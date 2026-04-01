« C'est tout simplement impossible » : un transfert raté du BVB laisse Sven Mislintat sans voix

En 2014, Immobile a quitté le FC Turin pour rejoindre Dortmund pour un montant de 18,5 millions d'euros, où il devait prendre la relève d'un grand joueur. Mislintat, qui était alors responsable du recrutement chez les Jaune et Noir, se souvient : « Lorsque nous avons laissé partir Robert Lewandowski en 2014, nous avons, pour la première fois, suivi une autre philosophie de recrutement pour le remplacer et avons acheté Ciro Immobile, le meilleur buteur de la Serie A, afin de jouer la carte de la sécurité. En Italie, il a été sensationnel avant et après cela – chez nous, il n’a pas du tout fonctionné. C’est en fait impossible quand on le voit marquer des buts. »

À l’époque, le BVB était encore entraîné par Jürgen Klopp et avait atteint la finale de la Ligue des champions un an auparavant. À cette époque, les Dortmundois misaient généralement sur des joueurs jeunes et prometteurs lors de leurs nouvelles recrues. Mais lorsque le buteur Lewandowski est parti au Bayern sans indemnité de transfert, cela a entraîné le changement de paradigme en question.