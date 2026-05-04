C’est un mariage de raison ! Le principal problème entre le « nouveau BVB » et Niko Kovac

Kovac n’a rien laissé au hasard. Il a soigneusement orchestré cette interview, y compris les sujets abordés, et ce, au moment même où l’entraîneur vient de qualifier prématurément le BVB pour la Ligue des champions et où le club se dirige vers le titre de vice-champion. Pas besoin d’être un fin stratège des médias pour le comprendre.

Kovac est parfaitement fondé à exprimer son point de vue et à répondre aux critiques qui le poursuivent depuis son arrivée, il y a quinze mois, et non pas seulement en fin de saison. Son argumentation se tient.

Car les faits lui donnent raison : à son arrivée, le club pointait à la onzième place, à quatre longueurs du top 4. Il a non seulement décroché le précieux sésame pour la C1, mais il a aussi, cette saison, imposé une trajectoire régulière et une solidité défensive rare en Bundesliga. Rappelons-le, cette progression est incontestable.