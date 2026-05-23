Getty Images
Traduit par
C'est officiel : David Alaba quitte le Real Madrid
Une page se tourne
Le rideau tombe sur le passage très fructueux d’Alaba au Real Madrid. Depuis son arrivée en transfert libre en provenance du Bayern Munich en 2021, l’international autrichien s’est imposé comme l’un des grands noms de l’ère moderne au Bernabéu, remportant neuf trophées, dont deux titres de champion d’Espagne et deux Ligues des champions. Cependant, le club a confirmé vendredi que son contrat, qui arrive à échéance, ne sera pas renouvelé, lui ouvrant ainsi la porte à un nouveau défi.
Le président Florentino Pérez lui a rendu hommage, soulignant son impact sur l’histoire européenne du club : « David Alaba a conquis l’affection de tous les supporters madrilènes par son dévouement, son travail acharné et son image emblématique lors de notre parcours vers la 14e Coupe d’Europe, qui symbolisait la célébration d’une victoire et fait désormais partie de l’histoire de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. »
- Getty Images Sport
Problèmes liés aux blessures et à la faible profondeur de l’effectif
Malgré son statut, les dernières saisons d’Alaba ont été fortement compromises par des problèmes physiques. Sa saison 2024-2025 a été particulièrement difficile, puisqu’il n’a disputé que 14 matches après son retour d’une grave blessure au ligament croisé antérieur en janvier 2025. Un nouveau coup du sort l’a frappé en avril de la même année lorsqu’il a subi une déchirure du ménisque, le contraignant à manquer la fin de la saison nationale et la Coupe du monde des clubs. Cette saison, le défenseur polyvalent n’a pris part qu’à 15 rencontres, dont seulement quatre comme titulaire en Liga. L’émergence de jeunes talents et la régularité des cadres établis l’ont fait reculer dans la hiérarchie. Antonio Rüdiger, Éder Militão, Raúl Asencio et Dean Huijsen sont aujourd’hui prioritaires dans le secteur défensif, alors que le club mise sur un effectif rajeuni.
La prochaine destination d’Alaba
Malgré ses récents problèmes de blessures, Alaba reste très convoité sur le marché des transferts. Son expérience et sa polyvalence en font une option intéressante pour plusieurs grands clubs européens, qui peuvent désormais le recruter sans débourser de frais de transfert. Le géant italien de l’AC Milan suivrait de près la situation du joueur de 33 ans.
La course à sa signature ne se limite toutefois pas à l’Europe : des destinations telles que la MLS nord-américaine ou la Saudi Pro League constitueraient aussi des pistes sérieuses pour le capitaine autrichien. Avant de trancher, Alaba mènera d’abord son pays à la Coupe du monde cet été, après avoir été retenu dans la sélection finale de Ralf Rangnick.
- Getty Images Sport
Un été de profondes mutations s’annonce au Bernabéu.
Alaba n’est pas le seul départ retentissant attendu cet été, alors que le Real Madrid poursuit le renouvellement de son effectif. Le défenseur suit les traces du capitaine du club, Dani Carvajal, dont le départ en tant que joueur libre a également été confirmé. Ce renouvellement marque un changement important au sein du vestiaire, permettant de dégager de la marge salariale après les investissements majeurs réalisés l’année dernière pour Alvaro Carreras et Huijsen.
L’Autrichien aura droit à un dernier hommage devant les Madridistas ce week-end : le Real a annoncé une cérémonie d’adieu au Bernabéu, juste avant la dernière sortie à domicile face à l’Athletic Club. Une occasion pour le public de remercier un joueur qui a incarné l’ADN gagnant du club durant l’une de ses périodes les plus fastes.