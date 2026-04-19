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Serge GnabryGetty
Falko Blöding

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C’est un coup du sort difficile à accepter : Vincent Kompany explique comment Serge Gnabry s’est gravement blessé à l’entraînement du FC Bayern

Bundesliga
Bayern Munich vs VfB Stuttgart
Bayern Munich
VfB Stuttgart
V. Kompany
S. Gnabry

L’international allemand Serge Gnabry (30 ans) a malheureusement subi une grave blessure lors de la phase finale de la saison. C’est ce qu’a annoncé l’entraîneur du FC Bayern, Vincent Kompany (40 ans).

À la veille de la rencontre de Bundesliga entre le Bayern et le VfB Stuttgart, programmée dimanche après-midi à 17h30, Serge Gnabry a été victime d’une déchirure des adducteurs dans des circonstances « tout à fait malheureuses », a annoncé le Belge à DAZN.

  • « C’était vraiment malheureux », a déclaré Kompany. « La blessure est survenue lors de la séance de tirs au but. C’était très, très malheureux et cela nous a tous surpris. Nous lui souhaitons tout le meilleur. Serge a accompli un travail incroyable pour nous cette saison. »

    Le leader de la Bundesliga a officialisé la blessure de Gnabry samedi ; les Bavarois n’ont pas précisé la durée de son indisponibilité, mais l’international allemand pourrait ne plus porter le maillot du Bayern cette saison. Selon plusieurs médias, sa présence à la Coupe du monde avec la sélection allemande est également en péril.

    Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a confié : « Je suis vraiment désolé pour Serge. C'est une nouvelle très amère, surtout en cette fin de saison où des matchs aussi importants et décisifs nous attendent. » Il a également révélé avoir appelé le joueur samedi soir : « Je lui ai dit que nous étions tous derrière lui, y compris au sein de l'équipe nationale. Nous allons tous le soutenir du mieux possible pour qu’il puisse revenir sur le terrain le plus vite possible. »

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  • Jamal MusialaGetty Images

    Jamal Musiala remplace Serge Gnabry au FC Bayern

    Jamal Musiala devrait désormais occuper la place de Gnabry au cœur du trio offensif de Kompany. Le jeune prodige, déjà décisif il y a une semaine contre le FC St. Pauli (5-0) pour son retour de blessure, a également été aligné d’entrée lors du derby du Sud face au VfB. « Il est déjà là, il n'est plus très loin (de sa meilleure forme) », a déclaré Kompany. « Il aura beaucoup de temps de jeu, mais je ne sais pas s'il jouera tous les minutes. »

    L’expert Sami Khedira a souligné : « Jamal a besoin de matchs maintenant, et il a besoin de retrouver son rythme. C’est surtout son mental qui en a besoin. »


  • Les statistiques de Serge Gnabry cette saison

    Interventions37
    Buts10 passes décisifs
    Passes décisives11 cartons jaunes
    Cartons jaunes1
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