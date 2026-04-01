L'ancien directeur technique du Borussia Dortmund, Sven Mislintat (53 ans), s'étonne encore que Ciro Immobile (36 ans), plusieurs fois meilleur buteur de la Serie A, se soit révélé être un transfert coûteux et raté au BVB. C'est « en fait impossible », a déclaré l'actuel directeur sportif du club de deuxième division Fortuna Düsseldorf sur transfermarkt.de.
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« C'est tout simplement impossible » : un transfert raté du BVB laisse Sven Mislintat sans voix
En 2014, Immobile a quitté le FC Turin pour rejoindre Dortmund pour un montant de 18,5 millions d'euros, où il devait prendre la relève d'un grand joueur. Mislintat, qui était alors responsable du recrutement chez les Jaune et Noir, se souvient : « Lorsque nous avons laissé partir Robert Lewandowski en 2014, nous avons, pour la première fois, suivi une autre philosophie de recrutement pour le remplacer et avons acheté Ciro Immobile, le meilleur buteur de la Serie A, afin de jouer la carte de la sécurité. En Italie, il a été sensationnel avant et après cela – chez nous, il n’a pas du tout fonctionné. C’est en fait impossible quand on le voit marquer des buts. »
À l’époque, le BVB était encore entraîné par Jürgen Klopp et avait atteint la finale de la Ligue des champions un an auparavant. À cette époque, les Dortmundois misaient généralement sur des joueurs jeunes et prometteurs lors de leurs nouvelles recrues. Mais lorsque le buteur Lewandowski est parti au Bayern sans indemnité de transfert, cela a entraîné le changement de paradigme en question.
Mislintat confirme : le BVB avait également Sadio Mané dans son viseur
« Nous avons perdu Lewy et nous nous sommes dit : dans ce cas, il faut qu’on en recrute un sur lequel personne ne pourra rien nous reprocher », a expliqué Mislintat. « La même année, Sadio Mané a quitté Salzbourg pour rejoindre Southampton. Nous l’avions également dans notre ligne de mire, mais nous avons préféré recruter un meilleur buteur issu d’un championnat du top 5 plutôt que de la ligue autrichienne, un peu moins relevée. »
Mané s’est magnifiquement épanoui chez les Saints, a rejoint Liverpool en 2016 et y est devenu l’un des meilleurs attaquants d’Europe sous la houlette de Klopp, qui y travaillait alors. Mislintat a déclaré : « Conformément à notre stratégie éprouvée, nous aurions dû recruter Sadio. Ce que nous avons d’ailleurs refait plus tard avec des joueurs comme Pierre-Emerick Aubameyang et Ousmane Dembélé. »
La conclusion de Mislintat : « Même si beaucoup le croient, on ne peut pas acheter la sécurité. »
Ciro Immobile a quitté le BVB après un an
Immobile n'est resté qu'un an au Borussia. Il avait du mal à s'adapter au style de jeu de Dortmund et au rythme de la Bundesliga, manquait de précision devant le but et ne parvenait pas non plus à s'entendre avec ses coéquipiers. Cela s'est notamment traduit par sa célèbre déclaration selon laquelle, au cours de ses huit premiers mois à Dortmund, « aucun coéquipier ne l'avait invité à dîner chez lui ». Et d'ailleurs : « Les Allemands sont froids, on n'y peut rien. »
L'attaquant a donc été prêté au FC Séville en 2015, puis les Andalous l'ont définitivement recruté un an plus tard pour onze millions d'euros. Immobile, qui a été quatre fois meilleur buteur de la Serie A et a remporté le Soulier d'or du meilleur buteur européen en 2020, a ensuite joué notamment à Turin, à la Lazio et à Besiktas. Depuis janvier 2026, le champion d'Europe 2021 joue pour le Paris Saint-Germain.
Le parcours de Ciro Immobile au BVB en chiffres
Interventions 34 Sorties de plus de 90 minutes 10 Buts 10 Passes décisives 2 Cartons jaunes 1