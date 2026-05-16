C’est officiel : Robert Lewandowski quitte le FC Barcelone

L’attaquant de 37 ans a déjà annoncé sa décision à ses coéquipiers et au staff technique, prononçant un discours émouvant lors d’une séance d’entraînement en début de semaine, selon The Athletic. Dans un message qui a résonné dans tout le club, il a décrit ses quatre saisons sous le célèbre maillot comme « le chapitre le plus incroyable » de sa brillante carrière professionnelle.

Samedi, il a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, exprimant sa gratitude pour les années passées au club, où il est resté un pilier de l’attaque sous plusieurs entraîneurs. Bien qu’il ait récemment fêté un nouveau titre de champion, l’icône polonaise estime qu’il est temps de tourner la page, alors que le club s’apprête à entamer une nouvelle ère sous la houlette de Hansi Flick.

Il a écrit : « Après quatre années de défis et de travail acharné, l’heure est venue de tourner la page. Je pars avec le sentiment du devoir accompli : 4 saisons, 3 titres de champion. Je n’oublierai jamais l’amour que m’ont témoigné les supporters dès mes premiers jours. La Catalogne est ma seconde maison. Merci à tous ceux que j’ai rencontrés au cours de ces quatre belles années. Un merci tout particulier au président Laporta de m’avoir donné la chance de vivre le chapitre le plus incroyable de ma carrière. Le Barça est de retour là où il doit être. Visca el Barça. Visca Catalunya. »