu réaliste.
Pour autant, l’impression laissée en fin de saison ne doit pas être déterminante, et ne le sera pas. Même après trois défaites lors des quatre dernières journées – soit, notons-le, une défaite de plus que lors des 28 matchs précédents –, les résultats que le BVB obtiendra lors des 33e et 34e journées n’ont plus aucune importance. Les grands thèmes de cette saison sont déjà posés, et il n’est plus nécessaire d’en ajouter d’autres.
Dans un contexte plus large, il est clair que le BVB n’a pas joué « près du maximum », contrairement aux affirmations de Kovac dans la FAZ. Récemment, l’entraîneur s’en est pris au niveau de l’effectif, sous-entendant qu’il était impossible d’espérer mieux.
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L’approche de Kovacs soulève des questions fondamentales.
Indépendamment du cas Book, un problème fondamental subsiste : la philosophie de Kovacs interpelle. Sous son égide, il est difficile d’imaginer un style de jeu différent, même avec un effectif de meilleure qualité – ce que le Borussia doit absolument renforcer cet été. Même à la tête du FC Bayern, une équipe de haut niveau, son style ne changeait pas. Il ne s'est jamais illustré par un jeu créatif et fluide, alliant rythme, technique et esprit offensif.
Si l’on met de côté le classement de la Bundesliga, les statistiques brutes confirment cette tendance : face à des adversaires d’un niveau équivalent ou supérieur, le Borussia a souvent été en difficulté. Vingt-et-un buts encaissés en dix matchs de Ligue des champions, pour seulement quatre victoires, résument bien les limites du collectif. Le club n’avait même pas envisagé une élimination dès les quarts de finale de la Ligue des champions, et l’aventure s’est également terminée prématurément en Coupe d’Allemagne. Constater que toutes les chances de titre étaient déjà perdues dès la fin février n’est pas une fierté.
En Bundesliga, les performances médiocres se sont accumulées, comme dimanche à Gladbach, face à des formations souvent relégables. La seule différence avec la rencontre du Borussia-Park est que la plupart de ces duels se sont souvent soldés par des victoires in extremis. Cette fois, le vent a tourné, mais la performance du BVB sur l’ensemble des 90 minutes n’a pas différé de celle des matchs gagnés.
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Kovac et Dortmund entretiennent une alliance dictée par la logique sportive.
Un « nouveau BVB » nécessite plus qu’une simple solidité défensive ; il lui faut une identité qui dépasse la simple gestion des résultats. Certes, les statistiques ont souvent donné raison à Kovac, mais le terrain a rarement confirmé cette tendance. Là réside le problème : quand on affiche de nouvelles ambitions, il faut aussi les incarner dans le jeu.
Au final, on assiste à une sorte de mariage de raison entre Kovac et Dortmund. Le club connaît un succès partiel sans vraiment convaincre, tandis que l’entraîneur, qui n’a concédé que 16 défaites en 70 matchs officiels, affiche des statistiques honorables mais propose un jeu pauvre. Des dirigeants qui doivent trouver le juste équilibre entre continuité et renouveau. Pour le Borussia, l’enjeu n’est pas tant de juger le passé que de dessiner l’avenir.
BVB, calendrier : les prochaines rencontres du Borussia Dortmund
Match Match 5 mai à 20h30 BVB – Francfort 16 mai, 15h30 Brême - BVB