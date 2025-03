Manchester United vs Real Sociedad

Manchester United tourne une page historique ! Le club a annoncé la construction d’un nouveau stade géant, marquant ainsi la fin d’Old Trafford.

Un séisme à Manchester ! Les Red Devils ont officialisé leur intention de quitter Old Trafford, leur emblématique enceinte depuis 1910, pour un stade ultramoderne de 100 000 places. Une annonce choc, portée par le copropriétaire Jim Ratcliffe, qui ambitionne de créer le plus grand stade du Royaume-Uni et d’Europe. Ce projet colossal s’inscrit dans une volonté de modernisation, mais aussi de dynamisation économique de la région.