« C’était vraiment malheureux », a déclaré Kompany. « La blessure est survenue lors de la séance de tirs au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. Nous lui souhaitons tout le meilleur. Serge a accompli un travail incroyable pour nous cette saison. »

Le leader de la Bundesliga a officialisé la blessure de Gnabry samedi ; les Bavarois n’ont pas précisé la durée de son indisponibilité, mais l’international allemand pourrait ne plus porter le maillot du Bayern cette saison. Selon plusieurs médias, sa présence à la Coupe du monde avec la sélection allemande est également en péril.

Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a confié : « Je suis vraiment désolé pour Serge. C'est une nouvelle très amère, surtout en cette fin de saison où des matchs aussi importants et décisifs nous attendent. » Il a également révélé avoir appelé le joueur samedi soir : « Je lui ai dit que nous étions tous derrière lui, y compris au sein de l'équipe nationale. Nous allons tous le soutenir du mieux possible pour qu’il puisse revenir sur le terrain le plus vite possible. »