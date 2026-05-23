C'est officiel : David Alaba quitte le Real Madrid

Le rideau tombe sur le passage très fructueux d’Alaba au Real Madrid. Depuis son arrivée en transfert libre en provenance du Bayern Munich en 2021, l’international autrichien s’est imposé comme l’un des grands noms de l’ère moderne au Bernabéu, remportant neuf trophées, dont deux titres de champion d’Espagne et deux Ligues des champions. Cependant, le club a confirmé vendredi que son contrat, qui arrive à échéance, ne sera pas renouvelé, lui ouvrant ainsi la porte à un nouveau défi.

Le président Florentino Pérez lui a rendu hommage, soulignant son impact sur l’histoire européenne du club : « David Alaba a conquis l’affection de tous les supporters madrilènes par son dévouement, son travail acharné et son image emblématique lors de notre parcours vers la 14e Coupe d’Europe, qui symbolisait la célébration d’une victoire et fait désormais partie de l’histoire de notre club. Le Real Madrid restera toujours sa maison. »