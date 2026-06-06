La jeune star du Bayern Munich s'est déchiré un groupe musculaire lors de l'entraînement final avant le dernier match amical contre les États-Unis, samedi (20h30) à Chicago, et manquera ainsi sa première Coupe du monde.

Assan Ouédraogo (RB Leipzig) le remplace dans le groupe de Julian Nagelsmann. « J’ai fait tout mon possible pour arriver en forme à la Coupe du monde. Malheureusement, les blessures surviennent toujours au pire moment », a commenté Karl. Le jeune joueur avait convaincu grâce à une excellente première saison au Bayern et à des performances solides lors de ses débuts avec la DFB en mars.

Le joueur suivra la compétition depuis l’Allemagne : « Je souhaite le plus grand succès à mon équipe et je la soutiendrai à chaque minute. » Allongé, épuisé sur la pelouse, il a conclu son message par une promesse : « Je reviendrai plus fort, c’est promis. »