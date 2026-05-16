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C’est officiel : Robert Lewandowski quitte le FC Barcelone
Des adieux émouvants aux Blaugrana
L’attaquant de 37 ans a déjà annoncé sa décision à ses coéquipiers et au staff technique, prononçant un discours émouvant lors d’une séance d’entraînement en début de semaine, selon The Athletic. Dans un message qui a résonné dans tout le club, il a décrit ses quatre saisons sous le célèbre maillot comme « le chapitre le plus incroyable » de sa brillante carrière professionnelle.
Samedi, il a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, exprimant sa gratitude pour les années passées au club, où il est resté un pilier de l’attaque sous plusieurs entraîneurs. Bien qu’il ait récemment fêté un nouveau titre de champion, l’icône polonaise estime qu’il est temps de tourner la page, alors que le club s’apprête à entamer une nouvelle ère sous la houlette de Hansi Flick.
Il a écrit : « Après quatre années de défis et de travail acharné, l’heure est venue de tourner la page. Je pars avec le sentiment du devoir accompli : 4 saisons, 3 titres de champion. Je n’oublierai jamais l’amour que m’ont témoigné les supporters dès mes premiers jours. La Catalogne est ma seconde maison. Merci à tous ceux que j’ai rencontrés au cours de ces quatre belles années. Un merci tout particulier au président Laporta de m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour là où il doit être. Visca el Barça. Visca Catalunya. »
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L'héritage d'un tireur d'élite de classe mondiale
Le vétéran polonais quitte Barcelone après s’être taillé une place de choix dans les annales du club. Rendant hommage à son immense contribution, le géant catalan a publié un communiqué officiel indiquant : « Robert Lewandowski mettra un terme à son aventure au FC Barcelone en fin de saison. L’attaquant polonais s’en va après quatre saisons sous le maillot blaugrana, où il a laissé son empreinte grâce à ses buts, son leadership et une mentalité de compétiteur exemplaire. »
Arrivé pour 50 millions d’euros en 2022, il a inscrit 119 buts en 191 matchs, ce qui le place au 14e rang des meilleurs buteurs de l’histoire du club. Sa première saison, couronnée par le trophée Pichichi et un titre national, avait déjà marqué les esprits. Son influence ne s’est pas cantonnée à son premier exercice : il a aussi été décisif dans le triplé national du club en 2024-2025, avec 42 réalisations en une seule saison. En quatre ans en Espagne, il a conquis sept trophées, dont trois Liga et trois Supercoupes d’Espagne, démontrant une mentalité de gagnant toujours aussi affûtée.
Des offres époustouflantes suscitent l’intérêt de l’Arabie saoudite
Alors que l’attaquant s’apprête à devenir libre de tout contrat, les spéculations sur sa prochaine destination battent leur plein. Si la Juventus et plusieurs clubs de la MLS ont été cités comme intéressés, c’est au Moyen-Orient que l’intérêt semble le plus concret. Selon les dernières informations, le géant saoudien Al-Hilal aurait soumis une offre de contrat officielle au vétéran. Les conditions financières proposées seraient sans précédent, le club de Riyad étant prêt à lui verser un salaire annuel d’environ 90 millions d’euros. Si ce transfert se concrétise, Lewandowski retrouverait d’anciennes stars européennes telles que Karim Benzema et Kalidou Koulibaly, et pourrait terminer sa carrière comme figure de proue d’un projet asiatique ambitieux.
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Le club envisage de descendre de division.
Malgré l’attrait d’un contrat mirobolant en Arabie saoudite, Robert Lewandowski a laissé entendre qu’il pourrait opter pour un championnat moins physique. Le nom de l’avant-centre polonais a souvent été associé au Chicago Fire, franchise de MLS, et il a reconnu évaluer avec soin ses options alors qu’il approche de son 38^e anniversaire. Il a précisé disposer encore de 51 jours avant l’expiration de son contrat actuel pour prendre une décision définitive.
« Il pourrait y avoir une option dans une ligue de niveau inférieur. J'ai presque 38 ans, mais je me sens bien physiquement, donc j'y réfléchis », a-t-il récemment confié. Pour l'instant, toute son attention reste tournée vers ses adieux au Camp Nou, où il cherchera à tirer sa révérence en offrant une dernière démonstration de son talent de buteur face au Real Betis.