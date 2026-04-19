À la veille de la rencontre de Bundesliga entre le Bayern et le VfB Stuttgart, programmée dimanche après-midi à 17h30, Serge Gnabry a été victime d’une déchirure des adducteurs dans des circonstances « tout à fait malheureuses », a annoncé le Belge à DAZN.
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C’est un coup du sort difficile à accepter : Vincent Kompany explique comment Serge Gnabry s’est gravement blessé à l’entraînement du FC Bayern
« C’était vraiment malheureux », a déclaré Kompany. « La blessure est survenue lors de la séance de tirs au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. Nous lui souhaitons tout le meilleur. Serge a accompli un travail incroyable pour nous cette saison. »
Le leader de la Bundesliga a officialisé la blessure de Gnabry samedi ; les Bavarois n’ont pas précisé la durée de son indisponibilité, mais l’international allemand pourrait ne plus porter le maillot du Bayern cette saison. Selon plusieurs médias, sa présence à la Coupe du monde avec la sélection allemande est également en péril.
Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a confié : « Je suis vraiment désolé pour Serge. C'est une nouvelle très amère, surtout en cette fin de saison où des matchs aussi importants et décisifs nous attendent. » Il a également révélé avoir appelé le joueur samedi soir : « Je lui ai dit que nous étions tous derrière lui, y compris au sein de l'équipe nationale. Nous allons tous le soutenir du mieux possible pour qu’il puisse revenir sur le terrain le plus vite possible. »
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Jamal Musiala remplace Serge Gnabry au FC Bayern
Jamal Musiala devrait désormais occuper la place de Gnabry au cœur du trio offensif de Kompany. Le jeune prodige, déjà décisif il y a une semaine contre le FC St. Pauli (5-0) pour son retour de blessure, a également été aligné d’entrée lors du derby du Sud face au VfB. « Il est déjà là, il n'est plus très loin (de sa meilleure forme) », a déclaré Kompany. « Il aura beaucoup de temps de jeu, mais je ne sais pas s'il jouera tous les minutes. »
L’expert Sami Khedira a souligné : « Jamal a besoin de matchs maintenant, et il a besoin de retrouver son rythme. C’est surtout son mental qui en a besoin. »
Les statistiques de Serge Gnabry cette saison
Interventions 37 Buts 10 passes décisifs Passes décisives 11 cartons jaunes Cartons jaunes 1