Les vétérans Manuel Neuer et Sven Ulreich sont absents en raison de blessures musculaires. Jonas Urbig a subi une commotion cérébrale lors de la victoire 6-1 au match aller contre l'Atalanta Bergame. Pendant longtemps, on ne savait pas s'il serait en mesure de jouer le match retour. Il semblait donc tout à fait probable que l'un des deux jeunes gardiens, Jannis Bärtl (19 ans) ou Leonard Prescot (16 ans), fasse ses débuts dans les cages du FC Bayern.
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« C'est tout simplement génial » : Vincent Kompany insuffle une dynamique toute particulière au FC Bayern
Finalement, Urbig a tout de même reçu le feu vert des médecins. « Sinon, l’un des jeunes aurait joué », a-t-il déclaré. « Et ils l’auraient fait. » Il y avait presque quelque chose de mignon à entendre Urbig, lui-même âgé de seulement 22 ans, parler ainsi des « jeunes ».
Pas dans les cages, certes, mais deux autres « jeunes » ont fait leurs débuts en tant que remplaçants, notamment parce que le match était déjà joué depuis longtemps. Le défenseur gauche Deniz Ofli (18 ans) et le défenseur central Filip Pavic. À 16 ans, un mois et 27 jours, Pavic est le plus jeune joueur à avoir jamais joué pour le FC Bayern en Ligue des champions – et le deuxième plus jeune de tous les temps après Paul Wanner.
« Les garçons ont justifié la confiance qui leur a été accordée », a salué le directeur sportif Max Eberl. « Tous deux se sont immédiatement intégrés de manière très solide. On n’a pas remarqué de baisse de niveau, bien au contraire. » Ofli a initié le but de Lennart Karl (3-0) quelques secondes après son entrée en jeu en récupérant le ballon. Pavic a réussi 33 passes sur 33.
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Lennart Karl devrait faire ses débuts dans l'équipe nationale allemande
Au cours de cette saison si réjouissante pour Munich (en route pour le triplé !), les débuts d’Ofli et de Pavic ne font en réalité plus la une des journaux. Avant ce duo, sept autres adolescents issus du centre de formation avaient déjà fait leurs débuts chez les professionnels : Cassiano Kiala (17 ans), Jonah Kusi-Asare (18 ans, désormais prêté au FC Fulham), Felipe Chavez (18 ans, désormais prêté au 1. FC Cologne), David Santos Daiber (19 ans), Maycon Cardozo (17 ans), Wisdom Mike (17 ans) – et bien sûr : Lennart Karl (17 ans).
Karl a fait ses débuts lors de la Coupe du monde des clubs l'été dernier et a depuis connu une progression si impressionnante que, selon des informations concordantes, le sélectionneur national Julian Nagelsmann devrait le convoquer pour la première fois en équipe nationale ce jeudi. L'ailier droit en a une nouvelle fois démontré les raisons lors de la victoire 4-1 contre l'Atalanta. Il a initié le 2-0 de Harry Kane, a marqué lui-même le 3-0 et a préparé le 4-0 de Luis Diaz grâce à une passe exceptionnelle depuis son propre camp. Au total, Karl totalise désormais huit buts et six passes décisives.
Le président du directoire, Jan-Christian Dreesen, lui a attribué une « saison exceptionnellement réussie ». Tout comme Tom Bischof (20 ans) et Urbig, qui, malgré leur jeune âge, sont depuis longtemps des joueurs de rotation confirmés et livrent des performances constantes. Contre l’Atalanta, Urbig a brillamment repoussé une frappe à bout portant de Mario Pasalic juste avant la pause. Bischof, milieu de terrain de formation, a une nouvelle fois prouvé sa polyvalence en défense gauche. En fin de match, il a dû sortir sur blessure, mais Eberl a ensuite donné le feu vert.
Bischof avait déjà fait ses débuts avec l'équipe nationale allemande en juin dernier. Il ne devrait pas faire partie de la sélection pour le prochain stage, avec les matchs amicaux contre la Suisse et le Ghana. En revanche, Urbig serait, de manière surprenante, sélectionné pour la première fois aux côtés de Karl. Aleksandar Pavlovic, un produit du centre de formation munichois âgé de seulement 21 ans, est depuis longtemps un titulaire indiscutable et peut espérer avoir de bonnes chances d'obtenir une place de titulaire lors de la Coupe du monde.
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FC Bayern : la dynamique propre aux modèles
Il est impressionnant de voir avec quelle régularité le FC Bayern intègre actuellement de nouveaux talents dans son équipe professionnelle (qui rejoignent ensuite parfois l'équipe nationale allemande). Qu'il s'agisse de jeunes professionnels recrutés dans d'autres clubs, comme Urbig ou Bischof, ou de joueurs issus du centre de formation, qui porte aujourd'hui ses fruits, neuf ans après son ouverture.
L'entraîneur Vincent Kompany prend la promotion des jeunes plus au sérieux que ses prédécesseurs Nagelsmann et Thomas Tuchel. En partie par conviction, certes. Mais aussi parce que l'effectif est plus réduit qu'à l'époque et que de nombreux matchs sont décidés plus tôt, ce qui offre davantage d'occasions de jouer sans pression (ce qui est bien sûr aussi le mérite de Kompany).
C'est ainsi qu'une dynamique particulière se développe actuellement au FC Bayern, avec de nombreux jeunes joueurs à différents stades de leur développement qui semblent se motiver mutuellement. Pavlovic (titulaire) a été suivi par Urbig, Bischof et Karl (joueurs de rotation), puis, plus récemment, par d’autres débutants comme Ofli et Pavic, que tous les talents qui s’entraînent déjà avec les professionnels mais attendent encore leur première apparition sur le terrain cherchent désormais à imiter. Et ceux-ci sont bien sûr des modèles pour tous les autres au Campus.
« Quand les jeunes joueurs ont des opportunités, on peut toujours s’en inspirer », estime également Eberl. « On peut beaucoup parler, toujours dire aux garçons : “Tu dois travailler.” Non, chez nous, on voit justement que si tu travailles et que tu es assidu, tu auras ta chance. C’est en fait ce qu’il y a de plus important. Chaque jeune joueur est justement le modèle pour le suivant. »
Calendrier : les prochains matchs du FC Bayern Munich
Date Heure Rencontre Samedi 21 mars 15h30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Samedi 4 avril 15h30 SC Fribourg - FC Bayern (Bundesliga) Mardi 7 avril 21 h Real Madrid - FC Bayern (Ligue des champions) Samedi 11 avril 18 h 30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga) Mercredi 15 avril 21 h FC Bayern - Real Madrid (Ligue des champions)